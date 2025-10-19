Ряби на ткани пространства-времени: разгадана тайна зарождения Вселенной

Как именно зародился космос и какие первопроцессы заложили основу для всех последующих трансформаций? Свежая работа, вышедшая в Physical Review Research, углубляется в эту базовую загадку.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Авторы из Испании и Италии предложили концепцию, которая радикально меняет взгляд на мгновения после сингулярности. Их схема способна опрокинуть классические взгляды на энергии и события, направлявшие дебютный этап расширения мироздания.

Для разбора этих истоков команда применила вычислительные симуляции высокой сложности, усомнившись в доминирующей гипотезе "инфляции". По этой доктрине, космос в микросекунду после старта раздувался с фантастическим ускорением. Доктрина опирается на цепочку переплетенных параметров, каждый из которых обязан идеально стыковаться для жизнеспособности.

Альтернативная схема сулит более лаконичное толкование. Она приписывает формирование мироздания ряби в пространстве-времени — гравитационным импульсам из общей теории относительности, — тем самым объясняя рождение скоплений материи, светил, миров и, в итоге, биосферы на нашей планете. Идею опирают на геометрическую конструкцию — пространство Де Ситтера, — почитаемую в честь нидерландского математика Виллема Де Ситтера, который в 1920-е годы консультировал Альберта Эйнштейна по архитектуре бесконечности.

Доктор Рауль Хименес, специалист по экспериментальным дисциплинам и математике в Институте Санта-Крус в Испании и один из инициаторов проекта, отметил, что десятилетиями мы опирались на схемы с неуловимыми компонентами для реконструкции космогенеза. Привлекательность новинки — в ее минимализме и фальсифицируемости: она обходится без домыслов, полагаясь лишь на гравитацию и квантовые принципы для описания скелета мироздания.

Идея ряби в континууме пространства-времени мелькнула в 1893-м и 1905-м у Оливера Хевисайда и Анри Пуанкаре.

Эйнштейн доработал ее в 1916-м, представив как возмущения ткани реальности в своей фундаментальной доктрине. Такие импульсы рождаются в катаклизмах вроде коллапсов массивных звезд, слияний сингулярностей или стычек компактных остатков. Их эфемерность требует сверхточных детекторов. Лишь в сентябре 2015-го интерферометр LIGO в штатах Вашингтон и Луизиана зафиксировал дебютный пример.

Генезис космоса по-прежнему — вершина научных тайн. Модель Большого толчка лидирует в интерпретациях, но пробелы огромны, особенно касательно предшествия взрывному импульсу.

Карл Саган когда-то размышлял о нашей космической генеалогии, подчеркивая, что мироздание пульсирует в нас: мы сотканы из элементов, рожденных в недрах светил, и служим инструментом самопознания бесконечности.

Вероятно, полная реконструкция зарождения и траекторий, приведших к вашему чтению этих строк, навсегда останется недостижимой. Но, подобно элегантности этой схемы, она приближает нас к сути космоса.

Какие прорывы в космогонии ждут в грядущие годы и эпохи? Время рассудит, и в этом суть научного поиска!

Продолжайте вглядываться ввысь и копать глубже!

Адаптировано по материалу, впервые появившемуся на Universe Today