У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов

На морском дне у восточного побережья Мадагаскара археологи нашли следы кораблекрушения, которое почти три века оставалось загадкой. Под толщей песка и кораллов покоились останки судна, некогда принадлежавшего португальскому флоту. Его история связана с пиратами, колониальной торговлей и судьбами людей, которых давно поглотило море.
В начале XVIII века португальский военный корабль Nossa Senhora do Cabo отплыл из Гоа в Лиссабон. На борту находились чиновники, дипломаты, священники и богатые пассажиры, перевозившие с собой грузы огромной ценности. Судно должно было стать частью правительственного конвоя, но шторм и пиратская засада изменили его путь навсегда.
Весной 1721 года корабль был атакован и захвачен у побережья Реюньона. После разграбления его отбуксировали к острову Нуси-Бораха (ныне Сент-Мари), где пираты делили добычу. Затем судно затопили в бухте, служившей укрытием для десятков морских разбойников. С этого момента история Кабо превратилась в легенду.
Прошло три столетия, прежде чем исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений под руководством Брэндона Клиффорда смогли подтвердить личность корабля. Они изучили архивы, карты и хроники, сопоставили детали корпуса с португальскими чертежами и нашли доказательства, которых раньше не существовало.
На дне бухты были обнаружены элементы деревянного корпуса, якорные цепи и сотни артефактов. Среди них — фарфор, монеты с арабскими надписями и религиозные реликвии. Особое внимание привлекла табличка из слоновой кости с золотой надписью "INRI" — христианский символ, который нередко украшал алтари корабельных часовен.
"В этой гавани покоятся не только суда, но и целые главы истории", — отметил археолог Брэндон Клиффорд.
Анализ конструкции корпуса. Сравнение фрагментов шпангоутов и обшивки с чертежами кораблей португальской Ост-Индской компании.
Датировка артефактов. Монеты, найденные на месте крушения, чеканились до 1721 года — это подтверждает период гибели судна.
Определение маршрута. Предметы индийского и китайского происхождения указывают на путь Гоа — Лиссабон.
Сравнение исторических описаний. В архивах упоминается судно с тем же названием, потерянное в Индийском океане после пиратской атаки.
Картографическая сверка. Подводные георадары показали очертания большого корпуса, полностью соответствующие судну длиной около 40 метров.
|Название
|Происхождение
|Год гибели
|Признаки идентификации
|Nossa Senhora do Cabo
|Португалия
|1721
|Монеты, фарфор, реликвии
|Adventure Galley
|Англия
|1698
|Пиратская принадлежность
|Fiery Dragon
|Голландия
|1720
|Ост-Индская компания
|William Sceptre
|Франция
|ок. 1715
|Остатки пушек и бронзы
Под слоем ила и песка археологи извлекли более 3300 предметов. Среди них — китайский фарфор из Цзиндэчжэня, позолоченные кресты, бронзовые иконы, столовые приборы и фрагменты тканых поясов. Всё это указывает на груз, предназначенный для элиты и церкви.
Некоторые артефакты сохранились почти идеально: морская соль и песок создали консервационную среду. Теперь их аккуратно очищают и исследуют под микроскопом.
"Каждый предмет здесь — не просто вещь, а свидетельство человеческих историй", — добавила историк Ана Лима из исследовательской группы.
Ошибка: полагать, что пиратские корабли были хаотичными базами.
Последствие: недооценка их роли в колониальной торговле.
Альтернатива: рассматривать пиратов как участников международных экономических сетей.
Ошибка: проводить полные раскопки.
Последствие: разрушение исторического контекста.
Альтернатива: выборочные исследования с консервацией материалов.
Ошибка: фокусироваться только на золоте и монетах.
Последствие: потеря культурных и человеческих деталей.
Альтернатива: изучать и предметы быта, чтобы понять социальный состав экипажа.
Археологи уверены: затонувшее судно — не просто свидетельство пиратского грабежа. Это история о людях, которые оказались между империей и морем. Среди найденных материалов — цепи и обломки кандалов, указывающие на присутствие порабощённых африканцев. Записи тех лет подтверждают: на борту находились около двух сотен пленников из Мозамбика. Их судьба осталась неизвестной, но именно такие находки помогают вернуть имена тем, кого история пыталась забыть.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Научная ценность
|Редкие находки, подтверждение историй
|Сложные условия работы
|Техника
|Современные методы сканирования
|Риск повреждения артефактов
|Экология
|Минимальное вмешательство в экосистему
|Ограниченная видимость
|Финансирование
|Международное участие
|Высокая стоимость экспедиции
Миф: пиратские корабли были простыми разбойничьими судами.
Правда: многие из них служили базами для торговли и перевозки ценных грузов.
Миф: все артефакты принадлежат пиратам.
Правда: часть находок — дипломатические и религиозные предметы.
Миф: все члены экипажа были преступниками.
Правда: среди них были моряки, наёмники и даже миссионеры, оказавшиеся пленниками обстоятельств.
Почему корабль идентифицировали только сейчас?
Современные технологии сканирования позволили получить точные данные о конструкции корпуса и составе груза.
Сколько времени займёт полное исследование?
По оценке учёных — ещё 5-7 лет, включая анализ материалов и консервацию находок.
Что произойдёт с артефактами?
Они будут выставлены в музее на Мадагаскаре и частично в Лиссабоне, как часть совместного культурного проекта.
Какова научная ценность открытия?
Оно подтверждает связи между Индией, Африкой и Европой в начале XVIII века и показывает, как формировалась глобальная торговля.
В начале XVIII века Мадагаскар был центром пересечения торговых и пиратских маршрутов. Здесь контрабандисты и колониальные чиновники обменивались товарами, а местные вожди строили союзы с европейцами. Эти взаимодействия породили королевство Бетсимисарака — одно из первых объединённых государств региона.
