Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны

Когда кажется, что человечество уже исследовало все уголки планеты, океан вновь напоминает о своей непостижимости. Огромные глубины, сложные течения и миллионы живых организмов остаются за гранью понимания. Изменить это призван Redwing — автономный океанический планер, который готовится к первому в истории кругосветному путешествию под водой. Его миссия — сделать то, что не под силу ни спутникам, ни судам: собрать непрерывные данные о состоянии океанов и климата.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Атомный подводный планер нового поколения

Почему Redwing называют историческим проектом

Redwing — это обтекаемый подводный планер из углеродного волокна, созданный компанией Teledyne Marine в партнёрстве с Ратгерским университетом. Его запустили с причала Океанографического института Вудс-Хоул. Если всё пойдёт по плану, он не вернётся на берег несколько лет.

"Это поистине историческая миссия", — сказал главный операционный директор Teledyne Marine Брайан Магуайр.

Магуайр отметил, что цель проекта — создать глобальную сеть автономных подводных аппаратов, которые смогут постоянно передавать информацию об океане, помогая прогнозировать ураганы и экстремальные погодные явления.

Как Redwing движется без винтов

Redwing — потомок легендарных планеров Slocum, изобретённых океанографом Дугом Уэббом. В отличие от обычных подводных дронов, которые используют гребные винты, Redwing перемещается, изменяя собственную плавучесть. Он втягивает или выпускает морскую воду, тем самым опускаясь и поднимаясь в толще океана. Короткие крылья превращают вертикальные колебания в плавное поступательное движение.

Такой метод делает аппарат невероятно экономичным: он движется медленно, но может работать месяцами, а теперь — и годами. Новая версия получила увеличенный корпус, более ёмкий аккумулятор и усовершенствованную систему связи.

"Этот планер способен сделать больше, чем любое другое подводное устройство", — пояснил руководитель миссии Ши Куинн.

По словам Куинна, Redwing рассчитан на автономное плавание длительностью до двух лет без вмешательства человека.

Советы шаг за шагом: маршрут путешествия Redwing

Старт — побережье Мартас-Винъярд, откуда планер войдёт в поток Гольфстрима и двинется к Европе. Атлантика — южное направление через Гран-Канарию к берегам Африки. Южный маршрут — следование вдоль побережья до Кейптауна. Индийский океан — переход к Австралии и Новой Зеландии. Антарктические воды — пересечение самого мощного течения Земли, которое окружает континент. Возвращение — путь через Южную Атлантику, Фолкленды и Карибское море.

Этот путь охватывает все ключевые климатические зоны, где малейшие изменения температуры или солёности влияют на погоду на континентах.

Что делает Redwing особенным

Планер оснащён набором датчиков, которые измеряют температуру, солёность, давление, а также отслеживают движение меченых рыб и морских млекопитающих. Эти данные позволят создать трёхмерную карту океанических процессов и понять, как они связаны с изменением климата.

Каждые 8-12 часов Redwing всплывает на поверхность и отправляет данные через спутник. Если сигнал теряется из-за шторма, он просто продолжает маршрут и передаёт накопленные данные позже.

"Вся погода и климат зависят от океана. Эта миссия даст нам инструмент для настоящего понимания", — подчеркнул океанограф Ратгерского университета Оскар Шофилд.

Таблица "Сравнение": Redwing и традиционные исследовательские суда

Параметр Redwing Исследовательское судно Длительность миссии до 5 лет несколько недель Энергоэффективность высокая низкая Обслуживание не требуется постоянное Покрытие океана глобальное ограниченное Стоимость эксплуатации минимальная высокая

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: использовать винтовые подводные аппараты для длительных маршрутов.

Последствие: высокая энергозатрата и короткий срок службы.

Альтернатива: применить планер с изменяемой плавучестью для экономии энергии.

Ошибка: перегрузить планер оборудованием.

Последствие: рост веса, сокращение автономности.

Альтернатива: ограничиться ключевыми датчиками и модулями связи.

Ошибка: полагаться на постоянную связь.

Последствие: потеря данных при сбое.

Альтернатива: буферизация и передача накопленной информации при всплытии.

А что если...

Планер работает полностью автономно. Даже если сигнал не проходит из-за погодных условий, он продолжит движение по заданной траектории. Когда связь восстановится, все данные будут автоматически выгружены. Такая система гарантирует, что ни одно измерение не потеряется. Это ключевое отличие Redwing от большинства океанографических роботов.

Таблица "Плюсы и минусы" миссии Redwing

Аспект Плюсы Минусы Энергопотребление минимальное низкая скорость Масштаб исследований глобальный зависимость от течений Срок службы годы требуется точное планирование Стоимость низкая дорогостоящие датчики

Мифы и правда

Миф: подводные роботы слишком медленные, чтобы быть полезными.

Правда: именно медленное движение позволяет собирать долгосрочные климатические данные.

Миф: океан можно изучить только с помощью кораблей.

Правда: планеры дают возможность исследовать глубины непрерывно и с меньшими затратами.

Миф: данные с планеров не точны.

Правда: они калибруются по международным стандартам и используются в климатических моделях.

Три интересных факта

В 2009 году предшественник Redwing — "Алый рыцарь" — стал первым подводным дроном, пересекшим Атлантику. Антарктическое течение, через которое пройдёт Redwing, переносит больше воды, чем все реки мира вместе взятые. Планер движется по зигзагообразной траектории, создавая трёхмерную карту океанских слоёв.

Исторический контекст

Проект Redwing продолжает идеи инженера Дуга Уэбба, основателя подводных планеров Slocum. Его девиз "Работай усердно, развлекайся и меняй мир" стал вдохновением для миссии. Redwing объединяет научные цели и образовательную задачу. Студенты Ратгерского университета не просто следят за маршрутом — они разрабатывают алгоритмы навигации, анализируют данные и делятся результатами с коллегами со всего мира.