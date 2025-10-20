Гибель Амазонии может стать началом конца: Земля уже проходила это 250 млн лет назад

0:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Двести пятьдесят два миллиона лет назад Земля столкнулась с катастрофой, масштабы которой до сих пор поражают учёных. Это было Пермско-триасовое вымирание — событие, уничтожившее почти всё живое. Исчезло 94 % морских видов и около 70 % наземных позвоночных. Планета на долгие миллионы лет превратилась в настоящую "паровую баню", где средняя температура на экваторе поднималась до 34 °C.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вымирание земли

Когда планета задышала углекислым газом

Учёные связывают трагедию с масштабными извержениями Сибирских траппов — гигантских лавовых плато, раскинувшихся на сотни тысяч квадратных километров. Раскалённая магма прожигала богатые органикой породы, высвобождая колоссальные объёмы углекислого газа и метана.

Всего за несколько сотен тысяч лет температура на суше выросла на 6-10 °C. Моря закислились, атмосфера утратила баланс, а океаны лишились кислорода. Началось массовое вымирание, которому не удалось избежать даже микроскопическим организмам.

"Это был момент, когда Земля буквально задыхалась от собственного дыхания", — отметил палеоклиматолог из Университета Халла, Дэвид Бонд.

Сравнение: катастрофы прошлого

Период Потери видов Причина Последствие Пермско-триасовое 94 % морских, 70 % наземных Извержения Сибирских траппов Глобальное потепление на 10 °C Мелово-палеогеновое 75 % всех видов Падение астероида Исчезновение динозавров Позднедевонское 70 % морских Изменение уровня моря Упадок рифовых систем

Пять миллионов лет теплового ада

После большинства природных катастроф климат обычно стабилизируется за 100 000 — 1 млн лет. Но в этот раз жара длилась пять миллионов лет. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, объяснило почему: исчезли тропические леса — главный "фильтр" углекислого газа.

Когда деревья погибли, на их месте появились крошечные растения — ликоподии высотой не больше 20 см. Они почти не связывали CO₂, и углеродный цикл Земли оказался разрушен. Без зелёного покрова планета потеряла способность "дышать".

Климат стабилизировался только через шесть миллионов лет, когда флора снова начала восстанавливаться.

Как выглядела Земля после катастрофы

Исследователи называют этот период "временем без лесов". Земные ландшафты напоминали бесплодные пустоши, а океаны — мутные горячие ванны. Вода у поверхности была кислой и насыщенной сероводородом. Из-за жары и токсичных газов даже дыхание стало смертельно опасным для большинства животных.

Восстановление жизни шло медленно: сначала появились простые бактерии и грибы, потом — хвойные и первые рептилии, сумевшие адаптироваться к новым условиям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: неконтролируемые выбросы CO₂.

Последствие: разрушение экосистем и перегрев атмосферы.

Альтернатива: переход на возобновляемые источники энергии.

Ошибка: вырубка лесов.

Последствие: потеря природных фильтров углекислого газа.

Альтернатива: восстановление лесов и охрана Амазонии.

Ошибка: игнорирование климатических сигналов.

Последствие: повторение сценария Пермского периода.

Альтернатива: сокращение выбросов и международные климатические соглашения.

А что если…

А что если человечество действительно повторяет историю? Сегодня темпы выбросов CO₂ выше, чем во времена Сибирских траппов, но период воздействия — всего десятилетия, а не тысячелетия. Если тропические леса исчезнут, Земля вновь может утратить способность к самоохлаждению. Амазония, Конго и Индонезия уже теряют миллионы гектаров зелени ежегодно.

Плюсы и минусы для экосистем

Фактор Плюсы Минусы Повышение CO₂ Ускоряет рост некоторых растений Гибель лесов при перегреве Потепление климата Расширение ареалов некоторых видов Исчезновение полярных и горных экосистем Вулканическая активность Формирование новых минералов Глобальное загрязнение атмосферы

Советы шаг за шагом: как избежать нового Пермского лета

Сокращать выбросы: переход на солнечную и ветровую энергию.

переход на солнечную и ветровую энергию. Сохранять леса: каждый гектар джунглей поглощает до 200 тонн CO₂.

каждый гектар джунглей поглощает до 200 тонн CO₂. Восстанавливать почвы: углерод можно "запирать" в грунтах с помощью агролесов.

углерод можно "запирать" в грунтах с помощью агролесов. Снижать потребление: энергосбережение и переработка отходов — тоже вклад в климатическую стабильность.

FAQ

Что такое Сибирские траппы

Это гигантские вулканические плато, образовавшиеся при извержениях площадью более 2 млн км².

Почему жара длилась миллионы лет

Из-за гибели тропических лесов углеродный цикл разрушился, и атмосфера не могла охладиться.

Можно ли сравнивать те события с современными изменениями климата

Да, потому что механизмы одинаковы: избыток CO₂, разрушение экосистем и потеря баланса углерода.

Мифы и правда

Миф: климатические катастрофы происходят внезапно.

Правда: они развиваются постепенно, но необратимо.

Миф: вулканы сегодня главная угроза климату.

Правда: современные выбросы человека в десятки раз превышают вулканические.

Миф: природа восстановится без участия человека.

Правда: экосистемам нужны столетия, чтобы прийти в равновесие.

3 интересных факта

После Пермского вымирания температура океана достигала 40 °C — это почти кипяток.

В атмосфере того времени концентрация CO₂ была в 10 раз выше, чем сейчас.

Первые динозавры появились уже после стабилизации климата — на обугленной, но возрождённой Земле.

Исторический контекст

252 млн лет назад: начало Великого вымирания.

начало Великого вымирания. 247 млн лет назад: восстановление растительности.

восстановление растительности. 240 млн лет назад: появление первых архозавров, предков динозавров.