Шестое чувство существует: на что способен человек, если научится его использовать

У человека больше чувств, чем пять, и одно из них до сих пор остаётся загадкой. Американские исследователи решили разобраться, как работает интероцепция — внутреннее восприятие, которое позволяет нам чувствовать голод, жажду, сердцебиение и даже настроение тела.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учёные изучают мозг

Команда из центра Scripps Research под руководством профессора Синь Цзиня получила финансирование от Национального института здравоохранения США — 14,2 млн долларов. Эти средства направлены на создание первой в мире "карты внутренней чувствительности" человека.

"Интероцепция — это непрерывный мониторинг гомеостатических параметров организма: сердечного ритма, давления, чувства насыщения и других состояний", — поясняют исследователи.

Что такое интероцепция

Интероцепция — это "шестое чувство", позволяющее мозгу знать, что происходит внутри тела. Если зрение и слух передают сигналы из внешнего мира, то интероцепция сообщает, что происходит внутри нас — насколько мы сыты, утомлены или спокойны.

Эта система опирается на сеть миллионов нейронов, соединяющих мозг с внутренними органами: сердцем, лёгкими, желудком, почками. В отличие от органов чувств, таких как глаза или уши, у интероцепции нет "центра". Рецепторы распределены по всему телу, что делает её изучение особенно сложным.

Таблица сравнения

Система восприятия Что ощущает Локализация рецепторов Экстероцепция Свет, звук, запах, вкус Органы чувств Проприоцепция Положение тела в пространстве Мышцы, суставы Интероцепция Внутренние процессы организма Внутренние органы

Почему шестое чувство важно

Учёные всё чаще связывают проблемы с интероцепцией с психосоматическими и ментальными расстройствами.

Нарушения внутренней чувствительности могут приводить к

хронической боли;

артериальной гипертензии;

аутоиммунным заболеваниям;

тревожным расстройствам и депрессии;

нарушениям пищевого поведения.

Когда мозг неверно "считывает" сигналы тела, человек может ощущать голод, не нуждаясь в пище, или, наоборот, не замечать усталости и боли.

Проект Scripps Research

Проект профессора Цзиня ставит цель создать нейронную карту интероцепции — систему, отображающую, как мозг получает и интерпретирует сигналы изнутри тела.

Эта карта поможет ответить на три ключевых вопроса:

Как мозг поддерживает баланс между органами? Почему этот баланс нарушается при болезнях? Можно ли его искусственно восстановить?

Таблица "Плюсы и минусы" изучения интероцепции

Плюсы Минусы Возможность раннего выявления болезней Сложность прямых измерений Новые методы терапии тревоги и выгорания Индивидуальные различия восприятия Понимание связи мозга и тела Высокая стоимость исследований

Исторический контекст

Термин "интероцепция" предложил в начале XX века британский нейробиолог Чарльз Шеррингтон. Он считал, что мозг — это не только "приёмник" внешних сигналов, но и орган внутреннего восприятия.

В советской науке идею развивал академик Владимир Черниговский, доказавший, что внутренние сигналы способны формировать эмоции и поведение.

Тем не менее серьёзное изучение интероцепции началось лишь в последние десять лет — с появлением высокоточных МРТ и нейросенсорных технологий.

Советы шаг за шагом: как развить внутреннюю чувствительность

Следите за телесными сигналами. Отмечайте, когда вы голодны или утомлены — это тренирует осознанность. Практикуйте дыхательные упражнения. Замедленное дыхание усиливает связь между сердцем и мозгом. Медитация и йога. Эти практики активируют зоны мозга, отвечающие за интероцепцию. Записывайте ощущения. Ведение дневника самочувствия помогает распознать закономерности. Ограничьте стимуляторы. Кофеин и сахар маскируют внутренние сигналы организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать сигналы тела Хронический стресс, выгорание Короткие паузы и отдых Переедание "по привычке" Нарушение пищевого поведения Есть осознанно, медленно Избыточные тренировки Потеря энергии, аритмии Восстановление и сон Подавление эмоций Соматические боли Эмоциональная разгрузка, психотерапия

А что если научиться управлять шестым чувством?

Если человек сможет осознанно воспринимать внутренние сигналы, это изменит медицину и психологию.

Нейроинтерфейсы будущего смогут считывать сигналы органов и корректировать их в реальном времени.

Эмоциональные ИИ-помощники научатся учитывать не только голос и мимику, но и физиологические реакции человека.

В перспективе можно будет лечить стресс, гипертонию и тревогу не таблетками, а тренировкой внутренней чувствительности.

Фактически человек получит возможность "слышать" своё тело так же отчётливо, как звук или запах.

Мифы и правда

Миф: шестое чувство — это экстрасенсорика.

Правда: интероцепция — биологический процесс, измеряемый через нейронные сигналы.

Миф: только эмпаты обладают повышенной чувствительностью.

Правда: каждый человек имеет интероцепцию, просто у одних она развита сильнее.

Миф: внутренние ощущения нельзя тренировать.

Правда: медитация, дыхательные практики и осознанное питание улучшают её восприятие.

Интересные факты

У людей с высоким уровнем интероцепции лучше работает память и интуиция. Нейроисследования показывают, что даже микросигналы от желудка и сердца влияют на эмоциональные решения. По данным Scripps Research, ошибки в восприятии сердечного ритма могут быть предвестником тревожных расстройств.

FAQ

Можно ли измерить интероцепцию?

Да. Существуют тесты на восприятие сердцебиения, дыхания и температуры тела.

Чем она отличается от интуиции?

Интероцепция — физиологическая основа интуиции: мозг использует сигналы органов для быстрого принятия решений.

Можно ли восстановить нарушенную чувствительность?

Да, при помощи дыхательных практик, медитации, терапии сна и психологической работы.

Интероцепция — это не мистическое "шестое чувство", а важная биологическая система, связывающая разум и тело.

Её изучение открывает новые горизонты для медицины, психологии и нейротехнологий.

Понимая язык своего организма, человек получает ключ к саморегуляции — а значит, к здоровью и внутреннему равновесию.