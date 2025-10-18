Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете

На первый взгляд это обычный зеленый холм в Западной Яве, где крестьяне сажают картошку, дети катаются на бамбуковых санках, а ветер тихо шелестит траву. Но под этим мирным пейзажем скрыто одно из самых поразительных открытий археологии XX века — гигантская подземная пирамида, в несколько раз превышающая по размерам пирамиду Хеопса.
О Гунунг Паданг впервые упомянули в 1914 году голландские чиновники — они лишь мельком отметили место как площадку для собраний и не придали ему значения. Следующие шесть десятилетий о холме никто не вспоминал. Всё изменилось в 1979 году, когда индонезийские географы обратили внимание на ровные каменные блоки, выложенные в определённом порядке.
Настоящая революция произошла уже в XXI веке, когда геолог Дэнни Хилман Натавиджая решил исследовать холм с помощью современных технологий — георадара, сейсмической и электротомографии. Результаты оказались ошеломляющими: под землёй скрыта сложная многоуровневая структура с террасами, проходами и камерами глубиной до 30 метров.
"Картина, которую показали приборы, ошарашила ученых: под землёй скрыта сложнейшая система террас, коридоров и камер", — сказал геолог Дэнни Хилман Натавиджая.
В 2014 году сам президент Индонезии посетил место раскопок и объявил Гунунг Паданг национальным достоянием. Это вызвало международные споры: одни ученые увидели в находке сенсацию, другие назвали гипотезу о "древней цивилизации" слишком смелой.
По размерам Гунунг Паданг превосходит все известные пирамиды. Египетская Хеопса занимает около 5 гектаров, мексиканская Чолула — 20 гектаров, а индонезийская — целых 29 гектаров. Её высота — до 220 метров, что делает её крупнейшей пирамидальной структурой на Земле.
Однако увидеть её невозможно: пирамида полностью скрыта под слоями земли, вулканического пепла и растительности. Именно поэтому веками её принимали за гору.
|Пирамида
|Страна
|Площадь
|Примерная высота
|Хеопса
|Египет
|5 га
|146 м
|Чолула
|Мексика
|20 га
|66 м
|Гунунг Паданг
|Индонезия
|29 га
|200-220 м
Как древним строителям удалось возвести столь грандиозное сооружение без современной техники — до сих пор загадка. Археологи предполагают, что использовались рычаги, брёвна, земляные насыпи и водные пути. Базальтовые блоки, из которых состоит пирамида, обработаны с невероятной точностью и издают звон, будто металлический.
Внутри геофизики обнаружили гигантские камеры высотой до 10 метров. Некоторые ходы пока недоступны, но ученые готовятся спустить туда видеокамеры и дроны.
Интересно, что один из камней способен вращаться вокруг своей оси — археологи прозвали его "Rolling Stones".
Радиоуглеродное датирование показало, что первые уровни сооружения были созданы около 25 тысяч лет назад, задолго до появления египетских пирамид. Последние работы завершились примерно 3 тысячи лет назад, что указывает на многоступенчатое строительство, длившееся десятки тысячелетий.
Возникает вопрос: кем были эти строители? Согласно традиционной археологии, в тот период люди были кочевыми охотниками. Но инженерная точность и ориентация пирамиды по звёздам говорят о развитой культуре с глубокими знаниями астрономии.
Некоторые археологи считают, что комплекс имел ритуально-астрономическое назначение. Другие уверены, что он мог быть обсерваторией или святилищем.
Часть тайны объясняется временем. За тысячелетия пирамида оказалась погребена под осадками, вулканическим пеплом и растительностью. Но есть и версия, что засыпка была сделана намеренно, чтобы скрыть священное место от врагов.
"В древности скрыть священное место от врагов было не менее важно, чем построить его", — отметил археологический координатор проекта.
Сегодня изучено лишь около 15% комплекса. В ближайшие годы планируются бурения и съёмки с помощью лидаров.
Гунунг Паданг стал не только археологической сенсацией, но и медийным феноменом. В 2022 году Netflix показал пирамиду в сериале Ancient Apocalypse, где писатель Грэм Хэнкок представил её как доказательство существования цивилизации ледникового периода. Однако академическая наука относится к таким теориям с осторожностью.
Современные археологи по-прежнему считают, что первые цивилизации появились лишь около 6 тысяч лет назад, в долинах Месопотамии. Если гипотеза о Гунунг Паданг подтвердится, её придётся переписать.
|Плюсы открытия
|Проблемные моменты
|Подтверждает возможность существования древней высокоразвитой культуры
|Нет единого научного консенсуса
|Используются новейшие технологии исследования — георадар, томография
|Опасность псевдонаучных интерпретаций
|Место стало национальным достоянием Индонезии
|Сложность подтверждения радиоуглеродных датировок
Площадь пирамиды Гунунг Паданг — 29 гектаров, что делает её крупнейшей в мире.
Многие камни при ударе звучат как металл — возможно, из-за внутренней структуры базальта.
Радиоуглеродное датирование спорно: часть образцов могла быть смещена более поздними слоями почвы.
1914 год — первое упоминание пирамиды в колониальных отчётах.
1979 год — начало систематических исследований географами.
2014 год — признание Гунунг Паданг национальным достоянием.
Гунунг Паданг — напоминание о том, что история планеты ещё полна тайн. Под землёй могут скрываться следы цивилизаций, о которых мы даже не подозреваем. Возможно, под этим холмом — ключ к новой главе человеческого прошлого.
