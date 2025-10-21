Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:21
Наука

Они двигаются, ищут пищу, запоминают маршруты и принимают решения — и всё это без нервной системы и мозга. Слизевики (Myxomycetes) — одни из самых загадочных существ на планете, способные разрушить привычные представления о том, что значит "думать".

Слизевик Physarum polycephalum
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Слизевик Physarum polycephalum

Кто такие слизевики

Когда-то их считали грибами, потом амёбами, потом чем-то средним между растениями и животными. Сегодня учёные относят слизевиков к царству протистов — простейших организмов, объединённых в пульсирующую, желеобразную массу, напоминающую живую слизь.

Они обитают на гниющих деревьях, мхах, под корой и в лесной подстилке. В мире описано более 900 видов, а некоторые из них существуют в неизменном виде уже около 100 миллионов лет.

"Слизевики — это пример того, как жизнь способна развиваться совершенно иным путём, не опираясь на привычные структуры вроде мозга или нервов", — отмечают биологи-микологи.

Ум без мозга

Несмотря на простоту строения, слизевики демонстрируют поразительную "поведенческую логику". Они могут:

  • находить кратчайший путь к пище,
  • "запоминать" препятствия,
  • избегать неприятных участков,
  • даже "обучаться" и адаптироваться к изменениям среды.

В экспериментах Physarum polycephalum — наиболее известный вид слизевиков — сумел воспроизвести план токийского метро, выбрав кратчайшие соединения между "станциями" (источниками пищи).

"Слизевики демонстрируют форму распределённого интеллекта, когда информация хранится не в мозге, а в структуре самого организма", — поясняют нейробиологи.

Как они двигаются

Скорость слизевика — всего 0,4 мм в минуту, но движение непрерывное: клеточная масса "пульсирует", словно дышит, перетекая из одного участка в другой. Это происходит за счёт перемещения цитоплазмы, создающего ритмичные волны внутри тела.

Благодаря этому механизму слизевик способен просачиваться через мельчайшие отверстия, обходить препятствия и "ощупывать" пространство, словно зондируя окружающий мир.

Таблица: особенности слизевиков

Параметр Значение
Царство Протисты
Число видов Более 900
Среда обитания Гниющая древесина, мхи, почва
Размер От микроскопических до 30 см
Скорость передвижения ~0,4 мм/мин
Способ питания Поглощение бактерий и органических частиц
Особенность Коллективное поведение без нервной системы

Эволюционные загадки

Учёные считают, что слизевики могли стать переходным звеном между одноклеточными и многоклеточными формами жизни. Их поведение показывает, как отдельные клетки могут объединяться в колонию, действующую как единый организм.

Когда условия ухудшаются (например, иссякает пища), множество клеток сливаются в единый плазмодий — "мозг без мозга". А когда ситуация стабилизируется, слизевик может распасться обратно на отдельные клетки или образовать споры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать слизевиков грибами Неправильная классификация и интерпретация поведения Относить к протистам, близким к амёбам
Игнорировать "поведенческие" реакции Потеря понимания механизмов коллективного интеллекта Исследовать молекулярные сигналы внутри плазмодия
Пренебрегать ролью в экосистеме Нарушение цепей разложения Учитывать их вклад в переработку органики

А что, если слизевики — ключ к искусственному интеллекту?

Математики и инженеры изучают модели поведения слизевиков для создания алгоритмов, способных находить оптимальные решения без центрального управления.
Так, принципы "физического интеллекта" этих существ уже легли в основу роботов с мягкими телами, которые передвигаются без двигателей и программных процессоров, имитируя естественные колебания цитоплазмы.

Таблица: плюсы и минусы "жизни без мозга"

Преимущества Недостатки
Простота и устойчивость к повреждениям Отсутствие быстрого реагирования
Способность к регенерации Зависимость от внешней влажности
Эффективное коллективное поведение Медленное передвижение
Универсальность среды обитания Невозможность сложных реакций

Интересные факты

  1. Слизевики способны "спать": их движение замедляется, когда они переваривают пищу.
  2. Если два слизевика встречаются, они могут объединиться, образуя суперорганизм.
  3. Ученые наблюдали, как слизевики "забывают" неприятные раздражители, если долго их не встречают — это форма памяти без нейронов.
  4. Некоторые виды могут образовывать споры, живущие десятилетиями.

"Они показывают, что мыслить можно телом, а не только нейронами", — говорят исследователи.

Слизевики — живое доказательство того, что интеллект не обязательно связан с мозгом. Их способность анализировать среду, обучаться и адаптироваться делает их одной из самых поразительных форм жизни на Земле.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
