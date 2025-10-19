Диетические напитки оказались убийцами печени: новая угроза здоровью

Грандиозный анализ выявил, что регулярное потребление газированных жидкостей — как с натуральным подсластителями, так и с искусственными — резко увеличивает шансы на метаболический стеатогепатит у взрослых.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ газировка

Работа, озвученная на конгрессе UEG Week 2025, включила данные 123 788 здоровых индивидов из Британского биобанка без начальных проблем с органом пищеварения. Диетические предпочтения отслеживались через серию дневных анкет, что дало возможность проследить корреляции между этими напитками и жировым перерождением печени, ее липидным запасом, а также летальными исходами от гепатопатий.

У тех, кто поглощал свыше 250 граммов ежедневно, угроза подскочила: для любителей слабоалкогольных версий коэффициент риска составил 1,599 (на 60% выше нормы), а для крепких — 1,469 (на 50%). За средний период в 10,3 года у 1178 человек диагностировали жировую патологию печени, 108 скончались от связанных причин. Хотя низкоалкогольные варианты не коррелировали напрямую со смертностью, их сладкие аналоги усиливали этот фактор. Оба типа способствовали липидному накоплению в органе.

Метаболический стеатогепатит, ранее именуемый неалкогольным жировым поражением печени, формируется при избыточном отложении липидов в этом органе. Со временем это провоцирует воспалительные процессы, проявляющиеся дискомфортом в брюшине, вялостью и снижением аппетита. Сегодня это доминирующая хроническая гепатопатия глобально, затрагивающая свыше трети населения и выходящая на первое место среди причин гепатогенных смертей.

Ведущий специалист Лихэ Лю отметил, что искусственные подменители давно под лупой, в отличие от "лайт"-вариантов, воспринимаемых как полезные. Однако оба популярны, и их воздействие на гепатосистему изучено недостаточно.

Исследование демонстрирует, что даже умеренное потребление "диетических" напитков — вроде одной порции в сутки — усиливает вероятность стеатогепатита, опровергая миф об их невинности. Это побуждает переосмыслить место таких продуктов в рационе, особенно на фоне роста глобальной проблемы с печенью.

Лю также коснулся биомеханизмов: избыток сахаров в обычных версиях вызывает всплески глюкозы и инсулина, способствует лишнему весу и подъему мочевой кислоты, что ускоряет липидный осадок. Низкокалорийные альтернативы, напротив, могут дестабилизировать кишечную флору, сбивать ощущение сытости, провоцировать тягу к углеводам и даже стимулировать инсулиновый отклик.

Эксперты акцентировали, что выводы подкрепляют идею минимизировать оба вида напитков в стратегии профилактики — не только для гепатоза, но и для кардиоваскулярного, почечного и метаболического благополучия. Переход на воду вместо них снижает угрозу на 12,8% для сладких и на 15,2% для "лайт", в то время как смена одного на другой бесполезна.

В заключение Лихэ Лю посоветовал самый надежный путь — сократить оба типа до минимума, отдавая предпочтение воде: она разгружает метаболизм, тормозит жировые отложения и обеспечивает гидратацию без подвохов.

Далее авторы планируют углубить причинные нити через длительные рандомизированные генетические опросы, фокусируясь на взаимодействии подсластителей с кишечной микрофлорой и их роли в гепатологиях.