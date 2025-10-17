Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира

На высоте более трёх тысяч метров, среди суровых памирских вершин, лежит озеро редкой красоты. В его зеркале отражаются ледники, склоны и небо, но под этой безмятежностью скрыта угроза масштаба, способного изменить карту Центральной Азии.

Речь о Сарезском озере — водоёме, который появился чуть больше века назад в результате землетрясения и до сих пор остаётся одним из самых опасных природных объектов региона.

Как родилось Сарезское озеро

18 февраля 1911 года в Памире случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки сотрясли горы так мощно, что обрушился целый горный массив. В одно мгновение исчез кишлак Усой, расположенный в долине реки Бартанг — все жители, кроме трёх человек, погибли.

Сдвинувшаяся гора перегородила долину, образовав естественную плотину из камней и грунта высотой около 567 метров. Это и есть знаменитый Усойский завал — самая высокая природная дамба на Земле.

Река, лишённая выхода, начала поднимать воду всё выше, и за несколько лет в долине возникло новое озеро, названное в честь затопленного кишлака — Сарезским.

"Грандиозность Усойского явления заставляет призадуматься о слабости сил человеческих", — писал капитан Григорий Шпилько, один из первых исследователей озера.

К 1926 году уровень воды стабилизировался, образовав гигантский резервуар объёмом около 17 кубических километров. Сегодня Сарез простирается на 70 километров в длину и хранит в себе миллиарды тонн чистейшей горной воды.

Почему Сарезское озеро называют "бомбой замедленного действия"

Сарез — не просто природное чудо, а потенциальная катастрофа. Его плотина — не бетонное сооружение, а хрупкий слой из камней и песка, который удерживает массу воды только благодаря собственному весу.

Учёные рассматривают три основных сценария прорыва.

Новое землетрясение.

Регион остаётся сейсмоактивным. Толчки в 7 баллов здесь происходят примерно раз в столетие, а в 8-9 баллов — раз в тысячу лет. Этого достаточно, чтобы вызвать повторный обвал или разрушение завала. Фильтрация воды.

Через плотину проходит множество подземных струек. Где-то они закупориваются, а где-то постепенно размывают тело завала. Малейшее ослабление — и миллионы тонн воды могут прорваться вниз. Новый оползень.

На правом берегу озера выявлен участок нестабильного склона. По оценкам геологов, до двух кубических километров рыхлого грунта могут сорваться в воду. Если это произойдёт, гигантская волна перельётся через край плотины и разрушит её.

Что произойдёт, если Сарез прорвётся

В случае обрушения Усойского завала 17 кубокилометров воды хлынут вниз по узкой долине. Поток высотой до 100-120 метров, несущий камни и грунт, обрушится на цепочку рек Бартанг — Пяндж — Амударья и пойдёт дальше, через Афганистан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Счёт пострадавших может идти на миллионы. В зоне потенциального поражения живёт около шести миллионов человек.

Парадоксально, но Сарез мог бы частично "спасти" регион — восстановить высохшее Аральское море. Только ценой разрушения долин, мостов и городов на своём пути.

Природа уже предупреждала

Сарез — не единственное завальное озеро Памира. По данным геологов, здесь когда-то существовало не меньше девяти подобных водоёмов. Все они исчезли — плотины были размыты или разрушены.

Последним было так называемое Прасарезское озеро: его дамба длиной четыре километра не выдержала, и вода прорвалась вниз, уничтожив всё на своём пути.

Сарез отличается только масштабом. Он больше, глубже и расположен выше — на отметке 3255 метров над уровнем моря. Именно поэтому последствия его прорыва будут несоизмеримо сильнее.

Попытки обуздать стихию

В советское время инженеры предложили построить тоннель с регулируемым сбросом воды и небольшой гидроэлектростанцией. Проект решал сразу несколько задач:

контролировал уровень озера;

снабжал горные районы электричеством;

обеспечивал дополнительный источник воды для ирригации Средней Азии.

Но грандиозный план так и остался на бумаге. После распада СССР внимание к Сарезу ослабло.

В 2000-х годах правительства Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана обратились к мировому сообществу за помощью. Средств хватило лишь на установку наблюдательной станции с системой раннего оповещения.

Если уровень воды резко поднимется или начнутся подземные толчки, сигнал тревоги должен автоматически запустить сирены в населённых пунктах ниже по течению.

Скептики замечают: если катастрофа будет масштабной, то "будку" смоет первой, не успев передать сигнал.

Жизнь под угрозой

Жители ближайших кишлаков к Сарезскому озеру живут между двумя крайностями — спокойствием и ожиданием. У них есть план эвакуации и подготовленные "островки безопасности" на горных склонах, где хранятся запасы еды и воды.

Но осознание того, что они живут под самой большой природной дамбой планеты, не даёт покоя. Каждый толчок, каждый странный шум в горах напоминает: природа здесь главная, человек — лишь временный гость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что катастрофа невозможна, потому что её не было сто лет.

Последствие: потеря готовности и человеческие жертвы.

Альтернатива: поддерживать постоянный мониторинг и международные программы наблюдения.

Ошибка: недооценивать фильтрацию воды через завал.

Последствие: постепенное размывание плотины и внезапный прорыв.

Альтернатива: создать систему сброса воды с контролируемым уровнем.

Ошибка: экономить на предупреждении.

Последствие: опоздавшее оповещение.

Альтернатива: модернизировать систему сигнализации и связи.

А что если Сарез можно использовать во благо

Учёные предлагают не просто бояться, а включить озеро в энергетическую систему региона. Сброс воды через тоннель способен не только снизить давление на завал, но и обеспечить электричеством десятки горных поселений.

Такой проект потребует огромных вложений, но способен превратить угрозу в ресурс.

Таблица "Сарезское озеро в цифрах"

Показатель Значение Год образования 1911 Высота над уровнем моря 3255 м Высота завала 567 м Длина озера 70 км Объём воды 17 км³ Потенциально затронутые страны Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Туркмения Население в зоне риска ≈ 6 000 000 человек

Три интересных факта

Уровень воды в Сарезе стабилизировался только через 15 лет после землетрясения. Озеро имеет 57 естественных родников, через которые часть воды просачивается наружу. Сарез называют "памирским чудом" и "бомбой замедленного действия" одновременно.

Исторический контекст

Первые замеры и карты озера составили российские офицеры в 1913 году. В советское время Сарез был под постоянным наблюдением геологов и военных. После 2000 года Таджикистан включил озеро в список особо охраняемых природных объектов.