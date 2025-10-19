Парадокс интеллекта: как гены, делающие нас умнее, одновременно повышают уязвимость мозга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:24
Наука

Человеческий мозг — вершина эволюционной инженерии. Он позволил нам создавать искусство, технологии, цивилизации. Но, как показывают новые исследования, именно его сложность может быть источником уязвимости.

Нейроны и интеллект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нейроны и интеллект

Группа специалистов из Центра нейрогеномики и когнитивных исследований (NIN) в Амстердаме пришла к выводу, что гены, способствовавшие развитию интеллекта, могли одновременно повысить риск психических заболеваний.

Это открытие заставляет по-новому взглянуть на вопрос: почему именно разум, давший человечеству преимущество, несёт с собой столь высокую цену в виде тревожности, депрессий и шизофрении?

Гены, балансирующие на грани

Под руководством нейрогенетика Илона Либедински учёные проанализировали тысячи генетических вариаций, связанных с когнитивными функциями и психическими нарушениями. Их цель — выяснить, как эти гены взаимодействуют в эволюционной истории Homo sapiens.

Оказалось, что часть генов, отвечающих за память, обучение и абстрактное мышление, пересекается с теми, что повышают вероятность развития расстройств настроения, биполярного синдрома и шизофрении.

Другими словами, одни и те же генетические механизмы, которые помогали мозгу стать "умнее", сделали его более чувствительным — к стрессу, к внутренним сбоям и к самой сложности собственного функционирования.

Хронология разума

Эволюция мозга человека не была равномерной.
Исследователи реконструировали её этапы, опираясь на молекулярные "часы":

  • ≈5 млн лет назад - отделение Homo sapiens от общего предка с шимпанзе и бонобо. Начало ускоренного роста мозга.

  • ≈500 тыс. лет назад - первые мутации, связанные с логическим мышлением и абстракцией. Одновременно активизируются гены, влияющие на метаболизм и рост онкологических заболеваний - побочный эффект интенсивного клеточного деления в мозге.

  • ≈475 тыс. лет назад - появляются изменения, коррелирующие с психическими нарушениями: мозг усложняется, а вместе с ним — и его уязвимость.

  • ≈300 тыс. лет назад - бурное развитие когнитивных функций: языка, символического мышления, эмпатии.

  • ≈50 тыс. лет назад - завершается "тонкая настройка": эволюционируют гены, связанные с депрессией, зависимостями и социальным поведением.

"Наш мозг стал не просто машиной для выживания, а системой, способной к саморефлексии, — поясняет Либедински. — Но само осознание своей конечности, эмоциональная сложность и социальная чувствительность сделали нас более уязвимыми".

Цена сложности

Почему интеллект сопряжён с рисками психических расстройств? Ответ кроется в биохимии.

Мозг потребляет около 20% всей энергии организма, хотя составляет лишь 2% массы тела. Этот энергетический голод делает его зависимым от стабильных условий и чувствительным к любым нарушениям обмена веществ.

Более того, гибкость нейронных связей, необходимая для обучения и креативности, одновременно повышает вероятность функциональных сбоев. Избыток нейротрансмиттеров, таких как дофамин или серотонин, способен вызывать не только восторг и мотивацию, но и манию, тревогу или депрессию.

Таким образом, гений и нестабильность — две стороны одной медали.

Парадокс адаптации

Психические расстройства, возможно, не просто "ошибка эволюции", а побочный продукт адаптивных преимуществ. Исследования показывают, что носители некоторых "рисковых" генов часто демонстрируют высокий уровень креативности, интуиции и эмпатии.

Например, гены, ассоциированные с биполярным расстройством, нередко присутствуют у людей с художественными и интеллектуальными способностями выше среднего. Это подтверждает гипотезу о так называемом "адаптивном спектре психики", где баланс между рациональностью и чувствительностью определяет не только уязвимость, но и творческий потенциал.

Этические и медицинские следствия

Понимание того, что интеллект и уязвимость мозга генетически взаимосвязаны, открывает новые горизонты для нейромедицины. Это может помочь ранней диагностике психических расстройств, особенно у людей с высокими когнитивными показателями.

Однако, как подчёркивают авторы, важно избегать биологического детерминизма: наличие "умных" или "рисковых" генов не означает предопределённости. Среда, воспитание, стресс и социальные связи играют столь же важную роль, как и ДНК.

От Ницше до нейрогеномики

"Кто борется с чудовищами, пусть бережётся, чтобы самому не стать чудовищем", - писал философ Фридрих Ницше.

Современная нейронаука могла бы переформулировать это: кто создаёт разум, создаёт и его слабости.

Наш мозг — это не только инструмент мышления, но и тончайший эмоциональный орган, где свет и тьма сплетены на молекулярном уровне. Эволюция дала нам интеллект, но вместе с ним — тревогу, меланхолию, страхи и способность к состраданию.

FAQ

Что такое нейрогеномика?
Это наука, изучающая, как гены влияют на развитие, структуру и функции мозга, включая когнитивные способности и психические заболевания.

Какие болезни чаще всего связаны с "генами интеллекта"?
Шизофрения, биполярное расстройство, депрессия и синдром дефицита внимания.

Можно ли "отключить" эти риски?
Нет, но можно уменьшить их влияние с помощью профилактики, терапии и здорового образа жизни, который стабилизирует работу нейронных сетей.

Есть ли связь между гениальностью и безумием?
Прямая причинно-следственная связь не доказана, но корреляция существует: высокая креативность часто сопровождается эмоциональной нестабильностью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
