Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы

8:44
Наука

На карте мира трудно найти второе столь же противоречивое место, как Баренцево море. Здесь сталкиваются две стихии — мягкое дыхание Атлантики и суровый холод Арктики. Тёплые течения спорят с ледяными ветрами, а дно хранит следы древних катастроф и неожиданных гостей с Дальнего Востока.

Море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Море

Последний выдох Атлантики

Баренцево море — окраинная часть Северного Ледовитого океана. Формально Атлантика до него не дотягивается, между ними лежит Норвежское море. Но по факту сюда приходит последняя ветвь знаменитого Гольфстрима — цепочки тёплых течений, которые несут тепло от Мексиканского залива через Северную Атлантику к берегам Европы.

Эта система, дробясь на рукава, доходит до Мурманска и далее — к побережью Новой Земли. Благодаря ей юго-запад Баренцева моря зимой не замерзает, а климат в регионе мягче, чем можно ожидать на широте полярного круга.

Для сравнения: в Мурманске (68° с. ш.) среднегодовая температура около +1 °C, тогда как в Норильске (69° с. ш.) — почти -10 °C.

Но холодная Арктика не сдаёт позиции: с севера и востока в море поступает ледяная, менее солёная вода. Её подпитывают и северные реки — Печора, Индига, Мезень, — принося в акваторию пресные потоки. Встречаясь, они создают бурлящую смесь — природную лабораторию, где формируется погода и рождаются необычные явления.

Коварные водовороты и "сулы"

Моряки знают: с "Баренцухой" шутки плохи. При столкновении противоположных течений возникают так называемые сулои — восходящие водовороты. Они не затягивают воду вниз, как обычная воронка, а наоборот, выбрасывают её вверх.

Представьте себе, как судно вдруг попадает в участок бурлящей воды — вокруг клокочет, поднимаются волны, хотя всё море кажется спокойным. Сила такого "всплеска" зависит от направления ветров и перепада температур между массами воды.

Непредсказуемость Баренцева моря известна давно. Атлантические циклоны сюда приходят регулярно, а в 1966 году в акваторию даже добрался остаток тропического урагана "Фейт", зародившегося у берегов Африки.

Печорское море — младший собрат

На востоке Баренцева моря лежит участок, известный как Печорское море - оно не выделено официально, но заметно отличается по характеристикам.

Показатель Баренцево море Печорское море
Средняя глубина 222 м 60 м
Максимальная глубина 628 м 210 м
Средняя температура выше 0 °C зимой ниже 0 °C зимой
Приливы до 6 м до 1,8 м

Здесь сильнее влияние холодных течений, поэтому льды держатся дольше. Атлантическое тепло доходит уже ослабленным, и воды Печорского моря чаще замерзают, создавая плотный припай вдоль побережья.

Кратеры на дне: следы ледников и метана

В 1990-е годы, когда начались активные поиски нефтяных месторождений, учёные обнаружили, что дно Баренцева моря усеяно сотнями кратеров. Диаметр некоторых достигает километра, а глубина — до 30 метров.

Эти воронки — не следы взрывов или падений метеоритов, а результат древнего природного процесса. Во время последнего Валдайского оледенения (около 100 тысяч лет назад) дно моря было покрыто ледниковым щитом толщиной до 2 км. Под ним скапливался метан, вырывавшийся из глубинных разломов.

Из-за давления льда газ превращался в гидрат метана — твёрдое вещество, похожее на плотный снег. Когда ледник растаял 11-15 тысяч лет назад, давление исчезло, и метан начал высвобождаться. Газ вспучивал поверхность, образуя холмы (пинго), а затем происходили выбросы, формируя огромные кратеры.

Подобные процессы идут и сегодня: на север от острова Медвежий обнаружен подводный "вулкан" Бореалис, выпускающий метановые пузыри. Учёные внимательно следят за этими зонами — они могут влиять на климат, ведь метан в 25 раз сильнее углекислого газа удерживает тепло в атмосфере.

Крабы-пришельцы: драма северных вод

Помимо природных чудес, Баренцево море известно ещё одной историей — биологической. В его воды в XX веке пришли новые обитатели — крабы-стригуны и камчатские крабы.

Стригун

Этот вид распространился сам. Его личинки, вероятно, попали в акваторию с востока, возможно, с корабельной балластной водой. Сегодня стригун встречается вдоль всего побережья материка.

Камчатский краб

Совсем иная история — рукотворная. В 1960-х годах сотрудник Главрыбвода Юрий Орлов предложил переселить камчатского краба из Тихого океана в Баренцево море, чтобы создать перспективный промысел. Эксперимент удался: крабы прижились и начали активно размножаться.

Первые взрослые особи выловили в 1974 году, промышленный лов стартовал в 2004-м. Размеры этих гигантов впечатляют: размах лап — до 1,8 метра, вес — до 6 кг, а отдельные экземпляры — свыше 10 кг.

Но не все рады новому соседу.

Сторона Аргументы
Против Краб — чужеродный вид, без естественных врагов. Он быстро распространяется, уничтожает иглокожих и моллюсков, а также может питаться икрой мойвы — важной добычи трески.
За Исследования показывают: катастрофического влияния нет. Биомасса других видов снижается незначительно, экосистема адаптируется.

Рыболовы-любители тоже ограничены: ловить камчатского краба можно только по лицензии (около 1000 рублей за особь) и в строго определённых районах.

Таблица: столкновение стихий

Характеристика Атлантическое влияние Арктическое влияние
Температура воды Тёплая (до +6 °C зимой) Холодная (около 0 °C)
Солёность Повышенная Пониженная
Основные течения Гольфстрим, Мурманское Восточно-Шпицбергенское
Влияние на климат Смягчает зиму Усиливает ледовитость

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Баренцево море "тёплым северным заливом".
    → Последствие: недооценка силы шторма и ледовых полей.
    → Альтернатива: помнить, что это пограничная зона двух океанов — с непредсказуемым характером.
  • Ошибка: полагать, что кратеры — следы взрывов.
    → Последствие: ложные гипотезы о тектонической активности.
    → Альтернатива: объяснение через метановые выбросы после таяния ледников.
  • Ошибка: считать появление крабов исключительно вредным.
    → Последствие: необоснованные ограничения промысла.
    → Альтернатива: управление популяцией с учётом экологического баланса.

Три интересных факта

  1. Самое глубокое место Баренцева моря — 628 м — находится в Норвежской котловине.

  2. Летом температура воды у берегов Мурмана может подниматься до +10 °C — редкость для Арктики.

  3. Считается, что Гольфстрим начинается в Баренцевом море — на самом деле он заканчивается здесь.

Исторический контекст

  1. Море названо в честь голландского мореплавателя Виллема Баренца, открывшего его в 1596 году.

  2. В годы Второй мировой войны здесь проходил знаменитый Северный морской путь союзных конвоев.

  3. Сегодня Баренцево море остаётся стратегической зоной России — с портами, добычей нефти и уникальной экосистемой.

Баренцево море — живое свидетельство борьбы стихий. Оно хранит память о ледниках, тайну метановых кратеров и след человека, решившего поселить здесь крабов. Море, где Атлантика и Арктика сражаются ежедневно, доказывая, что природа — величайший мастер равновесия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
