Древнее, чем думали: астрономы обнаружили звезду с необычным составом

8:57
Наука

Когда около 13,8 миллиардов лет назад во Вселенной погас первый огонь Большого взрыва, в ней существовали только три химических элемента — водород, гелий и следы лития. Всё остальное — от кислорода и углерода до золота и урана — появилось позже, в недрах звёзд.

Звездная карта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Звездная карта

Эти первые гиганты, известные как звёзды Популяции III, прожили короткую, но бурную жизнь: сжигая водород с чудовищной скоростью, они превращали его в более тяжёлые элементы, а затем взрывались как сверхновые, рассеивая по космосу семена будущих миров.

С тех пор каждое новое поколение звёзд рождалось из всё более "загрязнённого" вещества — обогащённого прахом предшественников. Именно поэтому химический состав звезды — её металличность, то есть содержание элементов тяжелее гелия — выступает как своего рода паспорт, позволяющий астрономам определить её возраст и происхождение.

Химическая подпись древности

Современные звёзды, вроде нашего Солнца, богаты металлами: в их составе есть железо, кислород, углерод, кремний — всё то, что позже стало строительным материалом для планет и жизни. Но если "прослушать" спектр света от древних звёзд, можно заметить, что некоторые из них почти полностью состоят из водорода и гелия.

Именно такие редчайшие объекты ищут астрофизики. Они называются ультраметаллически бедными звёздами - своего рода "реликвиями" эпохи раннего космоса. Их свет несёт отпечаток первых мгновений звёздообразования.

Рекорд химической бедности

Недавнее открытие звезды SDSS J0715-7334 стало настоящей сенсацией. Исследовательская группа под руководством Александра Херра из Чикагского университета сообщила, что этот красный гигант обладает самой низкой металличностью из всех известных.
Сравнение спектра J0715-7334 с предыдущим рекордсменом, звездой J1029+1729, показало: содержание железа у новой звезды в два раза меньше, чем у любого ранее наблюдавшегося объекта.

Другими словами, в её составе металлов в сотни тысяч раз меньше, чем в Солнце. Это делает её одной из древнейших звёзд, вероятно, сформировавшейся вскоре после смерти первых сверхновых.

Как читают химический код света

Чтобы узнать, из чего состоит звезда, астрономы используют спектроскопию — метод, позволяющий расшифровать световой "отпечаток" элементов. Каждый химический элемент поглощает и испускает свет на строго определённых длинах волн, создавая уникальный спектр.

С помощью телескопов, таких как Gaia и Sloan Digital Sky Survey (SDSS), исследователи измеряют интенсивность линий железа, магния, кальция и других элементов.
Если линии слабые или почти исчезают, это значит, что звезда образовалась из почти первозданного газа — того самого, что заполнял раннюю Вселенную вскоре после Большого взрыва.

Взрыв, породивший металл

Моделирование показывает, что J0715-7334, вероятно, возникла из облака газа, обогащённого материалом одной сверхновой массой около 30 Солнц. Это была звезда первого поколения, в недрах которой синтезировались первые тяжёлые элементы. Когда она взорвалась, часть вещества смешалась с окружающим водородом и дала начало новым звёздам — уже второго поколения.

Текущая химическая бедность J0715-7334 означает, что она — прямой потомок тех самых первых звёзд.

Космическая миграция

Данные о движении звезды, полученные миссией Gaia, показали неожиданное: траектория J0715-7334 не совпадает с орбитами звёзд Млечного Пути. Судя по скорости и направлению движения, она, скорее всего, пришла из Большого Магелланова Облака, карликовой галактики-спутника, которая позже была поглощена нашим галактическим домом.

Таким образом, звезда является не только свидетелем ранней Вселенной, но и примером галактической аккреции - процесса, в котором Млечный Путь "поглощает" соседние системы, вплетая их древние звёзды в свой диск и гало.

Почему важны такие находки

Каждая ультраметаллически бедная звезда — как архивная запись о первых миллионах лет после Большого взрыва. Изучая их, учёные могут уточнить, какой была первая генерация звёзд, как быстро они умирали и каким образом создавали химические элементы, необходимые для жизни.

Найти такие объекты чрезвычайно трудно. Среди сотен миллиардов звёзд Млечного Пути — лишь горстка настолько древних, что в них почти нет металлов. Это делает SDSS J0715-7334 ценным ориентиром в реконструкции ранней космической истории.

Наука и технологии за открытием

Современные методы наблюдения позволяют определять металличность с точностью до миллионных долей. Астрофизики используют не только оптические, но и инфракрасные спектрографы, а также компьютерное моделирование, чтобы воспроизвести условия, в которых формировались древнейшие объекты.

В будущем ожидается, что телескоп James Webb Space Telescope (JWST) позволит напрямую наблюдать следы звёзд Популяции III в далёких галактиках — свет, которому более 13 миллиардов лет. Это приблизит нас к пониманию того, как из первичного водорода родились первые элементы и первые миры.

Практическое значение для астрономии

  1. Карта химической эволюции Вселенной. Металличность звёзд помогает строить модели роста галактик и распределения вещества.

  2. Поиск "космических артефактов". Звёзды с низким содержанием металлов — живые свидетельства первых сверхновых.

  3. Оценка возраста галактик. Чем меньше в звезде тяжёлых элементов, тем древнее её происхождение.

  4. Понимание жизни и планет. Без звёзд, подобных первым гигантам, не существовало бы углерода, кислорода и кремния — основ нашей планеты и биосферы.

Исторический контекст

Понятие "металличность" ввёл Генри Норрис Рассел в начале XX века, когда впервые стало ясно, что Солнце состоит преимущественно из водорода и гелия. В 1957 году статья (Бёрбидж, Фаулер, Хойл) объяснила, что тяжёлые элементы рождаются в звёздах — теория звёздного нуклеосинтеза, которая стала краеугольным камнем современной космологии.

Сегодня астрономы буквально переписывают историю химии: по спектрам звёзд можно восстановить эволюцию материи от первых сверхновых до современного человека.

FAQ

Что означает "металличность” в астрономии?
Это доля элементов тяжелее гелия в составе звезды. Чем она ниже, тем древнее звезда, так как ранняя Вселенная почти не содержала тяжёлых элементов.

Почему звёзды с низкой металличностью так редки?
Первые поколения звёзд быстро выгорали и взрывались, обогащая Вселенную металлами. Новые звёзды формировались уже из "загрязнённого" газа, поэтому почти не осталось тех, кто родился из первозданного вещества.

Можно ли увидеть звёзды Популяции III?
Пока нет — они слишком ярко горели и давно исчезли. Учёные ищут их потомков и химические следы с помощью телескопов вроде JWST.

Почему открытие J0715-7334 важно?
Эта звезда — одна из самых "чистых" по составу. Её существование помогает понять, какие процессы происходили в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Правда ли, что мы сделаны из звёзд?
Да. Все элементы тяжелее гелия, включая углерод в наших клетках и железо в крови, когда-то родились в недрах древних звёзд и были выброшены в космос их взрывами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
