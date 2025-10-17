Вернулся из забвения: этот римский город когда-то процветал, но потом внезапно исчез

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:43
Наука

На западе Венгрии, в долине Залы, археологи сделали открытие, способное изменить представление о римском прошлом Центральной Европы.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Во время профилактических раскопок в городе Заласентгрот исследователи Музея Гёчеджи (г. Залаэгерсег) наткнулись на руины древнего поселения — Маэстрианы, города, процветавшего почти три столетия и исчезнувшего без следа.

Самой ценной находкой стали три римских колодца II века, два из которых сохранили свои деревянные внутренние конструкции — редчайший пример инженерного искусства римлян на северной границе империи. Это первое вещественное свидетельство повседневной жизни римлян в регионе, где античность долго оставалась "немой".

Исторический контекст: Рим у подножия Карпат

Маэстриана, основанная в I веке н. э., находилась на территории римской провинции Паннония, простиравшейся между Дунаем и Альпами. Этот регион был стратегическим рубежом Римской империи, где сталкивались латинская и кельтская культуры.

Через Маэстриану проходила дорога, соединявшая Саварию (современный Сомбатхей) с Фенекпустой, у берегов озера Балатон. Она была частью огромной сети римских дорог, связывавших гарнизоны и торговые посты.

Именно это положение превратило поселение в перевалочный пункт для купцов, военных и ремесленников. Историки называют такие города "пограничными артериями Рима" — здесь империя не только контролировала территорию, но и распространяла свою культуру, язык и архитектуру.

Археологическая сенсация: три колодца и история ремесленников

"Наша самая важная находка — три римских колодца II века, все на одном участке", — рассказала археолог Ливия Симмер, руководитель раскопок.

Два из них сохранили оригинальные дубовые стенки, что встречается крайне редко: дерево, закрытое слоем глины и песка, не подверглось гниению.

Внутри колодцев археологи нашли десятки артефактов:

  • керамику, привезённую из Галлии,

  • обломки стеклянных сосудов,

  • бронзовые украшения,

  • и даже фрагменты обувных гвоздей — следы сапожной мастерской.

Это указывает, что Маэстриана была не просто деревней, а развитым ремесленным центром с активной торговлей.

По словам исследователей, один из колодцев был намеренно засыпан в древности — возможно, во время кризиса III века, когда Паннония страдала от нашествий германцев. Таким образом, найденные предметы стали своеобразной капсулой времени, сохранившей облик римской жизни в провинции.

Научное объяснение: романизация и жизнь на границе империи

Маэстриана — пример процесса, который историки называют романизацией - постепенного усвоения местными племенами римской культуры.
Жители региона, в основном кельты, перенимали римские технологии строительства, систему хозяйства и даже образ мышления.

Колодцы с деревянной опалубкой указывают на высокий уровень инженерных знаний. Римляне использовали дуб — дерево, устойчивое к влаге, — и скрепляли его бронзовыми штифтами.
Такие же конструкции известны по раскопкам в Галлию и Норике (современная Австрия), что свидетельствует о унификации инженерных стандартов по всей империи.

Аналитика: Маэстриана как окно в мир провинциального Рима

Большинство римских памятников в Венгрии связано с военной архитектурой — лагерями, сторожевыми башнями, крепостями. Маэстриана же показывает мирное лицо Рима: это место, где кипела жизнь, где торговали, мастерили, выращивали виноград.

По данным георадара, под современным Заласентгротом скрываются следы улиц, фундаменты домов и, вероятно, общественная баня, что типично для римских городов.
Если эти предположения подтвердятся, Маэстриана станет одним из лучше всего сохранившихся провинциальных центров Паннонии.

Практические наблюдения: как сохраняют прошлое

Раскопки ведутся в рамках программы профилактической археологии - когда исследователи работают перед началом строительных проектов. Такой подход позволяет изучать древние слои, прежде чем они будут уничтожены.

Археологи используют 3D-сканирование и геохимический анализ древесины, чтобы определить возраст и происхождение материалов.
Деревянные элементы колодцев помещены в специальные камеры с контролем влажности, где они проходят консервацию полиэтиленгликолем - технологию, применявшуюся при сохранении корабля викингов из Роскилле и шведского Васы.

💡Интересный факт: даже спустя 1800 лет вода в колодцах остаётся чистой — минерализованные слои фильтровали её веками.

Экологический и культурный аспект

Маэстриана демонстрирует, как тесно связаны археология и экология. Вода, сохранившая деревянные конструкции, сегодня помогает учёным восстанавливать древние климатические условия: по содержанию пыльцы и микроорганизмов в донных отложениях можно определить, какие растения и деревья росли здесь во II веке.

Для местных жителей открытие стало поводом для гордости. Муниципалитет планирует создать музей под открытым небом, чтобы показать колодцы на месте находки — как символ "воскресшего" города.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Где находилась Маэстриана?
На территории современного города Заласентгрот, в западной Венгрии, недалеко от озера Балатон.

Почему от города почти ничего не осталось?
Современные постройки были возведены прямо на месте древнего поселения. Многочисленные фундаменты и улицы оказались перекрыты поздними слоями.

Как удалось сохранить дерево из II века?
Вода и глина изолировали колодцы от кислорода, что остановило процесс разложения.

Почему находка так важна?
Это первые материальные свидетельства повседневной жизни римлян в этой части Паннонии: не военные артефакты, а бытовые объекты — керамика, инструменты, украшения.

Можно ли посетить место раскопок?
Да. После завершения исследований планируется открыть музейную экспозицию, а цифровые модели колодцев уже доступны на сайте Музея Гёчеджи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
