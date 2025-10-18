Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет

7:26 Your browser does not support the audio element. Наука

На Юпитере, самой крупной планете Солнечной системы, вот уже несколько столетий бушует ураган, масштабы которого не укладываются в человеческое воображение. Большое Красное Пятно — гигантский вихрь, размером превышающий Землю в несколько раз. Почему он не исчезает, что придаёт ему характерный цвет и какую роль играет в атмосфере планеты? Попробуем разобраться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Большое Красное Пятно Юпитера

Юпитер: планета без покоя

Юпитер — газовый гигант, состоящий в основном из водорода и гелия. Он вращается невероятно быстро — полный оборот делает менее чем за 10 часов, из-за чего атмосфера планеты постоянно бурлит. Потоки газа сталкиваются и создают вихри, многие из которых исчезают через несколько дней. Но одно исключение — Большое Красное Пятно, наблюдаемое с XVII века.

"Этот космический шторм настолько велик, что в него могли бы поместиться две или три Земли", — отмечают учёные NASA.

Кто первым заметил космический ураган

Впервые о необычном "пятне" на Юпитере сообщили в 1665 году. Среди претендентов на открытие — итальянец Джованни Кассини и англичанин Роберт Гук. Кто из них первым заметил аномалию, до сих пор спорят. Но факт остаётся фактом: с тех пор Большое Красное Пятно не исчезало, лишь немного меняя форму и размеры.

Сегодня диаметр вихря составляет примерно 16 тысяч километров, а ещё в XIX веке он достигал 40 тысяч километров. Пятно постепенно сокращается, но полностью исчезать не собирается.

Что это на самом деле

Большое Красное Пятно — это антициклон, то есть область повышенного давления, в которой ветра вращаются против часовой стрелки. В отличие от земных ураганов, которые ограничены поверхностью планеты, этот вихрь существует в газовой среде без твёрдого основания, поэтому его ничто не сдерживает.

По данным миссии Juno, глубина вихря достигает около 100 километров, а скорости ветра — более 600 км/ч.

Параметр Значение Диаметр ~16 000 км Глубина ~100 км Скорость ветра до 620 км/ч Температура в верхних слоях до 1500 °C Продолжительность существования более 350 лет

Почему оно красное

Этот вопрос до сих пор остаётся открытым. Есть несколько версий:

Химическая реакция между аммиаком и ацетиленом под действием солнечного ультрафиолета создаёт красновато-коричневые соединения. Примеси серы и фосфора в атмосфере окрашивают облака в кирпичные оттенки. Органические соединения могут образовываться в результате электрических разрядов — своеобразных "космических молний".

"Мы точно не знаем, что придаёт пятну его цвет, но ясно одно — это химия, происходящая в верхних слоях атмосферы", — говорится в отчётах NASA.

Почему оно не исчезает

Обычный земной циклон быстро рассеивается, потеряв энергию. Но у Юпитера нет твёрдой поверхности, которая могла бы тормозить атмосферные потоки. Кроме того, планета вращается очень быстро, создавая мощный эффект Кориолиса, который стабилизирует вихри.

Юпитер делится на множество атмосферных "поясов" — полос облаков, движущихся в противоположных направлениях. Большое Красное Пятно расположено между двумя такими потоками, и именно разница скоростей поддерживает вихрь, словно его постоянно "подкручивают".

Влияние на атмосферу Юпитера

Шторм не просто существует сам по себе — он влияет на всю погоду планеты. Пятно перемешивает газы, создаёт турбулентность и распределяет энергию между слоями атмосферы.

Учёные установили, что над вихрем температура повышена до 1500 °C, что делает эту область одной из самых горячих на Юпитере. Пятно действует как гигантский тепловой насос, усиливая циркуляцию воздуха и воздействуя на соседние пояса облаков.

Как человечество изучало Красное Пятно

Первые снимки в высоком разрешении передали космические зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в 1979 году. Они показали детальную структуру вихря, окружённого белыми облачными завихрениями.

В 1995 году аппарат "Галилео" провёл восемь лет на орбите Юпитера, уточнив состав и глубину атмосферных слоёв.

Настоящий прорыв обеспечила миссия "Юнона" (Juno), прибывшая к планете в 2016 году. Камеры высокого разрешения JunoCam передали потрясающие снимки, где видна даже мелкая текстура облаков.

"Благодаря данным 'Юноны' мы знаем, что Большое Красное Пятно — это не просто поверхностное явление, а структура, проникающая на десятки километров вглубь атмосферы", — сообщил научный руководитель миссии Скотт Болтон.

Что остаётся загадкой

Несмотря на десятилетия наблюдений, у учёных остаются вопросы:

Почему вихрь существует так долго?

Что определяет его ярко-красный цвет?

Сколько ещё он продержится?

Некоторые исследования показывают, что пятно медленно сжимается. Возможно, оно исчезнет в течение нескольких столетий — или просто перейдёт в новую форму.

Почему это важно для Земли

Изучение Большого Красного Пятна помогает понять, как работают атмосферные процессы не только на Юпитере, но и на других планетах, включая Землю. Модели газовых потоков, разработанные для анализа Юпитера, применяются при прогнозировании земной погоды и в климатологии.

Кроме того, такие исследования двигают вперёд технологии: камеры высокого разрешения, спектрометры и системы навигации, созданные для межпланетных миссий, находят применение в науке и промышленности на Земле.

Три интересных факта

Большое Красное Пятно вращается в 1,5 раза быстрее, чем Юпитер. Вихрь виден даже через небольшие телескопы — это одно из немногих атмосферных явлений, доступных наблюдению с Земли. Миф: пятно — это вулкан. На самом деле Юпитер не имеет твёрдой коры, поэтому извержения там невозможны.

Исторический контекст

1665 год — первые наблюдения Кассини и Гука. 1979 год — съёмка зондами Voyager. 2016 год — прибытие Juno, начало современных исследований.

Большое Красное Пятно — не просто красивое пятно на Юпитере. Это самая долгая буря в истории наблюдений, живое доказательство того, насколько могущественны природные силы даже за миллионы километров от Земли. И пока вихрь продолжает вращаться, учёные по всему миру продолжают искать ответы на его тайны — ведь в них может скрываться ключ к пониманию не только Юпитера, но и самой природы планетных миров.