Астрономы поймали момент рождения планет: звезда HOPS-315 творит новые миры — и это видно впервые

Впервые в истории наблюдений учёные зафиксировали момент, когда вокруг молодой звезды начинают зарождаться будущие планеты. звезда HOPS-315, находящаяся в 1300 световых годах от Земли, окружена облаком газа и пыли — местом, где рождаются миры. с помощью телескопов "Джеймс Уэбб" и ALMA исследователи увидели, как горячие минералы впервые затвердевают и формируют крошечные твёрдые тела — строительные блоки планет.
"Мы впервые определили самый ранний момент, когда вокруг звезды, отличной от нашего Солнца, начинается формирование планет", — сказала профессор Лейденского университета Мелисса МакКлюр.
Ранее астрономы наблюдали лишь зрелые планетные диски — с уже сформировавшимися разрывами и следами орбит крупных тел. HOPS-315 стала первой системой, где удалось поймать процесс зарождения планет на самой ранней стадии — когда пыль только начинает превращаться в камни.
Эти минералы находятся примерно в 2,2 астрономических единицах от звезды — на расстоянии, сравнимом с орбитой между Землёй и Марсом. температура в этой зоне достаточно низкая, чтобы вещества, такие как монооксид кремния и силикаты, начали кристаллизоваться.
это открытие помогает связать теоретические модели с наблюдениями и понять, как и когда пыль превращается в камни, а затем — в планеты.
|Этап
|Процесс
|Пример вещества
|Инструмент наблюдения
|1. газово-пылевое облако
|охлаждение и сжатие
|водород, пыль
|JWST
|2. конденсация минералов
|затвердевание горячих газов
|монооксид кремния, силикаты
|JWST, ALMA
|3. формирование пылинок
|слипание микрочастиц
|кварц, оливин
|ALMA
|4. рост планетезималей
|гравитационное объединение
|железо, никель
|моделирование
|5. появление планет
|аккреция и нагрев
|каменные ядра, газы
|телескопы будущего
телескоп "Джеймс Уэбб" в инфракрасном диапазоне зафиксировал сигнатуры тёплого газа и кристаллических силикатов вблизи звезды. затем ALMA помог отделить излучение внутреннего диска от потоков газа, которые могли исказить картину. совместно данные показали: газ и твёрдые кристаллы сосуществуют в одной зоне — это прямое свидетельство процесса конденсации.
этот момент считается "нулевой точкой" планетообразования — тем временем, когда газ превращается в твёрдую материю.
наблюдают за молодыми звёздами с пылевыми дисками;
фиксируют тепловые спектры минералов в разных зонах;
оценивают температуру и давление, при которых вещества переходят в твёрдое состояние;
моделируют столкновения частиц и их объединение в комки;
сравнивают результаты с составом метеоритов и древних камней Солнечной системы.
Ошибка: считать, что планеты формируются только после полного охлаждения звезды.
Последствие: упущение ранних этапов роста пылинок и планетезималей.
Альтернатива: наблюдать молодые протозвёзды и горячие внутренние диски.
Ошибка: игнорировать данные о минеральных сигнатурах.
Последствие: неверная оценка возраста системы.
Альтернатива: использовать инфракрасную спектроскопию для определения состава.
Ошибка: полагать, что процесс одинаков во всех системах.
Последствие: искажение моделей формирования планет.
Альтернатива: наблюдать множество звёзд разного возраста для сравнения.
если аналогичные процессы происходят и у других звёзд, значит, формирование каменистых планет — не уникальное явление. возможно, такие системы, как Земля, рождаются повсюду во Вселенной. это открытие позволяет уточнить временные рамки: первые кристаллы появляются уже в первые сотни тысяч лет жизни звезды.
|Плюсы
|Минусы
|впервые зафиксирован ранний этап планетообразования
|сложно подтвердить аналогичные случаи
|даёт прямые данные о химии раннего диска
|требуется длительное наблюдение
|подтверждает теоретические модели
|наблюдения возможны только с телескопами класса JWST и ALMA
|открывает возможность изучать эволюцию минералов
|высокая чувствительность к шумам и фоновому излучению
где находится HOPS-315?
в созвездии Ориона, примерно в 1300 световых годах от Земли.
чем уникальны эти наблюдения?
они впервые показывают конденсацию минералов — рождение первых камней — прямо у звезды.
что такое монооксид кремния?
простое соединение кремния и кислорода, из которого формируются твёрдые минералы, предшественники горных пород.
как это связано с Землёй?
в метеоритах Солнечной системы обнаружены те же типы кристаллов, что и у HOPS-315.
что планируют астрономы дальше?
расширить исследования, добавив больше молодых звёзд, чтобы понять, насколько универсален процесс.
миф: планеты формируются миллионы лет спустя после рождения звезды.
правда: первые твёрдые тела могут появиться уже через сотни тысяч лет.
миф: все планетные системы уникальны.
правда: химические закономерности показывают схожие этапы во многих дисках.
миф: JWST фиксирует только изображения.
правда: его инфракрасные спектры позволяют анализировать состав вещества с высокой точностью.
HOPS-315 — одна из самых молодых звёзд, зафиксированных JWST, ей менее миллиона лет;
в её диске уже присутствуют кристаллы, аналогичные найденным на астероидах Солнечной системы;
ALMA и JWST впервые объединили данные, чтобы изучить рождение минералов в прямом эфире Вселенной.
впервые мысль о том, что планеты рождаются из пылевых дисков, появилась в XVIII веке — в гипотезе Канта и Лапласа. долгое время эти процессы оставались чисто теоретическими. только в конце XX века радиотелескопы начали фиксировать протопланетные диски. но до недавнего времени учёные видели лишь зрелые структуры, а не начало их формирования. открытие HOPS-315 стало недостающим звеном — прямым доказательством того, как пыль превращается в камень, а звезда обретает будущие планеты.
