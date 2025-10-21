Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это неприемлемо! Почему Юрий Дудь* повысил голос на Ивана Дорна в ходе интервью
Нефтяной корабль бросил якорь: в Грузии заработал завод-гигант
Голова болит не просто так: как усмирить подростковый шторм в голове за 6 шагов
Китай осенью — будто другая планета: воздух звенит, а горы горят золотом
Хотите стручки как на картинке? Тогда не повторяйте эту невинную ошибку при посадке
Маленький кусочек со стола может стоить жизни: эти привычные продукты разрушают организм питомца
Тот, кто правит без крови: зверь, превративший страх в уважение и вечную власть
Сестра Димы Билана шокировала откровением: какое психическое расстройство у неё диагностировали
10 минут — и готов идеальный завтрак: попробуйте этот блин вместо привычного омлета

Глаза, что пронзают мрак: странная рыба из бездны научилась видеть свет, которого нет

5:14
Наука

На глубине, куда не проникают солнечные лучи и где царят вечный мрак и давление в сотни атмосфер, живёт одно из самых странных созданий океана — рыба-гигантура (Gigantura indica и Gigantura chuni). Её глаза, словно телескопы, выдвигаются вперёд, а желудок окрашен в чёрный цвет, чтобы скрывать свет биолюминесцентной добычи.

Глубоководная рыба-гигантура
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководная рыба-гигантура

"Гигантуры — пример того, насколько далеко может зайти эволюция, если условия требуют видеть в полной темноте", — отмечают исследователи глубоководных экосистем.

Глаза-телескопы: видение в мире тьмы

Главная особенность гигантуры — её удлинённые трубчатые глаза, направленные вверх. Такая конструкция позволяет улавливать малейшие проблески света — от лунных лучей, пробивающихся сквозь километры воды, до слабого свечения других организмов.

Благодаря этому зрению рыба замечает силуэты добычи, проплывающей над ней, и мгновенно бросается в атаку. Учёные сравнивают её глаза с оптическими приборами, фокусирующими свет, как линзы телескопа.

Охотник из темноты

Гигантура — хищник, приспособленный к жизни на глубине от 500 до 2000 метров, где давление огромно, а пищи немного.
Её пасть может раскрываться настолько широко, что рыба способна проглотить добычу в два раза больше собственного тела.

Зубы — острые, как иглы, загнуты внутрь, не давая шанса вырваться.
Чтобы не выдать своё местонахождение светом съеденных организмов, желудок гигантуры окрашен в абсолютно чёрный цвет — он поглощает все лучи, включая биолюминесценцию.

"Это маскировка изнутри — уникальная защита от глубоководных "фонариков”", — поясняют морские биологи.

Таблица: особенности рыбы-гигантуры

Параметр Значение
Научное название Gigantura indica, Gigantura chuni
Длина тела 15-20 см
Глубина обитания 500-2000 м
Главная особенность Трубчатые глаза, направленные вверх
Питание Мелкие рыбы, креветки, светящиеся организмы
Цвет желудка Чёрный, поглощающий свет
Опасность для человека Отсутствует

Механизм охоты

  1. Ожидание: гигантура зависает неподвижно в толще воды, глаза обращены вверх.
  2. Замечает движение: тень или вспышка света — сигнал к атаке.
  3. Молниеносный бросок: рыба выбрасывается вперёд, распахивая пасть до предела.
  4. Мгновенное заглатывание: добыча исчезает целиком — даже если она больше хищницы.

Подобная стратегия необходима в мире, где встреча с пищей может произойти раз в несколько дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать гигантуру крупной и опасной Ложное восприятие — на самом деле до 20 см Безвредна для человека, но гроза планктона
Путать с живоглотом Ошибки классификации Отличается телескопическими глазами и меньшими размерами
Недооценивать окраску органов Непонимание адаптации Чёрный желудок — элемент маскировки

А что, если человек мог видеть, как гигантура?

Её зрение основано на улавливании слабейших фотонов — примерно в 1000 раз чувствительнее человеческого. Если бы человек обладал такими глазами, он мог бы различать очертания предметов в полной темноте или под толщей воды, где сейчас видна лишь чернота.

Родственники из бездны

Гигантура делит океанские глубины с другими экзотическими существами:

  • чёрный живоглот (Chiasmodon niger) — рыба, способная заглатывать добычу втрое больше себя;
  • рыба Слоана (Chauliodus sloani) — обладательница прозрачных зубов и собственного светильника;
  • удильщики — хищники с биолюминесцентной приманкой на "удочке".

Все они иллюстрируют одно правило: чем глубже океан, тем причудливее эволюция.

Таблица: плюсы и минусы жизни на глубине

Плюсы Минусы
Отсутствие конкуренции Ограниченный доступ к пище
Минимум хищников Давление до 200 атмосфер
Возможность скрытной охоты Почти полная темнота
Уникальные адаптации Медленный обмен веществ

Интересные факты

  1. Название "гигантура" обманчиво — рыба маленькая, но её глаза действительно "гигантские".
  2. Гигантуры встречаются редко: их находят лишь при помощи глубоководных тралов.
  3. Впервые вид описан в конце XIX века — с тех пор было зафиксировано меньше 30 экземпляров.
  4. Гигантура относится к древним видам — её предки жили ещё в эпоху динозавров.

"Она словно живое воплощение ночного зрения океана — маленькая, но совершенна", — говорят исследователи.

Рыба-гигантура — одно из самых удивительных существ тёмных глубин. Её телескопические глаза и чёрный желудок — гениальные изобретения природы, позволяющие выживать там, где не видно даже собственных плавников.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Последние материалы
10 минут — и готов идеальный завтрак: попробуйте этот блин вместо привычного омлета
Джастин Бибер поощряет конфликт Хейли с Селеной Гомес: что скрывается за поддержкой певца
Невидимые шрамы Антарктики: человечество оставило след даже там, где не ступала нога
Картошка фри без угрызений совести: как баловать себя и не набирать лишний вес
Леонардо ДиКаприо дал совет себе молодому: какие слова подобрал актёр для наставления
Последний полёт: без шмелей и бабочек Европа теряет не только красоту, но и будущее
Один тест с пальцем — и всё станет ясно: растение само подскажет, когда пора поливать
Тему Лувра закрываем: что Погребняк сказала о разорвавшем в пух и перья матрас Сергее Пенкине
Лошадиные силы создают иллюзию скорости: настоящая мощь скрыта в другом показателе
Приборка молчит, а система уже сбоит: как машина подает сигналы, которые вы не замечаете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.