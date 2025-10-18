Планета готовит перезагрузку: что ждёт человечество на новом суперконтиненте

7:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные давно установили, что материки Земли постоянно движутся — сталкиваются, расходятся и вновь соединяются. Через сотни миллионов лет все континенты сольются в единый массив суши — Пангею Ультима. Это станет не просто геологическим событием, а глобальным переломом в истории планеты. По прогнозам, слияние материков приведёт к закату эры млекопитающих и изменит облик Земли до неузнаваемости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) суперконтинент Пангея Ультима

Континенты в движении

Земная кора состоит из огромных литосферных плит, которые плавают по вязкому слою мантии, словно льдины по воде. Их движение — медленное, но неуклонное: от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год.

Раз в 250-300 миллионов лет эти плиты собираются в единый суперконтинент, а затем вновь распадаются. Этот цикл повторяется уже не первый раз: древняя Пангея, существовавшая 300 миллионов лет назад, — лишь одно звено в длинной цепочке геологических эпох.

Сегодня Африка движется к северу, постепенно сближаясь с Европой. В будущем Средиземное море исчезнет, Индийский и Атлантический океаны сузятся, а Тихий — наоборот, увеличится. Всё это приведёт к формированию нового суперконтинента — Пангея Ультима.

Континент и материк: что к чему

В повседневной речи эти слова часто употребляют как синонимы. Но с точки зрения геологии, континент включает не только сушу, но и шельф, склон, подножие и острова. Поэтому, например, Новая Зеландия — часть затонувшего континента Зеландии, хотя географически материком не считается.

Климат будущего: жара вместо льда

Каким станет климат, когда на планете останется один материк? Всё зависит от расположения континента относительно экватора. Пангея Ультима, как показывают модели, соберётся вокруг экватора, а значит, планета станет значительно жарче.

Внутри суперконтинента установится резкий континентальный климат:

осадки будут редкостью;

температура днём превысит 40-50 °C;

ночи станут ледяными;

в центре материка появится гигантская пустыня, превосходящая Сахару.

Равновесие нарушится и на побережьях: гигантские океаны создадут мощные цунами и штормы, которые будут разрушать побережья.

Фактор Последствие Сосредоточение суши у экватора Глобальное потепление Отсутствие океанов в центре материка Засуха и жара Увеличение океанических масс Гигантские волны и штормы Повышение вулканической активности Рост содержания парниковых газов

Природа Пангеи: возвращение в первобытный мир

В эпоху древней Пангеи природа была однообразной. Климатические контрасты и изоляция видов отсутствовали, поэтому биоразнообразие было крайне низким.

Суперконтинент был покрыт простыми лесами из папоротников и древних хвойных. Цветковых растений тогда ещё не существовало. Разделение материков, напротив, дало мощный толчок эволюции — виды начали развиваться изолированно, формируя то, что мы сегодня называем биосферой Земли.

Когда Пангея Ультима вновь соберётся, этот процесс пойдёт в обратную сторону. Разнообразие исчезнет, климат станет экстремальным, а многие экосистемы погибнут.

Учёные из журнала Nature Geoscience назвали будущий период "закатом эры млекопитающих".

Млекопитающие на грани

Согласно моделям, около 90% суши станет непригодной для жизни теплокровных животных. При температуре выше 40 °C даже тень не спасёт от перегрева. Млекопитающие, привыкшие к умеренному климату и богатым экосистемам, вымрут или отступят к редким влажным зонам поблизости от океанов.

А вот членистоногие, напротив, смогут приспособиться. Их предки уже доминировали на Земле миллионы лет назад, когда условия были схожими. Возможно, на Пангее Ультима вновь появятся гигантские пауки, стрекозы с размахом крыльев в метр и многоножки размером с человека.

Взрыв инвазивных видов

Когда материки объединятся, естественные барьеры исчезнут. Животные и растения, ранее ограниченные океанами, смогут беспрепятственно распространяться. Начнётся масштабное вторжение инвазивных видов — организмов, способных быстро адаптироваться и вытеснять местные экосистемы.

Пример уже известен истории: переселенцы завезли в Австралию диких собак динго, и те полностью вытеснили сумчатого волка. На Пангее Ультима таких историй станет несравнимо больше.

Проблема Причина Последствие Распространение инвазивных видов Отсутствие океанов и климатических барьеров Массовое вымирание аборигенных животных Деградация экосистем Утрата лесов и влаги Пустыни и засоление почв Повышение вулканической активности Столкновение плит Загрязнение атмосферы, парниковый эффект

Геологические катастрофы

Слияние материков не произойдёт мирно. Геологи ожидают всплеск вулканической и сейсмической активности. Землетрясения станут частыми даже там, где их никогда не было. В атмосферу поступят огромные объёмы углекислого газа и метана — куда больше, чем сегодня выделяет человечество.

Такое сочетание жары, засух и токсичной атмосферы создаст непригодную для жизни планету, где выжить смогут лишь немногие виды.

Возможное будущее человечества

Если к тому моменту люди не покинут Землю, им придётся научиться управлять климатом. В ходу может быть термоядерная энергетика, системы контроля температуры атмосферы и даже искусственные экваториальные купола.

Однако надежда всё же остаётся: человечество уже не раз доказывало, что способно адаптироваться к любым условиям. Возможно, к моменту образования Пангеи Ультима люди станут космической цивилизацией и будут наблюдать за новым суперконтинентом уже с орбиты или других планет.

Три интересных факта

Цикл объединения и распада материков называется суперконтинентальным циклом. Его длительность — около 600 млн лет. На древней Пангее температура в центре материка превышала 45 °C, а осадки выпадали лишь раз в несколько лет. Распространённый миф: Пангея Ультима станет последним суперконтинентом. На самом деле процесс цикличен — через сотни миллионов лет она тоже распадётся.

Исторический контекст

300 млн лет назад — существование древней Пангеи. 160 млн лет назад — начало распада и формирование современных материков. Через 200-250 млн лет — образование новой Пангеи Ультима.

Когда материки вновь соединятся, Земля станет другой — горячей, бурлящей и опасной. Мир, в котором доминировали млекопитающие, уступит место существам, лучше приспособленным к экстремальному климату. Для нас это звучит как апокалипсис, но для планеты — всего лишь очередной виток эволюции.