Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи начинается не с крема: три шага к лицу без фильтров
Цветы, которые смеются морозу в лицо: эти луковицы зимуют прямо в земле и не требуют забот
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение

Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана

6:09
Наука

Редчайшая глубоководная рыба всплыла у берегов Корнуолла — впервые почти за два десятилетия. Британские рыбаки случайно подняли на борт американского полиприона — осторожного "теневого" хищника, которого называют охотником на акул. История улова уже сравнима с маленькой сенсацией: за последние 20 лет подобные встречи в британских водах практически не фиксировались.

Редкая рыба у берегов Британии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Редкая рыба у берегов Британии

Что произошло

Оуэн Мейтс с друзьями вышел в море за кетой и синими акулами примерно в 16 км от побережья Корнуолла, когда к яхте подошла незнакомая рыба. Команда не сразу поняла, кого видит, но хищник взял наживку, рассчитанную на акулу. Добычу аккуратно подняли, измерили и отпустили: длина около 80 см, вес — 5,4 кг.

"Мы понятия не имели, что это за рыба, а потом через несколько минут она клюнула на акулью наживку", — сказал рыбак Оуэн Мейтс.

"Только вернувшись домой и поискав в интернете, мы поняли, насколько она редкая", — сказал рыбак Оуэн Мейтс.

Что за вид — американский полиприон

Американский полиприон (Polyprion americanus), он же "wreckfish", — глубоководный хищник-солитер. Взрослые особи предпочитают жить на больших глубинах, у отвесных склонов и обломков судов, практически не поднимаясь к поверхности. Отсюда редкость встреч с рыбаками-любителями у берега. В англоязычной прессе вид нередко именуют "акулоедем": задокументированы случаи охоты на акул средних размеров.

Почему находка важна

  • Редкость наблюдений у берегов Великобритании — последний подтверждённый случай был в 2001 году в Ла-Манше.
  • Встреча произошла недалеко от берега — для вида это нетипично.
  • Тот факт, что рыбу отпустили, даёт шанс получить новые наблюдения и проследить перемещения (если удастся повторно зафиксировать особь).

Сравнение: почему полиприон "теряется" из вида

Признак Полиприон Прибрежные хищные рыбы
Типичный биотоп Глубоководные обрывы, рифы-"обломки" Мелководье, кромка суши
Вероятность встречи с рыбаками Низкая Высокая
Поведенческая стратегия Солитер, скрытность Стаи/патрулирование кромки
Всплытие к поверхности Редко Часто

Как действовать, если вам попался редкий глубоководный вид

  1. Сделайте чёткие фото (профиль, рот, плавники, хвост), зафиксируйте длину и примерный вес.
  2. Отметьте координаты, глубину и снасть/наживку.
  3. По возможности отпустите рыбу, минимизируя время на борту.
  4. Сообщите наблюдение в местный ихтиологический центр/сообщество рыболовов.
  5. Не публикуйте точные точки в публичном доступе, чтобы избежать "охоты" на редкий вид.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Длительная фотосессия на палубе → баротравма/стресс → короткий контрольный снимок и немедленный релиз.
  • Неправильный захват за жабры → повреждения → поддержка под брюхо и у хвоста, мокрыми руками.
  • Не зафиксировали данные → потеря научной ценности → базовая карточка: дата/время/координаты/глубина/наживка.

А что, если полиприоны действительно чаще охотятся на акул?

Видео с крупным полиприоном и акулой в пасти подтвердило потенциал вида как хищника среднего трофического уровня. Если подобные эпизоды не единичны, вид играет более заметную роль в контроле численности молодых/средних акул у свалов — предмет для дальнейших исследований.

Плюсы и минусы "поймал-отпустил" для редких глубоководных видов

Плюсы Минусы
Сохраняет популяцию, особенно при редких встречах Риск баротравмы при резком подъёме
Даёт возможность повторных наблюдений Без метки/ДНК-скребка научная ценность ограничена
Улучшает практики ответственного рыболовства Требует навыков обращения и экипировки

FAQ

Насколько опасен полиприон для человека?

Опасности не представляет; это хищник, специализирующийся на рыбе, иногда — на головоногих и молодых акулах.

Почему он клюнул на акулью наживку?

Глубоководный хищник ориентируется на крупную жирную добычу; запах и размер приманки могли имитировать привычную пищу.

Можно ли его целенаправленно ловить у берегов Британии?

Практически нет — встречи случайны и редки; вид предпочитает большие глубины.

Мифы и правда

  • Миф: Глубоководные рыбы не подплывают к яхтам.
  • Правда: редко, но всплывают из-за корма, течений или аномалий.
  • Миф: Если поднялся к поверхности — вид меняет ареал.
  • Правда: единичная встреча не доказывает сдвиг ареала без серии наблюдений.

3 факта о полиприоне

  1. Долгожители: могут жить несколько десятков лет и накапливать большой размер.
  2. "Рифы-обломки": любят зоны затонувших судов — там много укрытий и пищи.
  3. Трофическая пластичность: рацион зависит от локальной доступности добычи.

Исторический контекст

Редкие "всплытия" глубоководных хищников к прибрежным водам периодически фиксируют у разных морских систем — чаще их связывают с фронтами водных масс, изменениями кормовой базы и сдвигами течений. Без долгих рядов наблюдений такие кейсы остаются уникальными заметками, но именно из них складывается общая картина динамики океана.

Случай у Корнуолла — редкая удача и важный штрих к портрету малоизученного хищника. Корректный "поймал-сфотографировал-отпустил" сохранил рыбу и добавил данных для науки. Чтобы понять, единична ли эта встреча, нужны новые наблюдения — и бережное отношение рыболовов к каждому такому улову.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение
Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть
Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным
Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию
Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.