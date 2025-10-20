Хищники, которых боялись даже саблезубые тигры: Кавказ снова напомнил о своей дикой истории

В верхнемиоценовых слоях Азербайджана обнаружены окаменелости гигантских хищников — динокрокут (Dinocrocuta gigantea). Эти древние "ужасные" гиены весом до 400 килограммов когда-то были вершиной пищевой цепочки Евразии.

Открытие, которое изменило карту древней фауны

Исследователи из Уральского федерального университета, Института экологии и рационального использования животных УрО РАН, Института палеонтологии КНР и Музея естественной истории Азербайджана нашли подтверждение того, что Кавказ был частью ареала этих гигантов. Учёные изучили фрагменты челюстей, найденные в местонахождении Эльдари, и установили, что они принадлежат Dinocrocuta gigantea, а не ранее предполагавшемуся виду Hyaena eldarica.

"В нашей работе впервые описываются гиены динокрокута с территории Кавказа", — пояснил лаборант-исследователь лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Данияр Хантемиров.

По его словам, остальные находки этого вида известны только из Южной Европы и Северного Китая, поэтому открытие на Кавказе закрывает важный географический пробел в истории распространения древних хищников.

Кто такие динокрокуты

Dinocrocuta gigantea обитали на территории Евразии около 10-9 миллионов лет назад. Эти животные напоминали современных гиен, но были значительно крупнее: взрослые особи могли весить до 400 килограммов. Для сравнения, амурский тигр достигает 320 килограммов, а средний белый медведь — около 450.

Учёные предполагают, что динокрокуты охотились на крупных травоядных миоцена: хилотериев — массивных безрогих "носорогов", гиппарионов — трёхпалым "предков" лошадей, а также на древних жирафов (элладотериев и палеотрагусов) и антилоп трагоцерусов.

На протяжении как минимум миллиона лет эти хищники доминировали в экосистемах, превосходя по силе саблезубых тигров и других кошачьих. Однако остаётся загадкой, действовали ли они в одиночку или охотились группами, как современные гиены.

Как устроены их челюсти

"Его зубы и череп были исключительно крепкими для того, чтобы наносить сокрушительные укусы, а также очень хорошо приспособлены для разгрызания костей", — пояснил Хантемиров.

Именно строение зубов позволило учёным точно определить видовую принадлежность находки. Сила укуса динокрокутов, по оценкам палеонтологов, могла достигать уровня современных гиппопотамов или крокодилов. Благодаря этому они могли питаться не только мясом, но и костями добычи, получая максимум питательных веществ.

Конвергентная эволюция: похожие, но не родственные

Хотя динокрокуты внешне напоминали гиен, они не были их прямыми предками. Такое сходство объясняется явлением конвергентной эволюции — когда у неродственных видов в похожих условиях жизни формируются одинаковые черты. Примером могут служить крылья у птиц и летучих мышей: разная анатомия, но одинаковая функция.

Таким образом, "ужасные" гиены лишь случайно напоминали современных, занимая ту же экологическую нишу мощных костоломов.

Исторический контекст

В первой половине XX века найденные в Азербайджане окаменелости уже описывались как остатки гиенового вида Hyaena eldarica. Только современные методы анализа — морфология зубов, строение челюсти и трёхмерная реконструкция — позволили уточнить, что речь идёт о представителях Dinocrocuta gigantea.

Находка сделана в северо-западной части Азербайджана, у гор Эйлар-Оюг. Этот регион в позднем миоцене, как считают учёные, мог быть частью миграционного коридора между Европой и Азией, по которому перемещались крупные млекопитающие.

А что если на территории России скрываются новые следы

Исследователи планируют провести морфологический анализ гиеновых остатков из пещеры Таврида в Крыму, а также пещерных гиен из Урала и Сибири. Сравнение этих образцов поможет точнее восстановить эволюционную историю семейства и пути их расселения.

Если сходство будет подтверждено, это может означать, что динокрокуты когда-то населяли значительно большую часть территории современной России.

Плюсы и минусы открытия

Аспект Плюсы Минусы / Ограничения Научная значимость Расширяет представления о фауне Кавказа Требуются дополнительные образцы для подтверждения Технологии Использованы современные методы анализа Древние находки сложно датировать с высокой точностью Эволюционное значение Помогает понять связи между регионами Евразии Мало данных о поведении животных

3 интересных факта о "ужасных" гиенах

Dinocrocuta gigantea могли ломать кости толщиной в несколько сантиметров — их сила укуса сравнима с крокодильей. У них были массивные мышцы шеи, что позволяло удерживать и рвать крупную добычу. Судя по анализу зубной эмали, они могли быть как активными хищниками, так и падальщиками.

Мифы и правда

Миф: динокрокуты — прямые предки современных гиен.

Правда: эти животные не состояли в родстве, а лишь эволюционно пришли к схожему облику.

Миф: они вымерли из-за конкуренции с кошачьими.

Правда: вероятнее всего, на их исчезновение повлияли климатические изменения и сокращение числа крупных травоядных.

Миф: динокрокуты жили только в Азии.

Правда: находки известны из Китая, Южной Европы и теперь с Кавказа.

FAQ

Что такое динокрокута?

Это вымерший род гигантских хищников из семейства гиеновых, живших около 10 миллионов лет назад.

Где нашли останки?

В Азербайджане, в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари, недалеко от гор Эйлар-Оюг.

Можно ли увидеть окаменелости?

Фрагменты хранятся в Музее естественной истории Азербайджана, часть материалов находится в коллекциях китайских и уральских институтов.

Почему их называют "ужасными"?

Из-за огромных размеров и мощных челюстей, способных дробить кости крупных животных.

Будут ли новые исследования?

Да, планируются сравнительные работы по останкам из Крыма, Урала и Сибири.

Значение для науки

Открытие уральских учёных подтвердило, что Кавказ играл важную роль в формировании фауны миоцена. Эти находки помогают понять, как климатические изменения и миграции животных влияли на развитие экосистем древней Евразии.

Исследование выполнено в лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, созданной в рамках программы "Приоритет-2030", при поддержке Минобрнауки России и в рамках Десятилетия науки и технологий.