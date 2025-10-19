Они обманули всех: новый секрет ИИ сделает старые модели бесполезными

Компания Anthropic анонсировала Claude Skills — инновационный подход к расширению возможностей своих языковых моделей.

Эта функция позволяет внедрять специализированные умения через простые наборы файлов, где собраны руководства, коды и вспомогательные материалы. Модель активирует их только при релевантной задаче, что повышает точность в узких областях, таких как обработка таблиц или адаптация под корпоративные стандарты.

Разработчики подробно описали механизм в своем инженерном блоге и открыли репозиторий на GitHub под названием anthropics/skills. Идея базируется на минимализме: каждый навык — это документ в формате Markdown с описанием шагов, плюс опциональные дополнения вроде шаблонов или скриптов. Например, недавние инструменты для генерации файлов в Claude, появившиеся с обновлением интерпретатора в сентябре, полностью построены на этой основе и поддерживают форматы от PDF до презентаций.

Ключевой элемент — начальная индексация: на старте сессии система просматривает все доступные наборы, извлекая краткие метки из YAML-тегов. Это экономит ресурсы: обзор занимает считанные токены, а полный контент загружается по необходимости. Такой дизайн делает процесс гибким и эффективным.

В качестве примера можно привести инструмент для создания анимированных GIF для Slack.

Он включает валидацию размеров, базовые анимационные элементы и применяется при запросах вроде "сгенерируй эмодзи-анимацию с действием X". Тестирование на версии Sonnet 4.5 показало, что после активации навыка модель успешно справляется, хотя иногда результат требует доработки. Скрипт на Python, лежащий в основе, использует библиотеки вроде PIL для сборки кадров, сохраняет файл и проверяет соответствие лимитам платформы — до 2 МБ.

Функция опирается на среду с доступом к файловой системе, командной строке и исполнению кода, что отличает ее от прошлых экспериментов вроде MCP или плагинов ChatGPT. Это открывает двери для автоматизации любых рутинных операций на компьютере, превращая модель в универсального помощника. Однако подчеркивается важность изоляции: такие среды нужно защищать от уязвимостей, вроде инъекций через запросы, чтобы минимизировать риски.

Сравнивая с MCP, навыки выигрывают в простоте и экономии контекста — не тратят тысячи токенов на описание, а полагаются на самообучение модели через справки команд. Это делает их идеальными для быстрого прототипирования: достаточно Markdown-файла с инструкциями, чтобы автоматизировать задачи от анализа данных до публикаций.

Потенциал огромен — от агентских систем для журналистики (сканирование переписей, загрузка в базы, визуализация) до повседневных инструментов. Документация Anthropic уже включает кулинарную книгу навыков, и ничего не мешает применять их с другими моделями, вроде Codex CLI. Ожидается бум: простота дизайна спровоцирует волну инноваций, затмившую прошлогодний хайп вокруг протоколов.

В итоге, эта разработка подчеркивает суть современных ИИ: минимум инфраструктуры, максимум креативности. Навыки — не просто дополнение, а мост к настоящей автономии, где модель сама разбирается в контексте.