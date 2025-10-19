Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утро в радость, ветка в сладость: секрет жизни существа, которое не разрушает, а созидает
Один приём — и роллы держат форму: быстрый рецепт для тех, кто всегда спешит
Кожа засыпает — чтобы проснуться новой: корейский ритуал ночного сияния работает, пока вы спите
Самый дорогой номер телефона: 8 шестёрок принесли владельцу миллионы
Один пшик — и пыль исчезает на месяц: секрет чистых полок, который скрывали хозяйки
Пластик теряет блеск и собирает пыль: простое средство обновит пластик за пару минут
Тело в форме без фитнеса: комплекс, который работает лучше тренажёров и занимает 15 минут
Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем
Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра

Диетические напитки оказались убийцами печени: новая угроза здоровью

3:58
Наука

Грандиозный анализ выявил, что регулярное потребление газированных жидкостей — как с натуральным подсластителями, так и с искусственными — резко увеличивает шансы на метаболический стеатогепатит у взрослых.

газировка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
газировка

Работа, озвученная на конгрессе UEG Week 2025, включила данные 123 788 здоровых индивидов из Британского биобанка без начальных проблем с органом пищеварения. Диетические предпочтения отслеживались через серию дневных анкет, что дало возможность проследить корреляции между этими напитками и жировым перерождением печени, ее липидным запасом, а также летальными исходами от гепатопатий.

У тех, кто поглощал свыше 250 граммов ежедневно, угроза подскочила: для любителей слабоалкогольных версий коэффициент риска составил 1,599 (на 60% выше нормы), а для крепких — 1,469 (на 50%). За средний период в 10,3 года у 1178 человек диагностировали жировую патологию печени, 108 скончались от связанных причин. Хотя низкоалкогольные варианты не коррелировали напрямую со смертностью, их сладкие аналоги усиливали этот фактор. Оба типа способствовали липидному накоплению в органе.

Метаболический стеатогепатит, ранее именуемый неалкогольным жировым поражением печени, формируется при избыточном отложении липидов в этом органе. Со временем это провоцирует воспалительные процессы, проявляющиеся дискомфортом в брюшине, вялостью и снижением аппетита. Сегодня это доминирующая хроническая гепатопатия глобально, затрагивающая свыше трети населения и выходящая на первое место среди причин гепатогенных смертей.

Ведущий специалист Лихэ Лю отметил, что искусственные подменители давно под лупой, в отличие от "лайт"-вариантов, воспринимаемых как полезные. Однако оба популярны, и их воздействие на гепатосистему изучено недостаточно.

Исследование демонстрирует, что даже умеренное потребление "диетических" напитков — вроде одной порции в сутки — усиливает вероятность стеатогепатита, опровергая миф об их невинности. Это побуждает переосмыслить место таких продуктов в рационе, особенно на фоне роста глобальной проблемы с печенью.

Лю также коснулся биомеханизмов: избыток сахаров в обычных версиях вызывает всплески глюкозы и инсулина, способствует лишнему весу и подъему мочевой кислоты, что ускоряет липидный осадок. Низкокалорийные альтернативы, напротив, могут дестабилизировать кишечную флору, сбивать ощущение сытости, провоцировать тягу к углеводам и даже стимулировать инсулиновый отклик.

Эксперты акцентировали, что выводы подкрепляют идею минимизировать оба вида напитков в стратегии профилактики — не только для гепатоза, но и для кардиоваскулярного, почечного и метаболического благополучия. Переход на воду вместо них снижает угрозу на 12,8% для сладких и на 15,2% для "лайт", в то время как смена одного на другой бесполезна.

В заключение Лихэ Лю посоветовал самый надежный путь — сократить оба типа до минимума, отдавая предпочтение воде: она разгружает метаболизм, тормозит жировые отложения и обеспечивает гидратацию без подвохов.

Далее авторы планируют углубить причинные нити через длительные рандомизированные генетические опросы, фокусируясь на взаимодействии подсластителей с кишечной микрофлорой и их роли в гепатологиях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Самый дорогой номер телефона: 8 шестёрок принесли владельцу миллионы
Один пшик — и пыль исчезает на месяц: секрет чистых полок, который скрывали хозяйки
Пластик теряет блеск и собирает пыль: простое средство обновит пластик за пару минут
Тело в форме без фитнеса: комплекс, который работает лучше тренажёров и занимает 15 минут
Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем
Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра
Земля вошла в зону перегрева: учёные предсказывают когда начнется эпоха нескончаемого лета
Трава с воды, которая спасает грядки: ряска делает то, чего не могут удобрения
Возвращение к Мёртвому морю: Израиль снова зовёт туристов — но есть одно но
Смертельные прогибы: три позы йоги, выполнение которых может закончиться инсультом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.