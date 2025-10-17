Земля гаснет: спутники NASA зафиксировали то, чего никто не ожидал — баланс планеты нарушен

За последние два десятилетия наша планета заметно потемнела. Этот тревожный вывод сделали специалисты NASA, изучив данные спутникового проекта CERES, который с конца 1990-х годов фиксирует изменения в радиационном балансе Земли. Оказалось, что Северное полушарие отражает всё меньше солнечного света, а значит — поглощает больше тепла.
Система CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) анализирует, сколько солнечного излучения отражает Земля и сколько тепла она испускает обратно в космос. Это позволяет учёным понимать, насколько стабилен климатический баланс планеты. За 24 года наблюдений выяснилось, что отражательная способность Земли (альбедо) постепенно снижается.
Если раньше считалось, что потоки энергии в атмосфере и океанах компенсируют различия между Севером и Югом, то сейчас баланс нарушился. Северное полушарие стало активнее "впитывать" солнечное излучение, особенно летом.
"Планета постепенно становится темнее, причём в Северном полушарии этот процесс идёт быстрее", — отмечается в отчёте NASA.
Главная причина — изменение поверхности и атмосферы. Учёные связывают это с несколькими процессами:
Исследования показали, что именно Северное полушарие сильнее теряет способность отражать солнечный свет. Это связано с его особенностями — здесь больше суши, где происходят масштабные изменения: урбанизация, вырубка лесов, таяние арктических льдов.
Северный Ледовитый океан, некогда покрытый льдом почти круглый год, теперь на значительных площадях открыт летом. Вода поглощает тепло и способствует дальнейшему потеплению. Так запускается положительная обратная связь — чем теплее становится, тем быстрее тает лёд, и тем больше энергии удерживается Землёй.
Нарушение радиационного баланса ведёт к ускоренному росту температуры. Особенно быстро это происходит в северных широтах. Из-за таяния вечной мерзлоты выделяются парниковые газы, а это усиливает эффект глобального потепления. Учёные называют происходящее "петлёй обратной связи", которую уже трудно остановить.
Пока человечество не в силах управлять облачностью или отражательной способностью Земли напрямую, но можно снизить факторы, усиливающие потемнение.
Если тенденция сохранится, климат Земли изменится быстрее, чем прогнозировали даже пессимистичные сценарии. Северное полушарие станет зоной аномального потепления, а Южное — главным регулятором планетарного климата. Учёные опасаются, что это приведёт к смещению океанических течений и усилению штормов.
"Для глубокого понимания феномена необходимо продолжать наблюдения и анализ", — подчеркнули исследователи NASA.
Миф 1. Земля темнеет из-за космической пыли.
Правда: На отражательность влияют процессы в атмосфере и на поверхности, а не внешние факторы.
Миф 2. Это временное явление, вызванное вулканами.
Правда: Изменения наблюдаются стабильно более 20 лет, и их причина — человеческая деятельность и климатические сдвиги.
Миф 3. Южное полушарие не пострадает.
Правда: Пока эффект слабее, но по мере глобального потепления баланс тепла изменится и там.
Учёные начали измерять альбедо Земли в 1998 году. Тогда данные показывали относительную стабильность отражения. Однако уже к 2010-м годам стало заметно, что северные регионы теряют способность к отражению солнечного света. С тех пор тенденция только усиливается, подтверждая долгосрочный сдвиг в климатической системе планеты.
