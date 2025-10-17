Океан под Сибирью: следы древнего моря нашли под чащей леса — представления о прошлом перевернулись

Порой самые громкие открытия происходят не в лабораториях, а среди ветров и камней. Так случилось и на востоке Забайкалья, где российские геологи нашли следы исчезнувшего океана. Их находки не просто пополнили коллекцию музеев — они буквально переписали страницу геологической истории региона, дав понять: древние моря отступали куда медленнее, чем предполагалось.
Много миллионов лет назад на месте современных холмов и тайги плескались волны древнего Монголо-Охотского океана. Здесь жили моллюски, белемниты и морские водоросли — обычные обитатели юрского периода. Именно их застывшие останки и помогли ученым восстановить хронику исчезновения огромного водоема.
Группа исследователей из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН провела масштабные работы в долинах рек Газимур, Онон и Унда. Они собрали богатейшую коллекцию фоссилий — следов жизни, оставленных примерно 170 миллионов лет назад. Каждый образец стал фрагментом головоломки, объясняющей, как и когда окончательно исчез океан, разделявший древние континенты.
Одной из наиболее громких находок стало уточнение возраста пород в урочище Большая Кулинда — знаменитом разрезе, где уже не раз находили уникальные окаменелости. Долгое время считалось, что эти пласты относятся к началу средней Юры. Однако всё изменила маленькая раковина — двустворчатый моллюск Retroceramus popovi. Именно он стал ключом к разгадке: оказалось, что верхние слои породы моложе, чем предполагалось, и относятся к концу ааленского века.
Это открытие буквально "омолодило" морскую историю региона. Получается, что древнее море не исчезло, как думали раньше, а продолжало существовать ещё десятки миллионов лет, сохраняя устойчивую экосистему.
Немалое удивление вызвало и другое открытие — ученым впервые удалось подробно изучить белемнитов, древних родственников кальмаров. Их внутренние раковины, или ростры, оказались принадлежащими роду Dactyloteuthis, широко известному в Европе. Возник логичный вопрос: как представители этой морской фауны оказались так далеко на востоке? Возможно, Монголо-Охотский океан в какой-то момент соединялся с другими морями, создавая пути миграции для морских животных.
Помимо белемнитов, исследователи нашли и гастропод — предков современных улиток. Эти находки не только разнообразили палеонтологическую картину, но и подтвердили, что экосистема древнего моря была гораздо сложнее, чем предполагалось.
Особое внимание ученые уделили микрофитофоссилиям — микроскопическим остаткам древних растений и водорослей. Среди них споры, пыльца, а также динофлагелляты — одноклеточные организмы, жившие в толще воды. Они считаются отличными "геологическими часами", по которым можно точно определить возраст пород.
Самое интригующее открытие произошло на горе Чернослив: здесь нашли виды динофлагеллят, характерные для более поздних геологических эпох. Это заставило предположить, что после основного закрытия океана море еще несколько раз возвращалось в эти места, оставляя за собой тонкие прослои морских отложений.
Все эти результаты помогают глубже понять, как именно происходило столкновение Амурского и Сибирского континентальных блоков — событие, которое привело к исчезновению Монголо-Охотского океана. Ранее считалось, что морская среда в Забайкалье прекратила существование довольно рано. Новые данные показывают: процесс был куда более растянутым. Морской режим сохранялся стабильно как минимум до конца средней Юры, а в некоторых районах — и позже.
Чтобы собрать эти данные, геологи применяли комплексный подход. Они анализировали не только видимые слои, но и проводили микроскопические исследования. Современные электронные микроскопы позволяют рассмотреть мельчайшие структуры окаменелостей, а геохронологический анализ помогает сопоставить данные разных участков.
Современная геология всё чаще использует биостратиграфию, объединяя биологические и химические методы.
Некоторые исследователи не исключают, что отдельные фрагменты Монголо-Охотского океана могли сохраниться под толщей современных гор. В пользу этого говорят как находки поздних морских организмов, так и геофизические данные. Если это подтвердится, возможно, мы стоим на берегу древнего океана, просто не видим его под слоями времени.
Как ученые определяют возраст окаменелостей?
Возраст устанавливается по радиометрическим методам и сопоставлению микрофоссилий, характерных для определённых эпох.
Можно ли увидеть эти находки?
Часть коллекции хранится в музеях СО РАН, а отдельные образцы участвуют в передвижных выставках.
Почему важно изучать древние океаны?
Это помогает понять, как формировались континенты, климат и биосфера Земли. Кроме того, данные используются при поиске нефти и газа.
Монголо-Охотский океан существовал между Амурской и Сибирской плитами и начал закрываться в юрском периоде, когда континенты столкнулись. Его исчезновение привело к формированию современных горных систем Восточной Азии. Забайкалье стало своеобразной "геологической летописью" этого события.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?