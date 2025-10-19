Шестое чувство существует: на что способен человек, если научится его использовать

У человека больше чувств, чем пять, и одно из них до сих пор остаётся загадкой. Американские исследователи решили разобраться, как работает интероцепция — внутреннее восприятие, которое позволяет нам чувствовать голод, жажду, сердцебиение и даже настроение тела.
Команда из центра Scripps Research под руководством профессора Синь Цзиня получила финансирование от Национального института здравоохранения США — 14,2 млн долларов. Эти средства направлены на создание первой в мире "карты внутренней чувствительности" человека.
"Интероцепция — это непрерывный мониторинг гомеостатических параметров организма: сердечного ритма, давления, чувства насыщения и других состояний", — поясняют исследователи.
Интероцепция — это "шестое чувство", позволяющее мозгу знать, что происходит внутри тела. Если зрение и слух передают сигналы из внешнего мира, то интероцепция сообщает, что происходит внутри нас — насколько мы сыты, утомлены или спокойны.
Эта система опирается на сеть миллионов нейронов, соединяющих мозг с внутренними органами: сердцем, лёгкими, желудком, почками. В отличие от органов чувств, таких как глаза или уши, у интероцепции нет "центра". Рецепторы распределены по всему телу, что делает её изучение особенно сложным.
|Система восприятия
|Что ощущает
|Локализация рецепторов
|Экстероцепция
|Свет, звук, запах, вкус
|Органы чувств
|Проприоцепция
|Положение тела в пространстве
|Мышцы, суставы
|Интероцепция
|Внутренние процессы организма
|Внутренние органы
Учёные всё чаще связывают проблемы с интероцепцией с психосоматическими и ментальными расстройствами.
Когда мозг неверно "считывает" сигналы тела, человек может ощущать голод, не нуждаясь в пище, или, наоборот, не замечать усталости и боли.
Проект профессора Цзиня ставит цель создать нейронную карту интероцепции — систему, отображающую, как мозг получает и интерпретирует сигналы изнутри тела.
Эта карта поможет ответить на три ключевых вопроса:
|Плюсы
|Минусы
|Возможность раннего выявления болезней
|Сложность прямых измерений
|Новые методы терапии тревоги и выгорания
|Индивидуальные различия восприятия
|Понимание связи мозга и тела
|Высокая стоимость исследований
Термин "интероцепция" предложил в начале XX века британский нейробиолог Чарльз Шеррингтон. Он считал, что мозг — это не только "приёмник" внешних сигналов, но и орган внутреннего восприятия.
В советской науке идею развивал академик Владимир Черниговский, доказавший, что внутренние сигналы способны формировать эмоции и поведение.
Тем не менее серьёзное изучение интероцепции началось лишь в последние десять лет — с появлением высокоточных МРТ и нейросенсорных технологий.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать сигналы тела
|Хронический стресс, выгорание
|Короткие паузы и отдых
|Переедание "по привычке"
|Нарушение пищевого поведения
|Есть осознанно, медленно
|Избыточные тренировки
|Потеря энергии, аритмии
|Восстановление и сон
|Подавление эмоций
|Соматические боли
|Эмоциональная разгрузка, психотерапия
Если человек сможет осознанно воспринимать внутренние сигналы, это изменит медицину и психологию.
Фактически человек получит возможность "слышать" своё тело так же отчётливо, как звук или запах.
Да. Существуют тесты на восприятие сердцебиения, дыхания и температуры тела.
Интероцепция — физиологическая основа интуиции: мозг использует сигналы органов для быстрого принятия решений.
Да, при помощи дыхательных практик, медитации, терапии сна и психологической работы.
Интероцепция — это не мистическое "шестое чувство", а важная биологическая система, связывающая разум и тело.
Её изучение открывает новые горизонты для медицины, психологии и нейротехнологий.
Понимая язык своего организма, человек получает ключ к саморегуляции — а значит, к здоровью и внутреннему равновесию.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.