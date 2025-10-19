Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм выбирает сторону: кто победит — ранний подъём тела или вечерняя мощь духа
Память тела: как напряжение превращается в привычку — и как её отпустить
Многолетники, которые будто из другого мира: растут под снегом и всё равно красивы
Дверца, которая мстит: привычка после стирки оборачивается неожиданной проблемой
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере

Они обманули всех: новый секрет ИИ сделает старые модели бесполезными

3:38
Наука

Компания Anthropic анонсировала Claude Skills — инновационный подход к расширению возможностей своих языковых моделей.

Мужчина у компьютера
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у компьютера

Эта функция позволяет внедрять специализированные умения через простые наборы файлов, где собраны руководства, коды и вспомогательные материалы. Модель активирует их только при релевантной задаче, что повышает точность в узких областях, таких как обработка таблиц или адаптация под корпоративные стандарты.

Разработчики подробно описали механизм в своем инженерном блоге и открыли репозиторий на GitHub под названием anthropics/skills. Идея базируется на минимализме: каждый навык — это документ в формате Markdown с описанием шагов, плюс опциональные дополнения вроде шаблонов или скриптов. Например, недавние инструменты для генерации файлов в Claude, появившиеся с обновлением интерпретатора в сентябре, полностью построены на этой основе и поддерживают форматы от PDF до презентаций.

Ключевой элемент — начальная индексация: на старте сессии система просматривает все доступные наборы, извлекая краткие метки из YAML-тегов. Это экономит ресурсы: обзор занимает считанные токены, а полный контент загружается по необходимости. Такой дизайн делает процесс гибким и эффективным.

В качестве примера можно привести инструмент для создания анимированных GIF для Slack.

Он включает валидацию размеров, базовые анимационные элементы и применяется при запросах вроде "сгенерируй эмодзи-анимацию с действием X". Тестирование на версии Sonnet 4.5 показало, что после активации навыка модель успешно справляется, хотя иногда результат требует доработки. Скрипт на Python, лежащий в основе, использует библиотеки вроде PIL для сборки кадров, сохраняет файл и проверяет соответствие лимитам платформы — до 2 МБ.

Функция опирается на среду с доступом к файловой системе, командной строке и исполнению кода, что отличает ее от прошлых экспериментов вроде MCP или плагинов ChatGPT. Это открывает двери для автоматизации любых рутинных операций на компьютере, превращая модель в универсального помощника. Однако подчеркивается важность изоляции: такие среды нужно защищать от уязвимостей, вроде инъекций через запросы, чтобы минимизировать риски.

Сравнивая с MCP, навыки выигрывают в простоте и экономии контекста — не тратят тысячи токенов на описание, а полагаются на самообучение модели через справки команд. Это делает их идеальными для быстрого прототипирования: достаточно Markdown-файла с инструкциями, чтобы автоматизировать задачи от анализа данных до публикаций.

Потенциал огромен — от агентских систем для журналистики (сканирование переписей, загрузка в базы, визуализация) до повседневных инструментов. Документация Anthropic уже включает кулинарную книгу навыков, и ничего не мешает применять их с другими моделями, вроде Codex CLI. Ожидается бум: простота дизайна спровоцирует волну инноваций, затмившую прошлогодний хайп вокруг протоколов.

В итоге, эта разработка подчеркивает суть современных ИИ: минимум инфраструктуры, максимум креативности. Навыки — не просто дополнение, а мост к настоящей автономии, где модель сама разбирается в контексте.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии
Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение
Ночь, в которой природа тренирует родителей: боль младенца — их экзамен на любовь
BMW X3 пугает водителей: владельцы рассказывают о взрывах прямо над головой
Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.