Тёмная энергия разоблачена: учёные нашли способ обойтись без неё во Вселенной

Космос продолжает разрастаться, причем темпы этого процесса только нарастают, особенно если судить по данным о сверхгорячих процессах в глубинах звездных систем.

Фото: NASA by J. Lee (STScI), T. Williams (Oxford), PHANGS Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ NGC 3627, замеченная с инверсионным следом

Однако причины такого поведения остаются под вопросом. Одни предполагают роль загадочной силы, известной как темная энергия, другие ищут альтернативные пути объяснения. Недавно группа специалистов, включая Кристиана Пфейфера из Немецкого центра космических исследований ZARM при Бременском университете и коллег из румынского Трансильванского университета в Брашове, предложила уточненную версию общей теории относительности на базе Финслеровой геометрии.

Актуальные наблюдения за небом ставят перед наукой немало загадок, и ускоряющееся расширение мироздания — одна из самых острых. Стандартная модель, опирающаяся на уравнения Фридмана, требует введения невидимого фактора для соответствия реальности, но его природа вызывает споры. Многие физики не довольны таким подходом и продолжают поиск других механизмов.

В своей работе исследователи применили расширенную гравитационную схему, которая учитывает более сложную структуру пространства-времени. Это позволило пересмотреть классические формулы и, к изумлению, выявить, что такая модель сама по себе генерирует нужное ускорение в пустоте, обходясь без дополнительных элементов.

По мнению Пфейфера, эти расчеты открывают перспективы: возможно, мы стоим на пороге понимания динамики космоса через обновленную геометрию, что избавит от гипотез о неуловимой энергии. Такой сдвиг мог бы радикально изменить наше видение фундаментальных законов.