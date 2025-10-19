Земля вошла в зону перегрева: учёные предсказывают когда начнется эпоха нескончаемого лета

Учёные предупреждают: глобальное потепление ускоряется, и к концу XXI века планета окажется под палящим солнцем почти на два месяца дольше. Даже выполнение Парижского соглашения не спасёт от роста температур — оно лишь замедлит сценарий.
Исследование, опубликованное климатологами, показывает: к 2100 году на Земле станет в среднем на 57 экстремально жарких дней больше, чем сегодня. Без сокращения выбросов нас ждёт удвоение этой цифры.
Повышение температуры затронет все континенты, но неравномерно. Особенно пострадают малые океанические государства, которые вносят минимальный вклад в загрязнение атмосферы.
Парижское соглашение лишь смягчило сценарий, но жара всё равно растёт, угрожая миллионам людей.
|Регион
|Рост числа жарких дней
|Основные причины
|Панама
|+149
|Влажный климат и высокая плотность населения
|Самоа и Соломоновы Острова
|+120
|Потепление океанов
|США, Китай, Индия
|+30-40
|Промышленные выбросы, урбанизация
Метеорологи называют сверхжарким день, когда температура превышает 90% аналогичных дат за последние 30 лет. Сейчас таких дней в мире уже на 11 больше, чем десять лет назад.
Даже если выбросы будут сокращаться, к концу столетия планета прогреется на 2,6 °C, а при бездействии — на 4 °C. Это означает, что жара, подобная волне 2023 года в Южной Европе, станет новой нормой.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность вырастить новые культуры
|Засухи и выгорание почв в тропиках
|Рост интереса к северным странам
|Исчезновение пляжных курортов из-за жары
|Развитие "зелёной" энергетики
|Перегрузка энергосетей из-за кондиционеров
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Работа на солнце без перерыва
|Тепловой удар
|Перерывы каждые 30 мин. в тени
|Закрытые окна при жаре
|Перегрев помещения
|Проветривание ночью
|Употребление кофе и алкоголя
|Обезвоживание
|Вода и электролиты
Если нынешние тренды сохранятся, привычные представления о климате исчезнут.
К концу века около миллиарда людей могут жить в регионах, где температура летом превышает 40 °C почти ежедневно.
Экономить электроэнергию, сокращать транспортные выбросы, переходить на "чистую" энергию.
Они расположены ближе к экватору и не имеют средств для климатической адаптации — кондиционеров, систем охлаждения и водных резервов.
Оно ограничивает рост средней температуры, но не отменяет жару — лишь делает её реже и мягче.
Нет, но его можно замедлить, если выбросы CO₂ снизятся на 45% к 2030 году.
Ещё сто лет назад только пустыни и экваториальные зоны считались "опасно жаркими". После индустриализации XX века выбросы парниковых газов выросли в 20 раз.
В 2015 году страны подписали Парижское соглашение, обязавшись удержать рост температуры "значительно ниже 2 °C". Но даже при выполнении этих условий планета всё равно нагревается быстрее, чем ожидалось.
Земля вступает в эпоху экстремальных температур.
Парижское соглашение выиграло нам время, но не отменило перемен. К 2100 году лето станет длиннее, жара — интенсивнее, а климатические риски — привычной частью жизни.
Главный вывод: охлаждать планету сложнее, чем согреть, но смягчить последствия всё ещё возможно — если действовать сейчас.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.