Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Ширвиндт встретился с Лаймой Вайкуле в Латвии: о чём они вспоминали после развода ведущего
Всего 6 дел в день — и дом будто из рекламы: феномен 6/10 покоряет интернет
Зеленского ждал холодный душ в Вашингтоне: Трамп высказал всё, что думает
Спартак в огне: кто станет следующим тренером команды после чехарды последних лет
Конфликт Аллегровой и интернет-поэта закончился миром — но не без неожиданных последствий
Готовится проще, чем пельмени, а выглядит на миллион: запечённый лосось по-новому
Солнце бьёт под капот: вот почему жара убивает аккумулятор быстрее зимы
Трамп готов к сделке: что скрывалось за кулисами переговоров с Зеленским
Италия, о которой молчат путеводители: место, где туристов почти нет, а эмоций — через край

Ряби на ткани пространства-времени: разгадана тайна зарождения Вселенной

3:37
Наука

Как именно зародился космос и какие первопроцессы заложили основу для всех последующих трансформаций? Свежая работа, вышедшая в Physical Review Research, углубляется в эту базовую загадку.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Авторы из Испании и Италии предложили концепцию, которая радикально меняет взгляд на мгновения после сингулярности. Их схема способна опрокинуть классические взгляды на энергии и события, направлявшие дебютный этап расширения мироздания.

Для разбора этих истоков команда применила вычислительные симуляции высокой сложности, усомнившись в доминирующей гипотезе "инфляции". По этой доктрине, космос в микросекунду после старта раздувался с фантастическим ускорением. Доктрина опирается на цепочку переплетенных параметров, каждый из которых обязан идеально стыковаться для жизнеспособности.

Альтернативная схема сулит более лаконичное толкование. Она приписывает формирование мироздания ряби в пространстве-времени — гравитационным импульсам из общей теории относительности, — тем самым объясняя рождение скоплений материи, светил, миров и, в итоге, биосферы на нашей планете. Идею опирают на геометрическую конструкцию — пространство Де Ситтера, — почитаемую в честь нидерландского математика Виллема Де Ситтера, который в 1920-е годы консультировал Альберта Эйнштейна по архитектуре бесконечности.

Доктор Рауль Хименес, специалист по экспериментальным дисциплинам и математике в Институте Санта-Крус в Испании и один из инициаторов проекта, отметил, что десятилетиями мы опирались на схемы с неуловимыми компонентами для реконструкции космогенеза. Привлекательность новинки — в ее минимализме и фальсифицируемости: она обходится без домыслов, полагаясь лишь на гравитацию и квантовые принципы для описания скелета мироздания.

Идея ряби в континууме пространства-времени мелькнула в 1893-м и 1905-м у Оливера Хевисайда и Анри Пуанкаре.

Эйнштейн доработал ее в 1916-м, представив как возмущения ткани реальности в своей фундаментальной доктрине. Такие импульсы рождаются в катаклизмах вроде коллапсов массивных звезд, слияний сингулярностей или стычек компактных остатков. Их эфемерность требует сверхточных детекторов. Лишь в сентябре 2015-го интерферометр LIGO в штатах Вашингтон и Луизиана зафиксировал дебютный пример.

Генезис космоса по-прежнему — вершина научных тайн. Модель Большого толчка лидирует в интерпретациях, но пробелы огромны, особенно касательно предшествия взрывному импульсу.

Карл Саган когда-то размышлял о нашей космической генеалогии, подчеркивая, что мироздание пульсирует в нас: мы сотканы из элементов, рожденных в недрах светил, и служим инструментом самопознания бесконечности.

Вероятно, полная реконструкция зарождения и траекторий, приведших к вашему чтению этих строк, навсегда останется недостижимой. Но, подобно элегантности этой схемы, она приближает нас к сути космоса.

Какие прорывы в космогонии ждут в грядущие годы и эпохи? Время рассудит, и в этом суть научного поиска!

Продолжайте вглядываться ввысь и копать глубже!

Адаптировано по материалу, впервые появившемуся на Universe Today

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Французское вино против санкций: как экспорт находит путь в Россию
Сияние утекает в кран: невидимый враг в воде медленно стирает свежесть и молодость кожи
Мари Краймбрери призналась, что хотела расстаться с Давой: что её остановило
Масло работает, но не выдерживает холода: как зима заставляет двигатель стареть вдвое быстрее
Кор превращается в командный пункт: рельеф рождается только при дисциплине и балансе
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Она ждёт не птицу — она ждёт момент: загадка кошачьего взгляда в окно
Она обошла молчанием главное: Алле Пугачёвой напомнили забытые факты прошлого
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Алое искушение на сковороде: сладость, которая превратила мясо в гастрономический шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.