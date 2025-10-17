Земля гаснет: спутники NASA зафиксировали то, чего никто не ожидал — баланс планеты нарушен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Наука

За последние два десятилетия наша планета заметно потемнела. Этот тревожный вывод сделали специалисты NASA, изучив данные спутникового проекта CERES, который с конца 1990-х годов фиксирует изменения в радиационном балансе Земли. Оказалось, что Северное полушарие отражает всё меньше солнечного света, а значит — поглощает больше тепла.

Потемнение Земли из космоса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потемнение Земли из космоса

Проект CERES

Система CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) анализирует, сколько солнечного излучения отражает Земля и сколько тепла она испускает обратно в космос. Это позволяет учёным понимать, насколько стабилен климатический баланс планеты. За 24 года наблюдений выяснилось, что отражательная способность Земли (альбедо) постепенно снижается.

Если раньше считалось, что потоки энергии в атмосфере и океанах компенсируют различия между Севером и Югом, то сейчас баланс нарушился. Северное полушарие стало активнее "впитывать" солнечное излучение, особенно летом.

"Планета постепенно становится темнее, причём в Северном полушарии этот процесс идёт быстрее", — отмечается в отчёте NASA.

Почему Земля темнеет

Главная причина — изменение поверхности и атмосферы. Учёные связывают это с несколькими процессами:

  1. Таяние снега и льда. Белый снег отражает до 90 % солнечного света, но по мере потепления площади снежного покрова сокращаются. Освободившаяся земля и вода, напротив, поглощают тепло.
  2. Сокращение облачности. В некоторых регионах облаков стало меньше, и солнечные лучи достигают поверхности без препятствий.
  3. Рост влажности и температуры. Более тёплая и влажная атмосфера меняет циркуляцию воздуха, усиливая различия между полушариями.
  4. Загрязнение и вырубка лесов. Оседание пыли, сажи и изменение ландшафтов снижают отражательную способность поверхности.

Север против Юга: кто темнеет быстрее

Исследования показали, что именно Северное полушарие сильнее теряет способность отражать солнечный свет. Это связано с его особенностями — здесь больше суши, где происходят масштабные изменения: урбанизация, вырубка лесов, таяние арктических льдов.

Северный Ледовитый океан, некогда покрытый льдом почти круглый год, теперь на значительных площадях открыт летом. Вода поглощает тепло и способствует дальнейшему потеплению. Так запускается положительная обратная связь — чем теплее становится, тем быстрее тает лёд, и тем больше энергии удерживается Землёй.

Что это значит для климата

Нарушение радиационного баланса ведёт к ускоренному росту температуры. Особенно быстро это происходит в северных широтах. Из-за таяния вечной мерзлоты выделяются парниковые газы, а это усиливает эффект глобального потепления. Учёные называют происходящее "петлёй обратной связи", которую уже трудно остановить.

Потенциальные последствия

  • Усиление экстремальных погодных явлений — жарких волн, засух, ливней.
  • Смещение климатических зон и увеличение безводных территорий.
  • Ускоренное таяние ледников Гренландии и рост уровня океана.
  • Уменьшение продуктивности сельского хозяйства в южных регионах России, Европе и Азии.

Что можно сделать

Пока человечество не в силах управлять облачностью или отражательной способностью Земли напрямую, но можно снизить факторы, усиливающие потемнение.

Советы

  1. Сокращать выбросы углерода. Переход на возобновляемые источники энергии, электромобили и энергоэффективные технологии поможет стабилизировать климат.
  2. Сохранять леса и растительность. Растения поглощают углекислый газ и повышают альбедо поверхности.
  3. Развивать "зеленые города". Использование светлых покрытий, зелёных крыш и отражающих материалов в архитектуре снижает локальный перегрев.
  4. Повышать информированность. Программы климатического образования способствуют ответственному поведению и поддержке экологичных инициатив.

Если баланс не восстановится

Если тенденция сохранится, климат Земли изменится быстрее, чем прогнозировали даже пессимистичные сценарии. Северное полушарие станет зоной аномального потепления, а Южное — главным регулятором планетарного климата. Учёные опасаются, что это приведёт к смещению океанических течений и усилению штормов.

"Для глубокого понимания феномена необходимо продолжать наблюдения и анализ", — подчеркнули исследователи NASA.

Мифы и правда

Миф 1. Земля темнеет из-за космической пыли.
Правда: На отражательность влияют процессы в атмосфере и на поверхности, а не внешние факторы.

Миф 2. Это временное явление, вызванное вулканами.
Правда: Изменения наблюдаются стабильно более 20 лет, и их причина — человеческая деятельность и климатические сдвиги.

Миф 3. Южное полушарие не пострадает.
Правда: Пока эффект слабее, но по мере глобального потепления баланс тепла изменится и там.

3 интересных факта

  1. Каждый процент потери альбедо означает увеличение средней температуры планеты примерно на 0,3 °C.
  2. Полярные льды отражают в шесть раз больше света, чем океаническая вода.
  3. В будущем NASA планирует запуск новой серии спутников для более точного измерения радиационного баланса.

Исторический контекст

Учёные начали измерять альбедо Земли в 1998 году. Тогда данные показывали относительную стабильность отражения. Однако уже к 2010-м годам стало заметно, что северные регионы теряют способность к отражению солнечного света. С тех пор тенденция только усиливается, подтверждая долгосрочный сдвиг в климатической системе планеты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
