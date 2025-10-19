Будущее наступило: в мире появились первые цифровые люди с характером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В прессе мелькают заметки о дебюте перспективной актрисы Тилли Норвуд, но правда куда интереснее: она — чистый продукт алгоритмов, виртуальная фигура без плоти и крови.

По данным из её профилей в соцсетях, героиня якобы появилась на свет в тихом уголке Портсмута, в районе Ватерлоо, а ныне обосновалась в шумном Лондоне. Снимки в Instagram фиксируют её "прогулки" по улицам столицы, чаепития в уютных кафе и шопинг среди вешалок с нарядами. Аккаунт набрал свыше 58 тысяч поклонников, и это только начало.

Короткая справка на Facebook намекает на подвох: там подчёркивается, что она — плод воображения, и либо вы в теме, либо симулируете неведение. Официальный ресурс tillynorwood. com прямо заявляет: это инфлюенсерский аватар, рождённый нейросетями и курируемый студией Particle6 Productions Ltd. За её образом стоит голландская юмористка Элин ван дер Вельден, которая уверена: подобные виртуальные герои — не угроза для живых артистов.

По её словам, оживить такую сущность требует терпения, филигранной техники и множества правок; это скорее проба пера, чем подмена реальности. Ван дер Вельден видит в нейроинструментах просто приспособление, родственное стоп-моушен или спецэффектам в кино.

Тревоги вокруг компьютерных двойников всплыли задолго до сегодняшнего дня. Ещё в ленте 1981 года "Зритель", поставленной Майклом Крайтоном — автором хитов вроде "Парка Юрского периода" и сценариста "Скорой помощи", — показаны модели, рвущиеся под нож хирурга ради идеала. Вместо них в кадре — пиксельные фантомы. На тот момент графика еле ковыляла, но Крайтон, как всегда, предупреждал о тенях прогресса. Картина не взлетела в прокате и не завоевала наград, зато её посыл свеж и остёр, как никогда.

Аналогичная тема в триллере 1999-го "Тринадцатый этаж": кодеры возводят симулякр Лос-Анджелеса 1930-х в виртуальном пространстве. Жители этой копии обретают разум и саморефлексию. Один из них бросает: мы — всего лишь код на жёстком диске. Финал разворачивается в нашем 2024-м, и последняя кадр усиливает дилемму. Лента вдохновлена романом Дэниела Ф. Галуэя "Симулякрон-3" 1964 года — задолго до расцвета визуалов.

Тилли — не пионер в своём роде. В середине 2024-го команда construktiv GmbH из Бремена представила виртуального музыканта Бена Гаю: парень сгенерировал пару лёгких поп-композиций, доступных онлайн, плюс портфолио фото блондина с яркими глазами. Оба образа поражают правдоподобностью, но лишены подлинных воспоминаний или пережитого — чистая мимикрия под homo sapiens.

Ранние нейроизображения грешат артефактами: лишние пальцы, странные тени, сюрреалистический фон. Норвуд и Гайя — шаг вперёд, и за ними хлынут копии, неотличимые от оригинала.

Это провоцирует размышления: когда грань сотрётся окончательно? Станут ли пиксельные тени когда-нибудь полноправными личностями, равными нам? Пока мы далеки от такого, но темпы инноваций пугают и манят. Завтра — загадка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
