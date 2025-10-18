Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:51
Наука

Климатические прогнозы рисуют для африканского континента картину, где засушливые периоды сменятся обильными ливнями, особенно в самых неожиданных уголках.

Ливийская пустыня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ливийская пустыня

Анализ, проведенный специалистами Университета Иллинойса в Чикаго, указывает на рост летних дождей по всей территории Африки к концу столетия, с наибольшим скачком в пустынных зонах Сахары.

Работа, вышедшая в журнале Climate and Atmospheric Science, охватывает период с 2050 по 2099 год и сравнивает его с данными за 1965-2014 годы. Авторы опирались на сводку из 40 передовых моделей CMIP6, которые легли в основу последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Рассматривались два варианта развития: умеренный и экстремально интенсивный. В итоге вырисовывается общий подъем влажности, но с ярко выраженными локальными нюансами — от мощного прироста в одних районах до дефицита в других.

Ведущий специалист Тьерри Ндетатсин Тагела отметил, что сдвиги в распределении влаги коснутся огромных масс населения не только на континенте, но и в мире. Он подчеркнул необходимость заблаговременной подготовки: от мер по борьбе с разливами до выведения засухоустойчивых сортов растений.

Такой тренд связывают прежде всего с нагревом атмосферы: разогретый воздух способен удерживать больше пара, провоцируя затяжные ливни после запуска конвективных процессов. Исследователи разделили влияние на термодинамический компонент, зависящий от роста влажности из-за тепла, и динамический, определяемый потоками воздуха. В большинстве зон вертикальные потоки играют ведущую роль, усиливая дожди, а в Сахаре добавляются горизонтальные сдвиги и повышенное испарение.

В западных и южных частях континента картина иная: здесь ожидается ослабление восходящих потоков в клетке Хадли во время южного лета. Это подавляет подъем теплого воздуха, компенсируя прирост пара и приводя к дефициту осадков.

Модели в целом сходятся в направлении перемен: не менее 70% из них прогнозируют схожий знак сдвига для ключевых зон. Однако масштаб остается под вопросом.

Разброс объясняют тремя факторами: расхождениями в самих симуляциях, выбором сценария и естественной вариабельностью. Доминирует первый — до 85% неопределенности к концу века, — из-за неточностей в описании конвекции, облачных процессов и турбулентности у поверхности.

Ученые отметили парадокс: механизмы, сдвигающие средние показатели, отличаются от тех, что влияют на экстремумы. Вертикальное тепло толкает общую влажность вверх, но расхождения между прогнозами коррелируют с динамикой потоков. Модели предугадывают общий тренд, но расходятся в объемах из-за разного подхода к реакции конвекции на потепление.

Тагела выразил удивление по поводу Сахары: по расчетам, дожди там почти удвоятся по сравнению с историческими нормами, что радикально меняет стереотипы о пустыне.

Для практиков это двойственный вызов: больше воды оживит грунтовые запасы и пастбища, но повысит риски внезапных потопов, разрушения сооружений и эпидемий. Усиление осадков придется на конец лета в ряде областей, что критично для урожаев и гидросистем. Конвективные бури сохранят лидерство в балансе влаги, подчеркивая роль интенсивных событий в адаптации.

Чтобы минимизировать риски, предлагают усилить мониторинг штормов в реальном времени, настраивать симуляции под краткие всплески, а не месячные итоги, и тестировать агросистемы на разные сценарии — от избытка до дефицита, особенно в уязвимых южных и западных секторах. Нужно дорабатывать глобальные инструменты с упором на конвекцию и облачную физику, чтобы сократить погрешность. Часть вариаций привязывают к глобальному нагреву и чувствительности климата: более отзывчивые модели усиливают влагообмен.

Это намекает на связь с общими паттернами, где точные оценки конвекции и температурной отзывчивости снизят неясности в африканских прогнозах.

В итоге пустыня, символизирующая дефицит, может обрести регулярные летние ливни, а цикл воды на континенте — новый ритм. Главное — опередить эти перемены, чтобы инженеры, аграрии и градостроители успели адаптироваться до первых туч.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
