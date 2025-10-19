Секретная планета Солнечной системы обнаружена: открытие космоса по-новому

Команда наблюдателей из Принстонского университета в США, похоже, наткнулась на следы загадочного небесного тела, сопоставимого по габаритам с нашей планетой.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пылевой диск вокруг массивной звезды

Это пока невидимка, условно окрещённый Планетой Y, но его гравитационный отпечаток может объяснять странности в дальних уголках космоса.

Статья с выводами вышла 21 августа в престижном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Учёные разобрали пути 154 обитателей пояса Койпера — обширной зоны ледяных фрагментов на окраине Солнечной системы, где прячутся тысячи мини-миров.

Специалисты отметили сдвиг: начиная от 80 астрономических единиц (примерно 12 миллиардов километров от Солнца), траектории этих тел начинают отклоняться от ожидаемой плоскости. Такое поведение не укладывается в влияние известных гигантов вроде Нептуна или Урана.

Через компьютерные симуляции исследователи предположили: виновник — компактный объект размером от Меркурия до Земли, чья орбита слегка скошена и уходит вглубь. Его притяжение могло бы "выдернуть" мелкие тела, вызвав наблюдаемую деформацию.

По расчётам, Планета Y кружит в 100-200 раз дальше Земли от звезды, за пределами газового исполина Нептуна, — там, где телескопы с нынешними возможностями слепы. Её наклон оценивают в 15 градусов, а масса достаточна, чтобы влиять на соседей, но не доминировать.

Авторы подчёркивают: это не та самая "Планета 9", о которой шептались раньше, — та гипотеза касалась другого сектора. Здесь объект "работает" на другой зоне, по-своему лепя хаос в поясе Койпера.

Эксперты уверены: мощные инструменты вроде Обсерватории Веры Рубин, которая вот-вот заработает, смогут либо подтвердить, либо опровергнуть. Если тело всплывёт, это станет первой свежей планетой в нашей системе за 170 лет — с открытия Нептуна.