Госуслуги сделали это: ваш аккаунт защищён как никогда раньше — попробуйте новую функцию прямо сейчас

2:19
Наука

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проинформировало о внедрении новой опции на портале "Госуслуги", позволяющей пользователям обезопасить свои учётные записи от несанкционированного доступа путем выбора доверенного контакта.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Как это работает

В качестве доверенного лица может выступать близкий человек или родственник. Важно отметить, что доверенный контакт не получает доступа к самому аккаунту и не может совершать какие-либо действия от имени владельца. Его роль заключается в получении дополнительного кода подтверждения при попытке смены пароля, пишет ИА "Пенза-Пресс".

Активация функции

Для активации данной функции необходимо авторизоваться в личном кабинете на "Госуслугах" и в разделе "Безопасность" найти пункт "Доверенный контакт".

Затем следует нажать кнопку "Добавить" и ввести данные доверенного лица, включая имя (согласно паспорту, без отчества и фамилии) и номер телефона, зарегистрированный на Госуслугах, на который будут приходить SMS-сообщения с кодами.

После этого отправляется приглашение, которое поступит в личный кабинет доверенного лица. Важно, чтобы приглашение было подтверждено в течение определённого времени, иначе его придется отправить повторно.

В случае успешного подтверждения, информация о доверенном контакте станет доступна в вашем личном кабинете. Теперь при процедуре восстановления доступа к аккаунту SMS-код будет в первую очередь отправляться ему.

Функция доступна для пользователей, достигших 14-летнего возраста. У каждого пользователя может быть только один доверенный контакт, в то время как у одного доверенного лица может быть до пяти "доверителей".

К доверенному контакту предъявляются определенные требования, включая возраст старше 18 лет, гражданство Российской Федерации, наличие подтвержденной учетной записи на "Госуслугах", а также указанные паспортные данные и актуальный номер телефона в личном кабинете.

Управление функцией

В личном кабинете в любое время можно отключить текущего доверенного контакта или указать другое лицо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
