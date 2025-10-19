Этот шлем вам скоро не понадобится: учёные нашли способ управлять вашим личным виртуальным миром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Все когда-то верили, что виртуальные пространства радикально преобразят досуг, трудовые будни и даже приёмы пищи. На деле же они пока больше напоминают любопытный экспонат в музее гаджетов, чем полноценную альтернативу окружающему миру.

Специалисты активно пробуют соединить нейронные импульсы с пиксельными ландшафтами или корректировать ночные видения через передовые девайсы, но перспектива полного погружения в игры или конструирования вымышленных царств исключительно силой воображения остаётся под вопросом. Будет ли это реальностью или чистой фантазией — время покажет.

Идеи, лежащие в основе таких систем, уходят корнями в позапрошлый век, когда первооткрыватели постигли секреты стереоскопического восприятия, рождающего объём. По-настоящему прогресс набрал обороты лишь через век. Ранние тесты с тяжёлыми очками, свисающими с потолка на кабелях, выглядели авантюрно, но сыровато.

Дальше пошли портативные устройства вроде консоли Virtual Boy от Nintendo или системы захвата позы в Kinect, которые добавили динамики. Наконец, эстафету подхватили компактные модели — Oculus Rift или гарнитуры для PlayStation, — где каждый этап вносил свежие инновации в графику и сенсорику. И всё равно виртуальные миры держатся на периферии, не врываясь в центр внимания.

Перелом случился ближе к 2012-му, когда доступность выросла, и технология хлынула к массовому потребителю. Сегодняшние устройства хвастаются чёткой картинкой, свободой от проводов и филигранным отслеживанием жестов.

Однако сессии чаще ограничиваются мини-кампаниями, а не эпическими сагами. Лидером продаж держится динамичная ритм-игра чешского происхождения Beat Saber, в то время как грандиозные блокбастеры с солидными вложениями — редкость. Виртуальные платформы пока выступают в роли акцента, а не основы для развлечений.

Рыночные тренды подтверждают: несмотря на барьеры, компактные и бюджетные варианты манят новичков. За пределами развлечений они находят применение в здравоохранении или проектировании зданий. Но подлинного бума не случилось. Технология висит в статусе смелого прототипа с огромным запасом хода, а не как неотъемлемый элемент геймерской культуры.

Грядущие инновации тянут виртуальные миры к слиянию с нейронаукой и смешанной реальностью. Фирмы экспериментируют с фиксацией мыслей и симуляцией ощущений через сенсоры, хотя пока это лишь зачатки.

Параллельно идёт работа над lucid dreaming — техникой, где индивид понимает иллюзорность ночного видения и начинает им рулить, словно в интерактивном симуляторе. Концепция "игр в подсознании" перестаёт быть сюжетным приёмом кинофантастики и обретает контуры реального вектора для эволюции иммерсивных технологий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
