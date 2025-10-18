Новый способ измерения артериального давления может спасти тысячи жизней

Медики давно знали: измерить давление у некоторых пациентов — непростая задача. Люди с потерей руки или нарушениями после инсульта часто остаются вне стандартных протоколов диагностики. Но теперь ситуация может измениться. Учёные из Медицинской школы Эксетерского университета представили метод, который обещает сделать измерение артериального давления доступным для всех — даже тех, кому раньше это было невозможно.

Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Давление

Почему важно измерять давление точно

Артериальное давление — один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. От него зависит риск инсульта, инфаркта и заболеваний почек. Сегодня гипертонией страдают более миллиарда человек во всём мире, и многие даже не подозревают об этом. Неправильно поставленный диагноз или недооценка уровня давления может привести к роковым последствиям.

Обычно давление измеряют на руке, но этот способ подходит не всем. У людей с ампутацией, параличом или другими нарушениями верхних конечностей точное измерение бывает невозможно. Именно поэтому команда из Эксетера занялась поиском альтернативного подхода.

Суть нового метода

Исследователи разработали прогностическую модель, которая позволяет интерпретировать показатели, снятые не с руки, а с лодыжки. Ранее такие измерения считались менее точными, но новая система математических расчётов делает результаты сопоставимыми с классическим методом. Учёные проанализировали данные более 33 000 человек, чтобы уточнить зависимость между давлением в руке и в нижних конечностях.

Созданный ими онлайн-калькулятор помогает врачам мгновенно определить реальное артериальное давление по измерениям на лодыжке. Это особенно важно в клинических условиях, где быстрое решение может спасти жизнь.

"Метод может улучшить качество жизни и раннюю диагностику для тысяч людей", — сказала телеведущая с инвалидностью верхних конечностей Сью Кент.

Кто стоит за открытием

Работа велась при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения Великобритании (NIHR). Проект объединил специалистов по кардиологии, физиологии и медицинской статистике. Благодаря широкому охвату данных удалось учесть разнообразие возрастов, пола и состояния здоровья пациентов — от молодых спортсменов до пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Разработчики отмечают, что новая модель позволит корректно оценивать давление у дополнительного двухпроцентного сегмента населения, ранее исключённого из диагностики. В масштабах планеты это десятки тысяч человек, которым больше не придётся сталкиваться с ошибочными диагнозами.

Сравнение традиционного и нового подхода

Параметр Классический метод (на руке) Новый метод (на лодыжке) Доступность Требует работоспособности верхней конечности Подходит при ампутациях и параличе Точность Стандарт медицинской практики Сравнимая после корректировки по модели Оборудование Манжетка для плеча Манжетка для лодыжки, обычный тонометр Применение Ограничено для части пациентов Универсально для всех категорий Диагностическая польза Оценивает риск гипертонии Помогает избежать пропущенных случаев

Как пользоваться онлайн-калькулятором

Измерить давление на лодыжке с помощью стандартного тонометра. Ввести полученные значения в онлайн-форму, созданную Эксетерским университетом. Получить корректированный результат — эквивалент давления на руке. Сохранить данные и обсудить их с врачом для возможной коррекции терапии.

Метод не требует дополнительного оборудования и доступен каждому медицинскому работнику с интернет-доступом. Пациенты с ограниченной подвижностью смогут использовать его дома под наблюдением врача.

Ошибки и их последствия

Ошибка: попытка измерить давление на руке при наличии паралича или контрактуры.

Последствие: неверные данные и риск пропуска гипертонии.

Альтернатива: измерение на лодыжке с использованием нового калькулятора Эксетера.

Ошибка: применение неподходящего размера манжеты.

Последствие: искажённые показатели.

Альтернатива: подобрать манжету, соответствующую окружности лодыжки.

Ошибка: отсутствие регулярного мониторинга.

Последствие: позднее выявление сердечно-сосудистых нарушений.

Альтернатива: автоматические домашние тонометры и цифровые журналы давления.

А что если метод станет стандартом?

Если новая модель войдёт в медицинские протоколы, диагностическая доступность резко возрастёт. Врачи смогут своевременно выявлять гипертонию у пациентов с инвалидностью, а данные станут точнее. Это приведёт к снижению смертности от инсульта и сердечной недостаточности, особенно среди людей старшего возраста.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы Повышает доступность измерения Требует онлайн-доступа Исключает ошибочные диагнозы Нужна проверка точности на разных устройствах Улучшает контроль хронических заболеваний Не все пациенты смогут измерять самостоятельно Прост в использовании Пока ограничен языками интерфейса Расширяет возможности домашнего мониторинга Требует обучения персонала

Часто задаваемые вопросы

Как измерить давление на лодыжке дома?

Необходимо использовать обычный автоматический тонометр и манжету подходящего размера. Измерение проводится в положении лёжа, манжета располагается чуть выше косточки.

Сколько стоит онлайн-калькулятор?

Инструмент создан в рамках исследовательского проекта и предоставляется бесплатно. Врач или пациент может воспользоваться им на сайте Эксетерского университета.

Что делать, если результаты отличаются от привычных?

Разница допустима, поскольку метод учитывает особенности кровотока. Для точной оценки нужно использовать калькулятор пересчёта и обсудить результаты с врачом.

Мифы и правда

Миф: измерение давления на ноге даёт неверные данные.

Правда: при корректной калибровке по новой модели результаты сопоставимы с измерением на руке.

Миф: новый метод подходит только людям с инвалидностью.

Правда: им могут пользоваться все, кто не может измерить давление на руке — временно или постоянно.

Миф: использование калькулятора требует специального обучения.

Правда: интерфейс интуитивный, инструкция занимает пару минут.

Исторический контекст

Попытки измерять давление на ногах предпринимались ещё в середине XX века. Тогда технология не позволяла добиться точности, и метод не прижился. Теперь, благодаря цифровым моделям и анализу больших данных, то, что когда-то считалось запасным вариантом, стало полноценным инструментом диагностики.

Интересные факты

• В Великобритании около 10 000 взрослых живут без верхних конечностей.

• До 75 % людей, перенёсших инсульт, сталкиваются с нарушениями движений рук.

• Новая модель уже тестируется в клиниках Европы и может быть внедрена в телемедицинские сервисы.

Разработка из Эксетера — шаг к медицине, где каждый человек, независимо от физических ограничений, сможет следить за своим здоровьем без барьеров.