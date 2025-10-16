Рост Южно-Атлантической аномалии — вот почему спутники выходят из строя, а полюсы меняются местами

За последнее десятилетие Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА), зона с пониженной интенсивностью магнитного поля Земли, значительно увеличилась.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Магнитные полюсы Земли

Александр Киселев, известный астроном и популяризатор космонавтики, поделился своими объяснениями этого явления.

Расширение ЮАА с 2014 года

Эксперт подчеркнул, что ЮАА представляет собой протяженную область ослабленного магнитного поля, охватывающую пространство от Южной Америки до юго-западной Африки. Параллельно наблюдается ослабление магнитного поля над северной Канадой и смещение магнитных полюсов. Расширение ЮАА, фиксируемое с 2014 года, может указывать на усиление или распространение аномальных процессов, происходящих во внешнем ядре Земли. По словам Киселева, это динамичное явление, а не статичное, пишет сайт aif. ru.

Причины аномалии: научные гипотезы

Наиболее распространенное объяснение связывает появление ЮАА с особенностями потоков металла во внешнем ядре Земли. Во внешнем ядре происходит конвекция — перемещение жидкого металла, обусловленное разницей температур и вращением планеты. Эти процессы приводят к локальным возмущениям магнитного поля.

Другая популярная гипотеза предполагает, что Южно-Атлантическая аномалия может являться предвестником инверсии магнитного поля, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами. Инверсии происходят нерегулярно, примерно раз в 300 000 лет, а последняя случилась около 780 000 лет назад. Увеличение ЮАА можно интерпретировать как признак того, что Земля находится в переходном магнитном состоянии, однако, как отметил Киселев, полная инверсия может занять тысячи лет.

Угрозы для космических аппаратов

Европейское космическое агентство (ЕКА) также подчеркивает, что ЮАА представляет собой зону с пониженной напряженностью магнитного поля, простирающуюся от Южной Америки до юго-западной Африки. Эта аномалия ослабляет защиту Земли от космического излучения и создает риски для нормальной работы спутников, пролетающих над ней. Возможные последствия включают сбои в работе бортового оборудования, отключение электроэнергии и даже повреждение критически важных систем.