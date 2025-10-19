Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:06
Наука

В аэропорту Эрланген под Мюнхеном необычный самолёт Dornier 228, принадлежащий немецкому центру аэрокосмических исследований, совершил серию тестовых вылетов, которые могут перевернуть подходы к защите данных.

Перовскит и лазер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перовскит и лазер

Бортовой комплекс отправил одиночные световые частицы на передвижную приёмную установку, где их не только поймали, но и изучили на предмет квантовых свойств. Это часть масштабной инициативы QuNET, поддержанной правительством через министерство науки и инноваций, и шаг к построению всемирной паутины передачи информации, неподвластной любым прослушкам.

В основе такой системы лежит фундаментальный закон квантового мира: световые кванты — фотоны — служат основой для создания сверхнадёжных кодов шифрования. В отличие от обычных каналов, где подглядывание проходит незамеченным, здесь любое вмешательство сразу искажает сигнал, выдавая нарушителя. В долгосрочной перспективе это сулит полную неприкосновенность для государственных каналов, ключевых объектов инфраструктуры и личных секретов граждан.

Во время полётов Dornier 228 фактически стал летающим звеном в квантовой цепочке. На его борту работал оптический модуль, созданный специалистами института Фраунгофера по оптоэлектронике в Йене: он производил пары фотоны, связанных неразрывной квантовой связью, сохраняемой на любых дистанциях.

Пучок света целился в мобильный приёмник QuBUS — контейнер на колёсах, оснащённый прецизионным трекером для слежки за траекторией машины в небе. Чтобы не потерять фокус сквозь воздушные вихри, команда применила динамическую систему наведения и корректирующую оптику, компенсирующую помехи от атмосферы.

Полученные частицы по оптоволокну ушли в лабораторию института Макса Планка по фотонике, где подтвердили целостность их состояний. Получилось доказать: динамичная квантовая линия работает, чего раньше удавалось только в неподвижных сценариях.

Флориан Молл, сотрудник отдела связи и навигации в центре аэрокосмических исследований, подчеркнул, что тесты открывают двери для стабильной передачи квантовых сигналов с подвижных носителей, приближая эру спутниковых квантовых линий. Действительно, в кабелях из стекловолокна такие импульсы теряют силу уже на сотнях километров, а с орбиты потенциал — глобальный охват.

Дальнейшие этапы QuNET предусматривают проверки на высотных дронах и аппаратах на низких орбитах, чтобы заложить фундамент европейской квантовой инфраструктуры. В итоге линии смогут объединить мощные процессоры и разрозненные квантовые установки, породив прототип "квантового веба". Такая паутина не только скроет данные от чужих глаз, но и позволит координировать научные опыты или тяжёлые расчёты с беспрецедентной синхронностью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
