Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи начинается не с крема: три шага к лицу без фильтров
Цветы, которые смеются морозу в лицо: эти луковицы зимуют прямо в земле и не требуют забот
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение

Победа над онкологией близко: открыто лекарство, которое гасит 20% всех раков

4:09
Наука

Специалисты из Института Фрэнсиса Крика в партнерстве с фирмой Vividion Therapeutics выявили вещества, способные разорвать связь мутировавшего гена RAS — одного из главных виновников онкологии — с механизмом, провоцирующим бурный рост новообразований.

Разрабатываемое средство уже вступило в начальную фазу тестирования на пациентах. В случае подтверждения его безвредности и результативности оно способно предложить терапию для множества видов рака, минимизируя ущерб для нормальных тканей.

Ген RAS отвечает за баланс размножения и обновления клеток, однако его дефекты затрагивают около 20 процентов случаев злокачественных процессов. В измененном виде он не утихает, непрерывно отдавая команды на бесконтрольное деление.

Внутри организма RAS локализуется на клеточной оболочке, запуская каскад реакций, ведущих к пролиферации. Полностью подавить его или связанные с ним белки сложно, ведь эти же цепочки vitalны для здорового метаболизма. Например, фермент PI3K, тесно связанный с RAS, участвует в контроле глюкозы под влиянием инсулина. Тотальное торможение PI3K чревато скачками сахара в крови.

В свежем проекте, представленном 9 октября в Science, авторы интегрировали химический отбор с биологическими пробами, чтобы отыскать вещества, прерывающие контакт RAS и PI3K, не затрагивая при этом обычные клеточные рутины.

Команда из Vividion обнаружила группу компактных веществ, которые прочно фиксируются на оболочке PI3K вблизи зоны стыковки с RAS. Используя методику, созданную в Институте Крика, они удостоверились, что эти агенты надежно пресекают взаимодействие, оставляя PI3K свободу для иных задач, включая обработку инсулиновых импульсов.

Далее ученые из Крика и их партнеры проверили одно из веществ на грызунах с раковыми образованиями легких, спровоцированными аномалией в RAS. Терапия приостановила экспансию, и при этом не отмечалось отклонений в гликемии.

Авторы также комбинировали новинку с парой других средств, нацеленных на элементы той же сигнальной трассы. В тандеме подходы дали более мощный и устойчивый эффект по сравнению с соло-применением.

Эксперименты расширили на модели с дефектами в гене HER2, часто сверхактивном при опухолях груди и тоже взаимодействующем с PI3K. Разрастание снова замедлилось, хотя механизм здесь не зависел от RAS. Это намекает на шире спектр применения вещества против разнообразных опухолей.

Средство преодолело стартовый этап клинических проверок на людях, где оценивали переносимость и нежелательные реакции у лиц с мутациями RAS и HER2. В процессе также проверят, усиливает ли оно действие других анти-раковых агентов, ориентированных на RAS.

Джулиан Даунвард, глава подразделения онкогенной биологии в Институте Крика, отметил, что мутации RAS затрагивают множество форм рака, и давно ведутся поиски путей прервать его влияние на пролиферативные траектории, но токсичность тормозит прогресс. Благодаря коллаборации удалось нацелиться именно на стык PI3K и RAS, сохранив для последнего доступ к альтернативным партнерам. Запуск испытаний подчеркивает, как синтез химии и базовой биологии рождает надежду для онкопациентов.

Мэтт Патричелли, ведущий исследователь Vividion, подчеркнул, что это достижение иллюстрирует, как свежие стратегии открывают нетрадиционные тропы атаки на рак. Молекулы, барьерирующие только RAS-PI3K без вреда для здоровых процессов, позволяют целенаправленно гасить онкогенные сигналы.

Переход в клинику — шаг к реальной пользе для больных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Наука и техника
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Обновление кожи начинается не с крема: три шага к лицу без фильтров
Цветы, которые смеются морозу в лицо: эти луковицы зимуют прямо в земле и не требуют забот
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение
Инсульт отступает? Брокколи совершает невероятный прорыв в медицине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.