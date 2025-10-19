Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказала, как гормональные сбои рисуют лицо: когда отёки и покраснение — не косметика, а болезнь
Контраст, от которого не отвести глаз: как чёрная листва делает яркие цветы ещё ярче
Энергия просыпается, как вулкан: короткие тренировки взрывают внутренний потенциал
Как легально забрать ценность из Эрмитажа: Ксения Собчак раскрывает условия этой уникальной сделки
Он жил, когда рыбы ещё учились плавать: почему исчез гигант, державший в страхе древние реки
Тёплый свитер не спасёт: главное оружие против осеннего упадка — внутри нас
Холод, снег и мороз не мешают: куры несутся как летом — секрет прост до гениальности
Идеальная форма начинается со спины: как исправить ошибки, мешающие росту силы и мышц
Кроссовер с душой обогревателя и логикой планшета: стоит ли связываться с Haval Jolion

Тёмная энергия разоблачена: учёные нашли способ обойтись без неё во Вселенной

1:48
Наука

Космос продолжает разрастаться, причем темпы этого процесса только нарастают, особенно если судить по данным о сверхгорячих процессах в глубинах звездных систем.

NGC 3627, замеченная с инверсионным следом
Фото: NASA by J. Lee (STScI), T. Williams (Oxford), PHANGS Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
NGC 3627, замеченная с инверсионным следом

Однако причины такого поведения остаются под вопросом. Одни предполагают роль загадочной силы, известной как темная энергия, другие ищут альтернативные пути объяснения. Недавно группа специалистов, включая Кристиана Пфейфера из Немецкого центра космических исследований ZARM при Бременском университете и коллег из румынского Трансильванского университета в Брашове, предложила уточненную версию общей теории относительности на базе Финслеровой геометрии.

Актуальные наблюдения за небом ставят перед наукой немало загадок, и ускоряющееся расширение мироздания — одна из самых острых. Стандартная модель, опирающаяся на уравнения Фридмана, требует введения невидимого фактора для соответствия реальности, но его природа вызывает споры. Многие физики не довольны таким подходом и продолжают поиск других механизмов.

В своей работе исследователи применили расширенную гравитационную схему, которая учитывает более сложную структуру пространства-времени. Это позволило пересмотреть классические формулы и, к изумлению, выявить, что такая модель сама по себе генерирует нужное ускорение в пустоте, обходясь без дополнительных элементов.

По мнению Пфейфера, эти расчеты открывают перспективы: возможно, мы стоим на пороге понимания динамики космоса через обновленную геометрию, что избавит от гипотез о неуловимой энергии. Такой сдвиг мог бы радикально изменить наше видение фундаментальных законов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать
Мир. Новости мира
Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Врач рассказала, как гормональные сбои рисуют лицо: когда отёки и покраснение — не косметика, а болезнь
Контраст, от которого не отвести глаз: как чёрная листва делает яркие цветы ещё ярче
Тёмная энергия разоблачена: учёные нашли способ обойтись без неё во Вселенной
Энергия просыпается, как вулкан: короткие тренировки взрывают внутренний потенциал
Как легально забрать ценность из Эрмитажа: Ксения Собчак раскрывает условия этой уникальной сделки
Он жил, когда рыбы ещё учились плавать: почему исчез гигант, державший в страхе древние реки
Тёплый свитер не спасёт: главное оружие против осеннего упадка — внутри нас
Холод, снег и мороз не мешают: куры несутся как летом — секрет прост до гениальности
Идеальная форма начинается со спины: как исправить ошибки, мешающие росту силы и мышц
Кроссовер с душой обогревателя и логикой планшета: стоит ли связываться с Haval Jolion
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.