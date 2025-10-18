Быстрее, чем мы думали: исследование показало, как по-разному стареют мужской и женский мозг

Вопрос о том, как стареет человеческий мозг, волнует нейробиологов уже десятилетия. С годами мозг теряет объём, нервные связи ослабевают, а когнитивные способности снижаются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужской и женский мозг

Но может ли старение происходить по-разному у мужчин и женщин? Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале PNAS, проливает свет на этот вопрос — и вызывает новые.

Что показали новые данные

Учёные из Университета Осло совместно с международной группой исследователей проанализировали более 12 000 МРТ-снимков мозга, собранных у 4726 участников в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил минимум два сканирования с интервалом около трёх лет, что позволило не просто сравнивать людей разного возраста, а проследить реальные изменения с течением времени.

После учёта общих различий в размерах мозга между мужчинами и женщинами исследователи обнаружили закономерность:

у мужчин снижение объёма серого и белого вещества было более выраженным и охватывало больше участков мозга,

у женщин - процесс атрофии шёл медленнее и затрагивал меньше областей, особенно в коре головного мозга.

"Мы наблюдали небольшие, но стабильные различия, — поясняет нейробиолог Энн Равндаль, соавтор исследования. — У мужчин старение мозга происходит чуть быстрее, особенно в областях, связанных с обработкой информации и памятью".

Почему мозг уменьшается с возрастом

Уменьшение объёма мозга — естественная часть старения. Оно связано с потерей нейронов и синапсов, снижением уровня миелина (жирового слоя, изолирующего нервные волокна), а также сокращением количества жидкости, поддерживающей мозговые структуры.

Средний мозг человека к 70 годам становится примерно на 5% меньше, чем в молодости.

Но у мужчин эта динамика может быть заметнее:

их мозг изначально крупнее, а значит, потеря объёма в абсолютных цифрах выражена сильнее;

мужские гормоны, в частности тестостерон, с возрастом снижаются, что влияет на метаболизм нейронов;

стресс, гипертония, курение и другие факторы, статистически чаще встречающиеся у мужчин, ускоряют дегенеративные процессы.

Женский мозг: меньший, но устойчивее

Несмотря на меньший средний размер, женский мозг демонстрирует большую "нейропластичность", то есть способность перестраивать связи между нейронами.

Исследователи предполагают, что эстрогены играют защитную роль — они поддерживают приток крови к мозгу и активность антиоксидантных систем. Это может частично объяснить, почему женщины часто доживают до более преклонных лет без серьёзных когнитивных нарушений.

Однако парадокс заключается в том, что болезнь Альцгеймера у женщин встречается в два раза чаще. Это может быть связано с более долгой продолжительностью жизни и генетическими факторами, такими как вариации гена APOE4, повышающего риск деменции.

Как исследователи измеряли старение мозга

Для анализа учёные использовали три ключевых параметра:

Объём мозга - общий показатель массы серого и белого вещества. Толщина коры - отражает плотность нейронных слоёв. Площадь поверхности - указывает на степень развёрнутости мозговых извилин.

Сравнение этих данных показало, что:

у мужчин быстрее снижается толщина коры в лобных и височных долях — зонах, отвечающих за внимание, планирование и память;

у женщин наблюдалась меньшая вариабельность показателей, что говорит о большей стабильности структуры мозга с возрастом.

Почему важно изучать половые различия

До недавнего времени нейронаука почти не учитывала пол как переменную. По данным обзора 2019 года, лишь 5% научных публикаций по нейробиологии и психиатрии анализировали влияние пола на результаты.

В итоге значительная часть медицинских данных о мозге и когнитивных расстройствах формировалась по мужским выборкам, а женские особенности оставались в тени.

Современные исследования показывают, что это важно не только для понимания старения, но и для разработки персонализированных стратегий профилактики деменции, инсультов и возрастных когнитивных нарушений.

Можно ли замедлить старение мозга

Хотя мы не можем остановить биологическое старение, ряд факторов позволяет замедлить нейродегенерацию и сохранить когнитивную активность дольше:

Физическая активность. Умеренные аэробные упражнения повышают кровоснабжение мозга и стимулируют рост новых нейронных связей.

Когнитивная стимуляция. Изучение языков, чтение, музыка и настольные игры укрепляют "резерв" мозга.

Питание. Диета, богатая омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и овощами, снижает воспаление.

Сон и стресс. Недосыпание и хроническое напряжение повышают уровень кортизола, разрушающего нейронные сети.

Социальные связи. Активное общение поддерживает когнитивное здоровье и снижает риск деменции.

Что остаётся неясным

Исследователи подчеркивают, что различия между мужчинами и женщинами невелики, и их биологическое значение пока неясно. Мозг каждого человека уникален, а на его старение влияют сотни факторов — от генов до образа жизни.

Некоторые работы даже предполагают, что уменьшение объёма мозга не всегда означает ухудшение функций. В ряде случаев это может отражать естественную "оптимизацию" нейронных связей — мозг становится более эффективным, используя меньше ресурсов.

FAQ

Почему у мужчин мозг уменьшается быстрее?

Считается, что комбинация гормональных, сосудистых и метаболических факторов делает мужской мозг более уязвимым к возрастным изменениям.

Защищают ли женские гормоны мозг?

Да, эстрогены поддерживают приток крови и энергетический обмен в нейронах, но их снижение после менопаузы может ускорить дегенерацию.

Можно ли измерить "возраст мозга"?

Современные МРТ-алгоритмы позволяют оценить биологический возраст мозга, сравнивая его структуру с нормой для данного возраста и пола.

Почему у женщин чаще бывает болезнь Альцгеймера, если их мозг стареет медленнее?

Возможно, из-за большей продолжительности жизни, генетических факторов и гормональных изменений в пожилом возрасте.

Стоит ли беспокоиться об уменьшении мозга с возрастом?

Нет, это естественный процесс. Главное — поддерживать активный образ жизни, правильное питание и регулярные умственные нагрузки.