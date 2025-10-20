Дикие пчёлы исчезают по всей Европе: простой шаг может изменить ситуацию

Может показаться, что пчёлы чувствуют себя прекрасно: мёда производится всё больше, а пчеловоды активно заботятся о своих подопечных. Однако далеко не все пчёлы живут в ульях. По всей Европе до сих пор встречаются колонии, обитающие в дуплах деревьев и других естественных укрытиях — так, как миллионы лет жили их предки.

Фото: Own work by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчёлы

Недавнее обновление Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) впервые официально признало дикие медоносные пчёлы в Европейском союзе находящимися под угрозой исчезновения. Для вида, тесно связанного с человеком, это поворотный момент.

Как пчёлы стали "домашними" соседями

Западная медоносная пчела (Apis mellifera) сопровождает человека с древности. Ещё египтяне содержали их в глиняных ульях, собирая мёд и воск. С тех пор пчеловодство шагнуло далеко вперёд — современные мобильные ульи, промышленные пасеки и массовое опыление сельхозкультур изменили не только образ жизни пчёл, но и их роль в экосистеме.

Сегодня один и тот же вид существует в двух формах: домашней — под контролем человека, и дикой — живущей без вмешательства. Они генетически близки, но их судьбы сильно различаются.

Почему пчёлы оказались под угрозой

О кризисах в пчеловодстве заговорили ещё в 2000-х, когда пасечники по всему миру стали терять целые ульи. Учёные выясняли причины — от паразитов и вирусов до пестицидов и климатических изменений. При этом одомашненные пчёлы находились под наблюдением и получали помощь. А вот дикие колонии оставались почти незаметными.

Именно о них до недавнего времени было известно крайне мало. Однако в последние годы европейские исследователи начали искать и изучать дикие популяции. Колонии обнаружили в Ирландии и Великобритании, во Франции, Германии, Польше, Италии и Швейцарии — даже в городских парках Белграда.

Как появилась глобальная инициатива

Чтобы объединить усилия, в 2020 году стартовал международный проект "Наблюдение за медоносными пчёлами". Его участники — биологи, экологи и пчеловоды из разных стран — поставили цель понять, как живут свободные колонии и могут ли они выживать без вмешательства человека.

Один из соавторов инициативы участвовал в переоценке статуса вида для МСОП, а результаты вошли в обновлённый Европейский красный список пчёл. В работе принимали участие исследователи из Университета Монса (Бельгия), которые проанализировали почти две тысячи видов — многие из них впервые.

Новые критерии оценки

Ещё в 2014 году дикие медоносные пчёлы числились как "недостаточно изученные". Тогда главная трудность заключалась в определении: дикая ли это колония или сбежавшая из улья? Генетические различия между популяциями стерлись — пчеловоды никогда не могли полностью предотвратить скрещивание.

Новая оценка предложила другой подход. Исследователи решили не искать "генетическую границу", а определить диких пчёл по экологическим признакам:

Колония живёт без присмотра человека. Она самоподдерживающаяся — то есть способна воспроизводиться без притока беглых пчёл из пасек.

Такое определение позволило впервые реально оценить статус диких популяций и понять масштаб проблемы.

Что показали результаты

Европа оказалась регионом с наименьшей плотностью свободноживущих колоний в мире. Количество ульев, находящихся под контролем пчеловодов, многократно превышает число природных гнёзд. К тому же анализ данных показал: численность диких пчёл снижается. Влияют сразу несколько факторов — утрата мест обитания, паразиты, болезни и гибридизация, вызванная деятельностью человека.

Итогом стало изменение статуса вида: теперь дикие медоносные пчёлы признаны находящимися под угрозой исчезновения в пределах Европейского союза. Для остальной Европы статус остаётся "недостаточно данных" — исследований в странах Балтии, на Балканах и в Скандинавии пока не хватает.

Почему это важно

Потеря диких пчёл — это не только вопрос сохранения одного вида. Это угроза продовольственной безопасности и биоразнообразию. Свободноживущие пчёлы приспособлены к болезням и климатическим колебаниям, а значит, могут служить естественным резервуаром устойчивых генов. В будущем именно они помогут укрепить здоровье как диких, так и пасечных колоний.

"Дикие пчёлы — это живой щит для будущего опыления", — отметил профессор экологии Арриго Моро.

Что можно сделать

Чтобы защитить дикие популяции, учёные предлагают несколько направлений действий:

Сокращать использование пестицидов, особенно неоникотиноидов, влияющих на ориентацию пчёл. Оставлять старые деревья и дуплистые стволы — естественные места для гнёзд. Создавать охраняемые зоны и учитывать пчелиные маршруты при планировании сельхозугодий. Поддерживать программы по изучению генетического разнообразия Apis mellifera.

Такие меры уже внедряются в отдельных странах ЕС, но для устойчивого эффекта нужны единые стандарты охраны по всему региону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: высаживать декоративные растения без нектарных ресурсов.

• Последствие: снижение кормовой базы для пчёл весной и летом.

• Альтернатива: засаживать сады и парки цветущими травами, лавандой, донником, фацелией — эти растения активно поддерживают опылителей.

• Ошибка: убирать старые пни и сухие деревья в парках.

• Последствие: исчезновение естественных мест для диких гнёзд.

• Альтернатива: сохранять хотя бы часть таких деревьев под экоопеку.

А что если дикие пчёлы исчезнут?

Без опыления треть сельхозкультур окажется под угрозой. Это значит, что уменьшится урожайность фруктов, ягод, овощей и орехов. А экосистемы лишатся важнейшего звена — насекомых, обеспечивающих круговорот жизни.

Плюсы и минусы современных пасек

Аспект Домашние пчёлы Дикие пчёлы Контроль за состоянием Да, человек вмешивается Нет, живут автономно Устойчивость к болезням Ниже Выше, естественный отбор Зависимость от человека Полная Отсутствует Гибкость к климату Низкая Высокая Экологическая роль Опыление культур Опыление диких растений

Мифы и правда о пчёлах

• Миф: все медоносные пчёлы живут в ульях.

Правда: многие колонии до сих пор обитают в природе, особенно в старых лесах.

• Миф: дикие пчёлы опаснее домашних.

Правда: они не агрессивны, если не тревожить гнездо.

• Миф: без пчеловодов пчёлы вымрут.

Правда: дикие популяции существовали миллионы лет до человека и способны выживать самостоятельно.

Исторический контекст

Первые изображения пчеловодов датируются 2400 годом до н. э. в Египте. Тогда пчёл держали в глиняных трубках, перенося их вдоль Нила для опыления. В Европе массовое пчеловодство началось в Средние века, а переломный момент наступил в XIX веке, когда появились разборные ульи. Именно тогда началось постепенное вытеснение диких популяций.

Три интересных факта

• В одной дикой колонии может жить до 50 000 пчёл.

• Пчёлы распознают лица людей — это доказано экспериментами.

• Медоносные пчёлы — единственные насекомые, производящие пищу, пригодную для человека.