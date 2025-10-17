Интересное видео или ловушка? Как фальшивые файлы устанавливают контроль над вашими финансами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Злоумышленники разработали новую хитрость для кражи данных. Они распространяют фальшивые видеофайлы, которые при открытии на мобильных устройствах тайно устанавливают приложения для несанкционированного доступа к онлайн-банкингу.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Поддельные видео и имитация силовиков

Механизм обмана прост: пользователь получает в мессенджере сообщение якобы от знакомого (чей аккаунт был взломан) со ссылкой на "интересное" видео. Переход по этой ссылке приводит к загрузке вредоносной программы, предоставляющей мошенникам полный контроль над банковским счетом жертвы. По информации МВД, эти вирусы маскируются под видеоархивы, что усугубляет проблему, сообщает "Царьград".

В Telegram также появились аферисты с "никами", имитирующими под телефонные номера силовых структур. Цель этих действий — психологическое давление и запугивание граждан. Злоумышленники звонят людям, утверждая, что те совершили незаконные финансовые операции, и требуют перевода средств "на безопасный счет", отправляя поддельные документы в качестве доказательства. Доверчивые граждане, к сожалению, становятся жертвами этой схемы, теряя свои сбережения.

Адаптация к новостям: использование актуальных событий в мошеннических целях

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя самые неожиданные и актуальные поводы для обмана. Например, после недавней DDoS-атаки на телекоммуникационную компанию и последовавших за этим перебоев с домашним интернетом и домофонами, жителям "отключенных" домов начали звонить якобы представители сервисных служб с предложением переоформить заказ на ключи от домофонов.

Естественно, звонили мошенники. Специалисты рекомендуют внимательно следить за новостями, чтобы не стать жертвой подобных схем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
