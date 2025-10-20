Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:56
Наука

Иногда великие научные открытия случаются благодаря случайности — или капле рома. Именно этот напиток помог ученым спустя век изучить генетический код рыб, собранных ещё в начале XX века.

Сохранённые образцы рыб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сохранённые образцы рыб

Исследователи проанализировали образцы, добытые в ходе легендарной экспедиции корабля "Альбатрос", проведённой в 1907–1910 годах, и выяснили, как загрязнение и рыболовство за столетие изменили морскую жизнь у берегов Филиппин.

"Законсервированные в роме экземпляры сохранили ДНК почти идеально, что позволило сравнить геномы с современными видами и увидеть утрату генетического разнообразия", — рассказали авторы исследования из журнала Science.

Экспедиция, опередившая время

Корабль USS Albatross, построенный в 1882 году, стал первым судном в мире, специально созданным для морских научных исследований. За три года команда собрала около 79 тысяч рыб в заливах и рифах Филиппин, открыв 117 новых видов.

Образцы, отправленные в США, были законсервированы в роме — не из романтики, а из необходимости: тогда этот способ считался более доступным и безопасным, чем использование формалина. Как выяснилось, именно спирт помог сохранить генетический материал на 100 лет.

Таблица: сравнение методов консервации образцов

Метод хранения Преимущества Недостатки
Ром, этанол Сохраняет ДНК, предотвращает бактериальное разложение Испаряется со временем, пожароопасен
Формалин Хорошо сохраняет ткани и внешний вид Повреждает ДНК, мешает молекулярному анализу
Заморозка Идеальна для ДНК Недоступна в полевых условиях начала XX века

Что показал генетический анализ

Современные экологи и генетики собрали новые образцы из тех же мест, где сто лет назад работал "Альбатрос". Однако теперь учёным приходилось покупать рыбу на рынках и в портах, ведь экспедиционного судна такого класса у них не было.

Сравнение показало:

  • у сребробрюшковых рыб Equulites laterofenestra и Gazza minuta генетическое разнообразие снизилось на 6%;
  • у рифового кардинала в проливе Сибу — на 4%;
  • численность отдельных популяций сократилась до нескольких десятков особей за полвека.

"Мы видим следы потери редких аллелей и снижение разнообразия, вызванное интенсивным промыслом и загрязнением вод", — отмечают исследователи.

Почему это важно

Генетическое разнообразие — это "страховка" против вымирания. Чем оно выше, тем больше шанс, что вид адаптируется к изменениям климата, температуре воды или новым патогенам.
Когда популяция сокращается, редкие гены теряются, и устойчивость вида резко падает.

Для сравнения: в метаанализе 140 коммерческих видов рыб (например, трески) в среднем потери разнообразия за век составили 2%, тогда как у филиппинских рифовых рыб — в три раза больше.

Адаптация: надежда для морей

Несмотря на тревожные результаты, учёные нашли следы естественного отбора. Около 4% генетических маркеров у рифового кардинала показали признаки адаптации — рыбы постепенно приспосабливаются к новым условиям.

"Эти данные дают надежду: природа не сдается, но ей нужна помощь — ограничения вылова и восстановление экосистем", — пояснили специалисты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что нужно делать
Массовое промышленное рыболовство Сокращение популяций и потеря генов Ввести квоты и морские заповедники
Загрязнение прибрежных зон Мутации и гибель личинок Контроль сточных вод и пластика
Игнорирование старых коллекций Потеря исторических данных Использовать музейные образцы для генетических исследований

А что, если сохранить больше старых коллекций?

Оказалось, что музейные банки с образцами — это не просто артефакты. Они — генетическая машина времени, позволяющая отслеживать, как человек менял природу.
Если провести анализ тысяч других сохранённых видов, можно восстановить полную картину эволюции морской фауны за последние 150 лет.

Плюсы и минусы "генетической археологии"

Плюсы Минусы
Возможность изучить прошлое без новых экспедиций Ограниченность материала и повреждения тканей
Сравнение популяций через столетие Высокая стоимость секвенирования
Данные для охраны экосистем Не всегда известны точные координаты отбора

Интересные факты

  1. "Альбатрос" прошёл более 100 тыс. морских миль — рекорд для своего времени.
  2. Для анализа использовались современные методы секвенирования более 5000 геномов 40 видов.
  3. Генетический материал из рома оказался лучше сохранён, чем из образцов середины XX века, хранившихся в формалине.
  4. Сейчас учёные применяют данные экспедиции, чтобы моделировать скорость потери биоразнообразия в прибрежных зонах Юго-Восточной Азии.

"Теперь у нас есть уникальная возможность увидеть, как выглядела природа до эпохи индустриального рыболовства", — заключили исследователи.

Экспедиция "Альбатроса" невольно оставила человечеству генетическое наследие океана. Благодаря ей учёные смогли доказать, как за век промышленный лов и загрязнение уменьшили разнообразие рыб.
Ром, использованный для консервации, стал не просто напитком — а ключом, открывшим прошлое морей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
