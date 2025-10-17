Легче алюминия, прочнее титана: создана защита, которую не берёт даже космический мусор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:09
Наука

Каждый день над нашими головами проносится невидимая буря из осколков, винтов и металлической пыли — следы десятилетий космических запусков. Эти микроскопические обломки движутся со скоростью пули, умноженной на десятки. Один случайный удар — и спутник, стоимостью миллионы долларов США, превращается в бесполезный кусок железа.

космический мусор
Фото: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
космический мусор

Компания Atomic-6 из Джорджии решила изменить правила игры. Её новая разработка — Space Armor, композитный материал, который обещает стать настоящей бронёй для спутников и даже скафандров.

"Спутники и астронавты постоянно подвергаются угрозе со стороны миллионов неотслеживаемых, сверхскоростных частиц на орбите", — заявили в компании Atomic-6.

Что делает Space Armor™ особенным

В отличие от привычных металлических щитов, которые при столкновении превращаются в облако вторичных обломков, новая броня поглощает энергию удара. Её основа — уникальная технология вплетения сверхпрочных волокон в смолу. Этот метод компания запатентовала, а разработка заняла полтора года.

Создатели утверждают, что результат превзошёл ожидания. Space Armor™ представляет собой лёгкие шестигранные плитки, из которых можно собирать панели любой формы — от корпуса спутника до сегмента скафандра. Они устойчивы к экстремальным температурам и не мешают прохождению радиосигналов, что особенно важно для связи с Землёй.

"Мы рискнули создать плитку и были поражены результатами испытаний", — сказал генеральный директор Тревор Смит.

Как тестируют броню

Чтобы проверить, выдержит ли материал настоящий удар космоса, инженеры использовали гиперскоростные пушки. Они разгоняли частицы до скоростей свыше 25 000 км/ч, имитируя столкновения с орбитальным мусором. Space Armor™ не просто выстояла — она показала, что способна эффективно рассредоточить энергию удара.

Следующий этап — испытания в реальных условиях. Уже в ближайшем году Atomic-6 планирует отправить образцы брони на орбиту, установив их на спутники-клиенты. Там материал столкнётся с тем, для чего он создан — с настоящими космическими обломками.

Сравнение: старая защита против новой

Характеристика Щит Уиппла (классика) Space Armor™ (новая технология)
Материал Металл (чаще алюминий) Композит: волокно + смола
Поведение при ударе Образует вторичные осколки Поглощает энергию удара
Масса Тяжёлый Лёгкий
Радиопрозрачность Нет Да
Возможность формовки Ограниченная Практически любая форма

Почему это важно

С каждым годом на орбите становится всё теснее. Сотни новых спутников, обломки старых миссий, ступени ракет — всё это создаёт цепную реакцию столкновений. Один удар может породить тысячи новых обломков. Защитные технологии вроде Space Armor™ становятся не просто нужными — они жизненно необходимы для будущих миссий, включая пилотируемые полёты.

А что если броня пойдёт дальше?

Если испытания подтвердят эффективность Space Armor™, материал может найти применение не только в космосе. Технология легких, прочных и радиопрозрачных композитов интересна и для земных задач — например, для авиации, дронов и даже электромобилей, где важно сочетание лёгкости и устойчивости к ударам.

Мифы и правда о космическом мусоре

  1. Миф: орбитальный мусор — это в основном старые спутники.
    Правда: большая часть — это крошечные фрагменты меньше сантиметра, но именно они наиболее опасны.

  2. Миф: от мусора можно просто увернуться.
    Правда: отследить можно лишь крупные объекты. Мелкие частицы движутся со скоростью до 8 км/с и непредсказуемо меняют траекторию.

  3. Миф: атмосфера со временем сжигает весь мусор.
    Правда: на низких орбитах — да, но на высотах выше 1000 км обломки могут летать десятилетиями.

Три факта, которые вас удивят

• На орбите Земли сейчас насчитывается более 130 миллионов частиц размером менее сантиметра.
• Даже фрагмент краски может пробить стекло иллюминатора МКС.
• Удар объекта размером с винт способен высвободить энергию, сопоставимую с взрывом гранаты.

Исторический контекст

Первые попытки защитить спутники от микрометеоритов начались ещё в середине XX века. Тогда астроном Фред Уиппл предложил установить дополнительный алюминиевый экран, который принимал на себя удар. Его изобретение спасло не одно космическое устройство, но технологии того времени имели предел прочности. Сегодня, спустя восемьдесят лет, идею Уиппла продолжает новая эпоха композитных щитов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
