Этот продукт в вашем холодильнике может вызывать депрессию. Шокирующее открытие

Наука

Обычная аминокислота пролин, которую мы получаем из еды вроде желатина, стейков от коров на пастбище или свежей морской рыбы, неожиданно оказалась под подозрением: она может провоцировать хандру, вмешиваясь в баланс бактерий в кишечнике и нейрохимию головы.

Поздние посиделки за ноутбуком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поздние посиделки за ноутбуком

Новые данные намекают: корректировка её уровня или пути в мозг способна стать щитом от меланхолии или даже лекарством от неё.

Специалисты из каталонских центров — Института биомедицинских исследований в Жироне и Университета Помпеу Фабра в Барселоне — наткнулись на эту интригу, проследив цепочку у добровольцев, грызунов и даже дрозофил. Работа вышла в журнале Cell Metabolism и рисует картину: переизбыток пролина в рационе усиливает риск уныния.

Возглавляли проект эндокринолог Хосе Мануэль Фернандес-Реаль с коллегами из сети по питанию и метаболизму, плюс нейрофармаколог Рафаэль Мальдонадо из группы Neurophar при морском госпитале.

Чтобы разобраться, как стол влияет на психику, команда взвесила аминокислоты в меню участников и опросила их о самочувствии. Фернандес-Реаль, рулящий эндокринным отделением в жиронской клинике Труэты и кафедрой меднаук в местном вузе, поделился удивлением: связь пролина с опросными признаками хандры вышла на первое место. Проверки крови добавили веса: повышенный показатель этой кислоты — один из топ-метаболитов, коррелирующих с подавленностью.

Но не все с высоким потреблением страдали сильнее. Ключ прятался в микромире живота: состав флоры кишечника менял картину. Уныние коррелировало не только с видами микробов, но и с их генами, отвечающими за переработку пролина. Выходило, что обитатели кишечника регулируют его долю в крови.

Майнерис-Перксас, коллега из жиронского института, уточнил: у тех, кто жевал много пролина, но держал его низко в крови, микрофлора напоминала "здоровую" — с обилием генов для его поглощения и расщепления, — и симптомы были слабее.

Чтобы понять, провоцирует ли кислота хандру или просто сопровождает, экспериментаторы пересадили фауну кишечника мышам. Грызуны с "депрессивным" набором от людей с избытком пролина или яркими симптомами сами стали вялыми. Плюс, в их мозгах сдвинулись гены, отвечающие за приём этой аминокислоты.

Мальдонадо из Помпеу Фабра подытожил: перенос "депрессивного" профиля через пересадку и сдвиги в транспорте пролина подтверждают — он может быть триггером.

Дальше пошли опыты с дрозофилами, чьё поведение имитирует апатию. В стерильную еду добавили штаммы, связанные с переработкой пролина. Те, кого кормили Lactobacillus — бактериями, облегчавшими у мышей, — лучше справлялись с препятствиями. А с Enterobacter, ассоциированным с человеческим упадком, — наоборот, сдавались.

Финал: мутантные мушки без каналов для пролина в мозг оказались неуязвимы к апатии — кислота просто не доходила до цели.

Фернандес-Реаль акцентировал: открытие подчёркивает роль пролина в эмоциональном балансе, которую раньше игнорировали, и намекает на диетические стратегии против хандры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
