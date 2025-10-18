Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал
Планета готовит перезагрузку: что ждёт человечество на новом суперконтиненте
Актриса Паулина Андреева назвала свою суперсилу: это поможет справиться с любым стрессом
Любовь к спорту приходит не с мячом, а с примером: как родители зажигают огонь движения
Всего одна банка кабачковой икры — и у вас готов завтрак, от которого невозможно оторваться
Не стресс и не переутомление: анемия запускает цепную реакцию, которая разрушает тело изнутри
Осенний ценопад: где искать самые выгодные предложения на отели
Белоснежка бы позавидовала: простой трюк возвращает подушкам ослепительную белизну
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить

Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете

7:00
Наука

На первый взгляд это обычный зеленый холм в Западной Яве, где крестьяне сажают картошку, дети катаются на бамбуковых санках, а ветер тихо шелестит траву. Но под этим мирным пейзажем скрыто одно из самых поразительных открытий археологии XX века — гигантская подземная пирамида, в несколько раз превышающая по размерам пирамиду Хеопса.

Подземная пирамида
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземная пирамида

Как холм стал археологической сенсацией

О Гунунг Паданг впервые упомянули в 1914 году голландские чиновники — они лишь мельком отметили место как площадку для собраний и не придали ему значения. Следующие шесть десятилетий о холме никто не вспоминал. Всё изменилось в 1979 году, когда индонезийские географы обратили внимание на ровные каменные блоки, выложенные в определённом порядке.

Настоящая революция произошла уже в XXI веке, когда геолог Дэнни Хилман Натавиджая решил исследовать холм с помощью современных технологий — георадара, сейсмической и электротомографии. Результаты оказались ошеломляющими: под землёй скрыта сложная многоуровневая структура с террасами, проходами и камерами глубиной до 30 метров.

"Картина, которую показали приборы, ошарашила ученых: под землёй скрыта сложнейшая система террас, коридоров и камер", — сказал геолог Дэнни Хилман Натавиджая.

В 2014 году сам президент Индонезии посетил место раскопок и объявил Гунунг Паданг национальным достоянием. Это вызвало международные споры: одни ученые увидели в находке сенсацию, другие назвали гипотезу о "древней цивилизации" слишком смелой.

Пирамида, которая не возвышается

По размерам Гунунг Паданг превосходит все известные пирамиды. Египетская Хеопса занимает около 5 гектаров, мексиканская Чолула — 20 гектаров, а индонезийская — целых 29 гектаров. Её высота — до 220 метров, что делает её крупнейшей пирамидальной структурой на Земле.

Однако увидеть её невозможно: пирамида полностью скрыта под слоями земли, вулканического пепла и растительности. Именно поэтому веками её принимали за гору.

Пирамида Страна Площадь Примерная высота
Хеопса Египет 5 га 146 м
Чолула Мексика 20 га 66 м
Гунунг Паданг Индонезия 29 га 200-220 м

Технологии и скрытые камеры

Как древним строителям удалось возвести столь грандиозное сооружение без современной техники — до сих пор загадка. Археологи предполагают, что использовались рычаги, брёвна, земляные насыпи и водные пути. Базальтовые блоки, из которых состоит пирамида, обработаны с невероятной точностью и издают звон, будто металлический.

Внутри геофизики обнаружили гигантские камеры высотой до 10 метров. Некоторые ходы пока недоступны, но ученые готовятся спустить туда видеокамеры и дроны.

Интересно, что один из камней способен вращаться вокруг своей оси — археологи прозвали его "Rolling Stones".

Кто и зачем построил пирамиду

Радиоуглеродное датирование показало, что первые уровни сооружения были созданы около 25 тысяч лет назад, задолго до появления египетских пирамид. Последние работы завершились примерно 3 тысячи лет назад, что указывает на многоступенчатое строительство, длившееся десятки тысячелетий.

Возникает вопрос: кем были эти строители? Согласно традиционной археологии, в тот период люди были кочевыми охотниками. Но инженерная точность и ориентация пирамиды по звёздам говорят о развитой культуре с глубокими знаниями астрономии.

Некоторые археологи считают, что комплекс имел ритуально-астрономическое назначение. Другие уверены, что он мог быть обсерваторией или святилищем.

Почему пирамида была спрятана

Часть тайны объясняется временем. За тысячелетия пирамида оказалась погребена под осадками, вулканическим пеплом и растительностью. Но есть и версия, что засыпка была сделана намеренно, чтобы скрыть священное место от врагов.

"В древности скрыть священное место от врагов было не менее важно, чем построить его", — отметил археологический координатор проекта.

Сегодня изучено лишь около 15% комплекса. В ближайшие годы планируются бурения и съёмки с помощью лидаров.

Современные споры и культурное значение

Гунунг Паданг стал не только археологической сенсацией, но и медийным феноменом. В 2022 году Netflix показал пирамиду в сериале Ancient Apocalypse, где писатель Грэм Хэнкок представил её как доказательство существования цивилизации ледникового периода. Однако академическая наука относится к таким теориям с осторожностью.

Современные археологи по-прежнему считают, что первые цивилизации появились лишь около 6 тысяч лет назад, в долинах Месопотамии. Если гипотеза о Гунунг Паданг подтвердится, её придётся переписать.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы открытия Проблемные моменты
Подтверждает возможность существования древней высокоразвитой культуры Нет единого научного консенсуса
Используются новейшие технологии исследования — георадар, томография Опасность псевдонаучных интерпретаций
Место стало национальным достоянием Индонезии Сложность подтверждения радиоуглеродных датировок

Три интересных факта

  1. Площадь пирамиды Гунунг Паданг — 29 гектаров, что делает её крупнейшей в мире.

  2. Многие камни при ударе звучат как металл — возможно, из-за внутренней структуры базальта.

  3. Радиоуглеродное датирование спорно: часть образцов могла быть смещена более поздними слоями почвы.

Исторический контекст

  1. 1914 год — первое упоминание пирамиды в колониальных отчётах.

  2. 1979 год — начало систематических исследований географами.

  3. 2014 год — признание Гунунг Паданг национальным достоянием.

Гунунг Паданг — напоминание о том, что история планеты ещё полна тайн. Под землёй могут скрываться следы цивилизаций, о которых мы даже не подозреваем. Возможно, под этим холмом — ключ к новой главе человеческого прошлого.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить
Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы
Помидоры мечты: не трескаются, не болеют и плодоносят ведрами — с каждого куста по 6 кг
Сероводородное сердце планеты: почему Черное море может стать новой точкой катастрофы
Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class
Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее
Всё ещё уверены, что пару недель без зала не страшно? Посмотрите, как быстро тело сдаёт позиции
Роддом, который больше похож на сказку: Агата Муцениеце раскрыла, где появится малыш
Мода снова делает талию: рубашка, которая превратила офисный стиль в соблазн
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.