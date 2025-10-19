Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один приём — и роллы держат форму: быстрый рецепт для тех, кто всегда спешит
Кожа засыпает — чтобы проснуться новой: корейский ритуал ночного сияния работает, пока вы спите
Самый дорогой номер телефона: 8 шестёрок принесли владельцу миллионы
Один пшик — и пыль исчезает на месяц: секрет чистых полок, который скрывали хозяйки
Пластик теряет блеск и собирает пыль: простое средство обновит пластик за пару минут
Тело в форме без фитнеса: комплекс, который работает лучше тренажёров и занимает 15 минут
Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем
Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра
Трава с воды, которая спасает грядки: ряска делает то, чего не могут удобрения

Земля вошла в зону перегрева: учёные предсказывают когда начнется эпоха нескончаемого лета

6:31
Наука

Учёные предупреждают: глобальное потепление ускоряется, и к концу XXI века планета окажется под палящим солнцем почти на два месяца дольше. Даже выполнение Парижского соглашения не спасёт от роста температур — оно лишь замедлит сценарий.

Люди пьют воду в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Люди пьют воду в жару

Исследование, опубликованное климатологами, показывает: к 2100 году на Земле станет в среднем на 57 экстремально жарких дней больше, чем сегодня. Без сокращения выбросов нас ждёт удвоение этой цифры.

Где жара будет сильнее всего

Повышение температуры затронет все континенты, но неравномерно. Особенно пострадают малые океанические государства, которые вносят минимальный вклад в загрязнение атмосферы.

Парижское соглашение лишь смягчило сценарий, но жара всё равно растёт, угрожая миллионам людей.

Таблица сравнения

Регион Рост числа жарких дней Основные причины
Панама +149 Влажный климат и высокая плотность населения
Самоа и Соломоновы Острова +120 Потепление океанов
США, Китай, Индия +30-40 Промышленные выбросы, урбанизация

Что означает "сверхжаркий день"

Метеорологи называют сверхжарким день, когда температура превышает 90% аналогичных дат за последние 30 лет. Сейчас таких дней в мире уже на 11 больше, чем десять лет назад.

Даже если выбросы будут сокращаться, к концу столетия планета прогреется на 2,6 °C, а при бездействии — на 4 °C. Это означает, что жара, подобная волне 2023 года в Южной Европе, станет новой нормой.

Как жара влияет на человека и природу

  • увеличивает смертность среди пожилых и хронически больных;
  • провоцирует обезвоживание, тепловые удары, нарушения сердечного ритма;
  • ускоряет испарение влаги из почвы, снижая урожайность;
  • вызывает миграцию животных и изменение экосистем.

Таблица "Плюсы и минусы" (для климата и общества)

Плюсы Минусы
Возможность вырастить новые культуры Засухи и выгорание почв в тропиках
Рост интереса к северным странам Исчезновение пляжных курортов из-за жары
Развитие "зелёной" энергетики Перегрузка энергосетей из-за кондиционеров

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новой жаре

  1. Пейте больше воды. До 2,5 литров в день, даже без жажды.
  2. Избегайте солнца с 11:00 до 17:00. В это время УФ-излучение максимально.
  3. Используйте защиту. Панама, очки, SPF-крем — минимальный набор.
  4. Перестройте жильё. Установите жалюзи, зеркальные плёнки и теплоотражающие покрытия.
  5. Следите за прогнозом. Аномальная жара прогнозируется заранее — важно реагировать вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Работа на солнце без перерыва Тепловой удар Перерывы каждые 30 мин. в тени
Закрытые окна при жаре Перегрев помещения Проветривание ночью
Употребление кофе и алкоголя Обезвоживание Вода и электролиты

А что если жара станет постоянной?

Если нынешние тренды сохранятся, привычные представления о климате исчезнут.

  • Города начнут "расползаться" на север, где температура станет комфортнее.
  • В сельском хозяйстве произойдёт смещение зон выращивания — пшеницу будут сеять ближе к Арктике.
  • Растёт риск новых инфекций, потому что тёплая и влажная среда благоприятна для насекомых-переносчиков.

К концу века около миллиарда людей могут жить в регионах, где температура летом превышает 40 °C почти ежедневно.

FAQ

Что можно сделать уже сейчас?

Экономить электроэнергию, сокращать транспортные выбросы, переходить на "чистую" энергию.

Почему бедные страны страдают сильнее?

Они расположены ближе к экватору и не имеют средств для климатической адаптации — кондиционеров, систем охлаждения и водных резервов.

Что делает Парижское соглашение?

Оно ограничивает рост средней температуры, но не отменяет жару — лишь делает её реже и мягче.

Можно ли остановить процесс полностью?

Нет, но его можно замедлить, если выбросы CO₂ снизятся на 45% к 2030 году.

Мифы и правда

  • Миф: жара полезна для иммунитета.
    Правда: длительное воздействие высоких температур ослабляет сердце и нервную систему.
  • Миф: адаптация — вопрос привычки.
    Правда: физиологические пределы человека ограничены: температура тела выше 38 °C опасна при длительном воздействии.
  • Миф: только южные страны под угрозой.
    Правда: даже Европа уже переживает волны тепла на 0,6 °C жарче, чем десять лет назад.

Интересные факты

  1. Без Парижского соглашения человечество получило бы на 114 жарких дней больше в году.
  2. Уже сейчас волны тепла случаются на 70 % чаще, чем в 2010-х.
  3. В городах эффект усиливает "тепловой остров" — асфальт и здания аккумулируют солнечное тепло.

Исторический контекст

Ещё сто лет назад только пустыни и экваториальные зоны считались "опасно жаркими". После индустриализации XX века выбросы парниковых газов выросли в 20 раз.
В 2015 году страны подписали Парижское соглашение, обязавшись удержать рост температуры "значительно ниже 2 °C". Но даже при выполнении этих условий планета всё равно нагревается быстрее, чем ожидалось.

Земля вступает в эпоху экстремальных температур.
Парижское соглашение выиграло нам время, но не отменило перемен. К 2100 году лето станет длиннее, жара — интенсивнее, а климатические риски — привычной частью жизни.

Главный вывод: охлаждать планету сложнее, чем согреть, но смягчить последствия всё ещё возможно — если действовать сейчас.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Самый дорогой номер телефона: 8 шестёрок принесли владельцу миллионы
Один пшик — и пыль исчезает на месяц: секрет чистых полок, который скрывали хозяйки
Пластик теряет блеск и собирает пыль: простое средство обновит пластик за пару минут
Тело в форме без фитнеса: комплекс, который работает лучше тренажёров и занимает 15 минут
Джордж Лукас отказался от Звёздных войн: почему создатель саги не хочет участвовать в её будущем
Мария Кончаловская нашла новую любовь после развода: кто стал избранником дочери режиссёра
Земля вошла в зону перегрева: учёные предсказывают когда начнется эпоха нескончаемого лета
Трава с воды, которая спасает грядки: ряска делает то, чего не могут удобрения
Возвращение к Мёртвому морю: Израиль снова зовёт туристов — но есть одно но
Смертельные прогибы: три позы йоги, выполнение которых может закончиться инсультом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.