Интересное видео или ловушка? Как фальшивые файлы устанавливают контроль над вашими финансами

Злоумышленники разработали новую хитрость для кражи данных. Они распространяют фальшивые видеофайлы, которые при открытии на мобильных устройствах тайно устанавливают приложения для несанкционированного доступа к онлайн-банкингу.
Механизм обмана прост: пользователь получает в мессенджере сообщение якобы от знакомого (чей аккаунт был взломан) со ссылкой на "интересное" видео. Переход по этой ссылке приводит к загрузке вредоносной программы, предоставляющей мошенникам полный контроль над банковским счетом жертвы. По информации МВД, эти вирусы маскируются под видеоархивы, что усугубляет проблему, сообщает "Царьград".
В Telegram также появились аферисты с "никами", имитирующими под телефонные номера силовых структур. Цель этих действий — психологическое давление и запугивание граждан. Злоумышленники звонят людям, утверждая, что те совершили незаконные финансовые операции, и требуют перевода средств "на безопасный счет", отправляя поддельные документы в качестве доказательства. Доверчивые граждане, к сожалению, становятся жертвами этой схемы, теряя свои сбережения.
Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя самые неожиданные и актуальные поводы для обмана. Например, после недавней DDoS-атаки на телекоммуникационную компанию и последовавших за этим перебоев с домашним интернетом и домофонами, жителям "отключенных" домов начали звонить якобы представители сервисных служб с предложением переоформить заказ на ключи от домофонов.
Естественно, звонили мошенники. Специалисты рекомендуют внимательно следить за новостями, чтобы не стать жертвой подобных схем.
