Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одержимость мячиком: почему некоторые собаки не расстаются со своими игрушками
Кофе с таблетками может закончиться кровотечением: врачи предупреждают о риске
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля

Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить

1:34
Наука

На Южном Урале стоит гора, которую веками обходили стороной. Сегодня сюда идут сотни туристов — делают фото, загадывают желания, пишут восторженные отзывы. Но ещё каких-то сто лет назад башкиры называли это место священным и никого туда не пускали. Почему вершина Иремеля считалась запретной? И какие тайны до сих пор хранят эти земли?

Гора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гора

Седло богатыря или болото у реки

Иремель — одна из самых знаменитых вершин Южного Урала, расположенная на территории Башкортостана. На самом деле это не одна гора, а две: Большой Иремель высотой 1582 метра и Малый Иремель, чуть ниже — 1449 метров.

С происхождением названия связано сразу несколько легенд.

  • По одной версии, слово "Иремель" произошло от башкирского "эреме" — "заболоченный берег". У подножия горы действительно течёт речка, соответствующая этому описанию.

  • Другая версия — более поэтичная: "ир" означает "богатырь", а "эмел" — "седло". Если взглянуть издалека, две вершины действительно напоминают огромное каменное седло, будто оставленное древним гигантом.

  • А кто-то переводит название просто: "святая гора".

Именно в этом толковании, пожалуй, и кроется смысл.

Когда гора была святыней

Башкиры давно приняли ислам, но вместе с ним сохранили древние верования. Ещё в XVIII веке этнографы писали: у каждого источника, холма или пещеры, по представлениям башкир, есть свой дух-хозяин. А горы считались местом, где живут силы, способные защищать или наказывать.

В этой картине мира Иремель был "доброй горой" — обиталищем светлых духов, хранителей земли. Недалеко стояла её противоположность — Ямантау, "плохая гора", где, по легендам, жил чудовищный змей.

Получалось простое противопоставление: гора Добра и гора Зла. И если на Ямантау никто не хотел попасть по понятным причинам, то к Иремелю относились с благоговением и осторожностью. Туда поднимались только по важному делу, с молитвами и жертвоприношениями.

"Проводник-башкир считает своим долгом напомнить туристу, чтобы, поднимаясь на вершину, не брал с собою водки, не пел песен и вообще не производил бесчинств", — отмечалось в путеводителе по Уралу за 1904 год.

Нарушишь — навлечёшь гнев горных духов.

Священные камни и родовые тайны

В некоторых башкирских родах до сих пор сохранилась традиция чтить Иремель как место силы. На склонах горы есть тайные участки — родовые камни, где испокон веков проводились семейные обряды.

Рассказывают, что ещё в начале XXI века одна семья устраивала там благодарственный ритуал в честь поступления сына в университет. Эти священные места держат в секрете, опасаясь, что туристы или случайные прохожие нарушат покой духов.

Такое отношение к Иремелю — не суеверие, а часть культурной памяти, когда природа была не просто фоном, а живым существом, заслуживающим уважения.

От духов горы — к "местам силы"

В ХХ веке, с ростом туризма и интереса к эзотерике, Иремель получил новую репутацию. Вместо священного места древних башкир гора стала для многих "порталом энергии" и "местом силы".

Началось всё с открытия Аркаима — древнего городища примерно в трёхстах километрах отсюда. Эзотерики быстро связали оба места, решив, что Иремель — "священная гора ариев".

Постепенно мифы разрослись: одни утверждали, что здесь пересекаются потоки космической энергии, другие — что именно отсюда древние цивилизации общались с высшими силами или даже с инопланетянами.

Теперь на вершину поднимаются не только туристы, но и последователи "альтернативной истории". Одни говорят, что здесь исполняются желания, другие — что "чистых помыслами" гора пропускает, а злых заставляет блуждать по тропам.

Что говорят учёные

С точки зрения географии и геологии, Иремель — часть хребта Крака, сложенная кварцитами и песчаниками, которым сотни миллионов лет. Здесь берут начало сразу несколько рек, а климатические условия создают редкий тип уральской флоры.

Однако даже учёные признают: у горы есть особая атмосфера. Воздух здесь кристально чистый, тишина почти звенит, а облака часто спускаются так низко, что кажется — стоишь на границе неба и земли. Возможно, именно это ощущение первозданности и стало основой для древних легенд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: относиться к Иремелю как к обычной туристической локации.
    Последствие: потеря сакрального значения места, мусор, шум и разрушение природных маршрутов.
    Альтернатива: подниматься с уважением, без громкой музыки и алкоголя, оставляя после себя только следы обуви.

  • Ошибка: верить каждому мифу о "порталах" и "энергиях".
    Последствие: подмена культурной традиции псевдонаукой.
    Альтернатива: изучать реальную историю региона — она не менее удивительна.

А что если гора действительно хранит тайну

Может быть, тайна Иремеля не в магии, а в умении вызывать уважение. Места, где человек чувствует себя маленьким перед величием природы, всегда становятся священными. Для древних башкир гора была обителью духов, для нас — символом силы земли, её живого дыхания.

Таблица "Что значит Иремель для разных эпох"

Эпоха Восприятие горы Символика
XVIII-XIX века Святое место башкир Духи, обряды, защита
XX век Природный заповедник Национальное достояние
XXI век "Место силы" и туристический центр Энергия, исполнение желаний

Мифы и правда

Миф: Иремель — место, где сбываются любые желания.
Правда: гора действительно вдохновляет, но чудеса происходят только с теми, кто готов видеть их в природе.

Миф: древние башкиры боялись горы.
Правда: они не боялись, а почитали её как священную.

Миф: гора связана с Аркаимом и Гипербореей.
Правда: таких данных нет — это современный эзотерический миф.

Три интересных факта

  1. С Иремеля берёт начало река Белая — главная водная артерия Башкортостана.

  2. В XIX веке вершину называли "уральским Тибетом" из-за необычайной чистоты воздуха.

  3. По уральским легендам, если на горе попросить о помощи с чистым сердцем, духи услышат.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания Иремеля встречаются в башкирских преданиях XVII века.

  2. В советские годы гора была закрыта для туристов: здесь располагались охраняемые заповедные зоны.

  3. С 2010-х годов Иремель стал официальным природным парком и одним из самых посещаемых маршрутов Южного Урала.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля
Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума
Банковский спам можно остановить: как программы блокируют звонки ещё до сигнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.