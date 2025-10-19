Секретная добавка, которая вырастит мозг в лаборатории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Наука

Почти десять лет назад в лабораториях Стэнфорда зародилась революция: вместо традиционных срезов ткани от людей или животных учёные стали "выращивать" миниатюрные аналоги мозга.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Эти трёхмерные конструкты, полученные из стволовых клеток, — нейронные органоиды и ассемблоиды — открывают свежий взгляд на то, как формируется и работает наша главная "вычислительная машина".

Инициатива, стартовавшая в 2018-м под эгидой Института неврологии Ву Цая, сплотила нейробиологов, химиков и инженеров. Вместе они разбирают нейронные петли боли, гены, провоцирующие сбои в развитии нервов, и новинки для картирования связей в голове.

Главный барьер на пути — размножение. Для глубокого погружения в эволюцию мозга, диагностику дефектов или апробацию терапий требовались тысячи идентичных образцов. Но эти нежные комочки склонны к слиянию, что рушит планы на большие партии.

Недавно группа под началом психиатра Серджиу Паски и материаловеда Сары Хейлшорн нашла элегантный выход. Как указано в Nature Biomedical Engineering, спасением стала ксантановая камедь — непритязательная загуститель из пищевой промышленности.

Паска, рулевой программы по органогенезу мозга, отметил: теперь без труда выходит 10 тысяч экземпляров. Соблюдая принцип открытости, команда выложила технику в общий доступ — и уже десятки лабораторий её осваивают.

Двенадцать лет назад Паска изобрёл технику превращения стволовых клеток в объёмные ткани — предтечу органоидов. Тогда удавалось всего восемь-девять, и он даже давал им имена из легенд.

Но амбиции росли: понять, как аутизм или синдром Тимоти искажают рост мозга, и как медикаменты вмешиваются. Для этого нужны были легионы одинаковых моделей. Паска осознал: прорыв требует альянса умов. Он объединился с биоинженером Карлом Дейссеротом из института Ву Цая, и под грант "Больших идей в нейробиологии" родилась программа.

Склеивание стало дилеммой: с одной стороны, позволяло сшивать разные органоиды — скажем, мозжечок с позвоночником — для симуляции сложных сетей. Такие гибриды теперь в центре работ Паски.

С другой — для надёжных тестов и скрининга лекарств требовалось массовое производство. Отдельные ёмкости для каждого — замысловато и дорого. Команда с Хейлшорн, инженером программы, опробовала 23 биосовместимых вещества — дешёвых и удобных, чтобы другие могли повторить.

Органоиды "зреют" в питательном бульоне шесть дней, потом добавляют материал и ждут 25 суток, подсчитывая уцелевших. Ксантановая камедь даже в микродозах разъединяла их, не мешая росту — идеал для чистых данных.

Чтобы доказать силу, соавтор Джента Наразаки вырастила 2400 моделей и ввела в партии 298 одобренных FDA препаратов. С Юки Миурой из команды Паски она выявила: некоторые, включая средства от рака груди, тормозят развитие — сигнал, что они рискованны для эмбрионов.

Паска подытожил: один специалист справился с тысячами и почти трёхстами тестами — эффективность на лицо. Теперь фокус на терапии аутизма, эпилепсии и шизофрении. Без массовости прогресса не жди, — уверен он.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
