Парадокс Ферми оказался насмешкой: разумная жизнь просто не считает нас интересными

Почему галактика молчит, хотя по всем расчётам где-то должны быть миллионы разумных существ? Новый взгляд на загадку так называемого парадокса Ферми предложил астрофизик NASA Робин Корбет. Его идея звучит неожиданно просто: возможно, инопланетяне просто потеряли к нам интерес.
Парадокс Ферми существует почти столько же, сколько и сама астрономия XX века. Он формулируется коротко: если вероятность существования разумной жизни во Вселенной высока, почему мы до сих пор не видим её следов?
Учёные предлагали десятки версий — от "галактического зоопарка", где человечество изолировано, до гипотез о цивилизациях, перешедших на формы жизни, которые мы просто не способны распознать.
Корбет предложил свой вариант — "принцип радикальной обыденности". Согласно ему, во Вселенной действительно могут существовать другие цивилизации, но они не столь продвинуты, как принято думать. Их технологии схожи с нашими — и этого недостаточно, чтобы установить контакт на межзвёздном уровне.
"Ни одна внеземная цивилизация не достигла уровня технологий, достаточного для крупномасштабных астроинженерных проектов, или просто не имеет желания делать это", — заявил старший научный сотрудник NASA Робин Корбет.
Исследователь считает, что если даже высокоразвитые существа и пытались связаться с кем-то, то отказались от этой идеи из-за того, что процесс оказался чересчур долгим и затратным. Отправка сигналов или межзвёздных зондов потребовала бы колоссальных ресурсов, а ответ пришлось бы ждать миллионы лет.
По мнению Корбета, цивилизации, способные строить такие маяки, могли просто… заскучать. И если они осознали, что в Млечном Пути нет ничего особенно нового, Земля вряд ли стала бы для них "туристической достопримечательностью".
"Земля вряд ли будет интересным местом для посещения, если в галактике достаточно других цивилизаций", — отметил учёный.
Такой подход объясняет и отсутствие признаков агрессивной экспансии. Если всё вокруг обыденно и технологически близко, нет мотивации колонизировать другие миры.
Свои выводы Корбет изложил в статье "Менее ужасающая Вселенная? Обыденность как объяснение парадокса Ферми". В ней он предполагает, что гипотетические инопланетяне не используют сверхсветовые двигатели, тёмную энергию или "чёрнодырные машины". Их технологии, возможно, всего лишь на несколько поколений опережают наши.
"Это как иметь iPhone 42 вместо iPhone 17", — сказал Корбет в интервью The Guardian.
То есть контакт с внеземным разумом, если он когда-либо произойдёт, может оказаться не сенсацией, а просто любопытной, но вполне земной встречей.
|Теория
|Суть
|Вероятность по Корбету
|Галактический зоопарк
|Мы под наблюдением более развитых цивилизаций
|Низкая
|Самоуничтожение
|Цивилизации исчезают до выхода в космос
|Средняя
|Редкость жизни
|Разумная жизнь крайне редка
|Средняя
|Радикальная обыденность
|Все цивилизации примерно на одном уровне
|Высокая
Если допустить, что большинство цивилизаций достигло технологического плато, то ни одна из них не готова вкладывать миллиарды лет и звёздные массы энергии в поиски соседей. Огромные расстояния и замедленные сигналы делают галактическое общение бессмысленным.
К тому же, по мнению Корбета, межзвёздное завоевание просто невыгодно. Нет ни ресурсов, которые нельзя добыть локально, ни реальной необходимости расширяться.
Корбет не исключает, что контакт возможен — просто он будет прозаичным. Возможно, мы обнаружим цивилизацию, использующую схожие радиотехнологии или химию, но без "чудес сверхнауки". Это, по словам астрофизика, не вдохновит, но подтвердит, что жизнь — универсальное явление.
"Это кажется более возможным и естественным, потому что не предлагает ничего слишком экстремального", — подчеркнул учёный.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Научная правдоподобность
|не требует гипотез о сверхразумных расах
|снижает романтику поиска
|Объяснение парадокса Ферми
|простое и логичное
|оставляет мало пространства для фантазий
|Перспективы контакта
|делает встречу возможной
|но лишает её "чуда"
Это противоречие между высокой вероятностью существования разумной жизни и отсутствием каких-либо её следов.
Старший научный сотрудник NASA в Центре космических полётов имени Годдарда и профессор Мэрилендского университета в округе Балтимор.
Идею, что инопланетные цивилизации не сильно отличаются от нас технологически и поэтому не видны.
