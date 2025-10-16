Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот трюк с фруктом спасет ваш урожай картофеля: никаких ростков и гнили до весны
Октябрьский SOS для растений: как спасти комнатные цветы от зимней погибели за 5 минут
Хвост кошки — это второй мозг, а не украшение: вся правда о том, как он управляет телом и эмоциями
120 миллионов на кону: Metro начала охоту за долгами поставщиков
Наставник для сердца: почему Полина Диброва доверила бывшему мужу выбор подруг для сына
Римский курорт под водой: что могут посмотреть дайверы в древнем городе-сопернике Помпей
Он не скажет привет, но поймёт всё остальное: собаки оказались ближе к речи, чем мы думали
Грудка против шоколадки: что выбирают бодибилдеры, когда начинают слушать тело, а не таблицу БЖУ
Чем больше километров за плечами — тем выше риск: ловушка, в которую попадают даже профи

Рост Южно-Атлантической аномалии — вот почему спутники выходят из строя, а полюсы меняются местами

Наука

За последнее десятилетие Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА), зона с пониженной интенсивностью магнитного поля Земли, значительно увеличилась.

Магнитные полюсы Земли
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Магнитные полюсы Земли

Александр Киселев, известный астроном и популяризатор космонавтики, поделился своими объяснениями этого явления.

Расширение ЮАА с 2014 года

Эксперт подчеркнул, что ЮАА представляет собой протяженную область ослабленного магнитного поля, охватывающую пространство от Южной Америки до юго-западной Африки. Параллельно наблюдается ослабление магнитного поля над северной Канадой и смещение магнитных полюсов. Расширение ЮАА, фиксируемое с 2014 года, может указывать на усиление или распространение аномальных процессов, происходящих во внешнем ядре Земли. По словам Киселева, это динамичное явление, а не статичное, пишет сайт aif. ru.

Причины аномалии: научные гипотезы

Наиболее распространенное объяснение связывает появление ЮАА с особенностями потоков металла во внешнем ядре Земли. Во внешнем ядре происходит конвекция — перемещение жидкого металла, обусловленное разницей температур и вращением планеты. Эти процессы приводят к локальным возмущениям магнитного поля.

Другая популярная гипотеза предполагает, что Южно-Атлантическая аномалия может являться предвестником инверсии магнитного поля, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами. Инверсии происходят нерегулярно, примерно раз в 300 000 лет, а последняя случилась около 780 000 лет назад. Увеличение ЮАА можно интерпретировать как признак того, что Земля находится в переходном магнитном состоянии, однако, как отметил Киселев, полная инверсия может занять тысячи лет.

Угрозы для космических аппаратов

Европейское космическое агентство (ЕКА) также подчеркивает, что ЮАА представляет собой зону с пониженной напряженностью магнитного поля, простирающуюся от Южной Америки до юго-западной Африки. Эта аномалия ослабляет защиту Земли от космического излучения и создает риски для нормальной работы спутников, пролетающих над ней. Возможные последствия включают сбои в работе бортового оборудования, отключение электроэнергии и даже повреждение критически важных систем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Наука и техника
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Последние материалы
Грудка против шоколадки: что выбирают бодибилдеры, когда начинают слушать тело, а не таблицу БЖУ
Чем больше километров за плечами — тем выше риск: ловушка, в которую попадают даже профи
Хитрость старых хозяек: три ошибки, из-за которых даже идеальный урожай картошки погибает зимой
Александр Ревва едва сдержался в эфире: шутки ведущего превратились в откровенное издевательство
Agora Vox: Финляндия переживает кризис из-за разрыва с Россией
Древние египтяне что-то знали: кошки действительно понимают человеческую речь, но молчат
Иерсиниоз подбирается к кухням: бактерии, живущие на овощах, опаснее, чем кажется
Неделя до свадьбы: процедуры, которые лучше отложить ради идеальной кожи и спокойствия
Яблочный штрудель по старинному турецкому рецепту: десерт, покоривший Европу
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.