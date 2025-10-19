Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешите в суд: дачная амнистия снова продлена — как успеть оформить имущество
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Кошка не виновата — виноваты вы: два копеечных трюка, которые спасут от шерсти навсегда
Мешки под глазами исчезают, словно их и не было: проверенные способы для тех, кому за 50
Это тренировка, от которой тело просыпается как после перезагрузки — но большинство боится её начать
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Когда Терминатор плачет: один фильм выбил Шварценеггера из колеи — он заперся дома на неделю
Зимняя Россия зовёт: где провести зимние каникулы на склоне и в тепле
Грибки зимуют лучше, чем садоводы: как не превратить теплицу в санаторий для вредителей

Секретная планета Солнечной системы обнаружена: открытие космоса по-новому

Наука

Команда наблюдателей из Принстонского университета в США, похоже, наткнулась на следы загадочного небесного тела, сопоставимого по габаритам с нашей планетой.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Это пока невидимка, условно окрещённый Планетой Y, но его гравитационный отпечаток может объяснять странности в дальних уголках космоса.

Статья с выводами вышла 21 августа в престижном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Учёные разобрали пути 154 обитателей пояса Койпера — обширной зоны ледяных фрагментов на окраине Солнечной системы, где прячутся тысячи мини-миров.

Специалисты отметили сдвиг: начиная от 80 астрономических единиц (примерно 12 миллиардов километров от Солнца), траектории этих тел начинают отклоняться от ожидаемой плоскости. Такое поведение не укладывается в влияние известных гигантов вроде Нептуна или Урана.

Через компьютерные симуляции исследователи предположили: виновник — компактный объект размером от Меркурия до Земли, чья орбита слегка скошена и уходит вглубь. Его притяжение могло бы "выдернуть" мелкие тела, вызвав наблюдаемую деформацию.

По расчётам, Планета Y кружит в 100-200 раз дальше Земли от звезды, за пределами газового исполина Нептуна, — там, где телескопы с нынешними возможностями слепы. Её наклон оценивают в 15 градусов, а масса достаточна, чтобы влиять на соседей, но не доминировать.

Авторы подчёркивают: это не та самая "Планета 9", о которой шептались раньше, — та гипотеза касалась другого сектора. Здесь объект "работает" на другой зоне, по-своему лепя хаос в поясе Койпера.

Эксперты уверены: мощные инструменты вроде Обсерватории Веры Рубин, которая вот-вот заработает, смогут либо подтвердить, либо опровергнуть. Если тело всплывёт, это станет первой свежей планетой в нашей системе за 170 лет — с открытия Нептуна.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Кошка не виновата — виноваты вы: два копеечных трюка, которые спасут от шерсти навсегда
Мешки под глазами исчезают, словно их и не было: проверенные способы для тех, кому за 50
Это тренировка, от которой тело просыпается как после перезагрузки — но большинство боится её начать
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Когда Терминатор плачет: один фильм выбил Шварценеггера из колеи — он заперся дома на неделю
Зимняя Россия зовёт: где провести зимние каникулы на склоне и в тепле
Грибки зимуют лучше, чем садоводы: как не превратить теплицу в санаторий для вредителей
Ночь ведёт двойную игру: как узнать, к какому типу сна вы принадлежите
Забудьте про торты: эти шарики перевернут ваше представление о шоколаде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.