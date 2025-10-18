Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете

7:00 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд это обычный зеленый холм в Западной Яве, где крестьяне сажают картошку, дети катаются на бамбуковых санках, а ветер тихо шелестит траву. Но под этим мирным пейзажем скрыто одно из самых поразительных открытий археологии XX века — гигантская подземная пирамида, в несколько раз превышающая по размерам пирамиду Хеопса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подземная пирамида

Как холм стал археологической сенсацией

О Гунунг Паданг впервые упомянули в 1914 году голландские чиновники — они лишь мельком отметили место как площадку для собраний и не придали ему значения. Следующие шесть десятилетий о холме никто не вспоминал. Всё изменилось в 1979 году, когда индонезийские географы обратили внимание на ровные каменные блоки, выложенные в определённом порядке.

Настоящая революция произошла уже в XXI веке, когда геолог Дэнни Хилман Натавиджая решил исследовать холм с помощью современных технологий — георадара, сейсмической и электротомографии. Результаты оказались ошеломляющими: под землёй скрыта сложная многоуровневая структура с террасами, проходами и камерами глубиной до 30 метров.

"Картина, которую показали приборы, ошарашила ученых: под землёй скрыта сложнейшая система террас, коридоров и камер", — сказал геолог Дэнни Хилман Натавиджая.

В 2014 году сам президент Индонезии посетил место раскопок и объявил Гунунг Паданг национальным достоянием. Это вызвало международные споры: одни ученые увидели в находке сенсацию, другие назвали гипотезу о "древней цивилизации" слишком смелой.

Пирамида, которая не возвышается

По размерам Гунунг Паданг превосходит все известные пирамиды. Египетская Хеопса занимает около 5 гектаров, мексиканская Чолула — 20 гектаров, а индонезийская — целых 29 гектаров. Её высота — до 220 метров, что делает её крупнейшей пирамидальной структурой на Земле.

Однако увидеть её невозможно: пирамида полностью скрыта под слоями земли, вулканического пепла и растительности. Именно поэтому веками её принимали за гору.

Пирамида Страна Площадь Примерная высота Хеопса Египет 5 га 146 м Чолула Мексика 20 га 66 м Гунунг Паданг Индонезия 29 га 200-220 м

Технологии и скрытые камеры

Как древним строителям удалось возвести столь грандиозное сооружение без современной техники — до сих пор загадка. Археологи предполагают, что использовались рычаги, брёвна, земляные насыпи и водные пути. Базальтовые блоки, из которых состоит пирамида, обработаны с невероятной точностью и издают звон, будто металлический.

Внутри геофизики обнаружили гигантские камеры высотой до 10 метров. Некоторые ходы пока недоступны, но ученые готовятся спустить туда видеокамеры и дроны.

Интересно, что один из камней способен вращаться вокруг своей оси — археологи прозвали его "Rolling Stones".

Кто и зачем построил пирамиду

Радиоуглеродное датирование показало, что первые уровни сооружения были созданы около 25 тысяч лет назад, задолго до появления египетских пирамид. Последние работы завершились примерно 3 тысячи лет назад, что указывает на многоступенчатое строительство, длившееся десятки тысячелетий.

Возникает вопрос: кем были эти строители? Согласно традиционной археологии, в тот период люди были кочевыми охотниками. Но инженерная точность и ориентация пирамиды по звёздам говорят о развитой культуре с глубокими знаниями астрономии.

Некоторые археологи считают, что комплекс имел ритуально-астрономическое назначение. Другие уверены, что он мог быть обсерваторией или святилищем.

Почему пирамида была спрятана

Часть тайны объясняется временем. За тысячелетия пирамида оказалась погребена под осадками, вулканическим пеплом и растительностью. Но есть и версия, что засыпка была сделана намеренно, чтобы скрыть священное место от врагов.

"В древности скрыть священное место от врагов было не менее важно, чем построить его", — отметил археологический координатор проекта.

Сегодня изучено лишь около 15% комплекса. В ближайшие годы планируются бурения и съёмки с помощью лидаров.

Современные споры и культурное значение

Гунунг Паданг стал не только археологической сенсацией, но и медийным феноменом. В 2022 году Netflix показал пирамиду в сериале Ancient Apocalypse, где писатель Грэм Хэнкок представил её как доказательство существования цивилизации ледникового периода. Однако академическая наука относится к таким теориям с осторожностью.

Современные археологи по-прежнему считают, что первые цивилизации появились лишь около 6 тысяч лет назад, в долинах Месопотамии. Если гипотеза о Гунунг Паданг подтвердится, её придётся переписать.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы открытия Проблемные моменты Подтверждает возможность существования древней высокоразвитой культуры Нет единого научного консенсуса Используются новейшие технологии исследования — георадар, томография Опасность псевдонаучных интерпретаций Место стало национальным достоянием Индонезии Сложность подтверждения радиоуглеродных датировок

Три интересных факта

Площадь пирамиды Гунунг Паданг — 29 гектаров, что делает её крупнейшей в мире. Многие камни при ударе звучат как металл — возможно, из-за внутренней структуры базальта. Радиоуглеродное датирование спорно: часть образцов могла быть смещена более поздними слоями почвы.

Исторический контекст

1914 год — первое упоминание пирамиды в колониальных отчётах. 1979 год — начало систематических исследований географами. 2014 год — признание Гунунг Паданг национальным достоянием.

Гунунг Паданг — напоминание о том, что история планеты ещё полна тайн. Под землёй могут скрываться следы цивилизаций, о которых мы даже не подозреваем. Возможно, под этим холмом — ключ к новой главе человеческого прошлого.