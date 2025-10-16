Этот продукт стимулирует рост мышц лучше протеина: сенсационное открытие ученых

Наука

Учёные из Университета Иллинойса опровергли распространённое мнение о том, что жирная пища после тренировки помогает быстрее восстановиться. Новое исследование показало, что постная свинина стимулирует рост мышц значительно лучше, чем жирная, даже если оба блюда содержат одинаковое количество белка. Работа опубликована в Американском журнале клинического питания и стала одним из самых точных экспериментов, изучающих реакцию мышц на разные источники животного белка.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина выполняет подтягивания

Почему исследователи выбрали свинину

Команда под руководством профессора здравоохранения и кинезиологии Николаса Бёрда решила проверить, влияет ли содержание жира в мясе на эффективность восстановления мышц после силовой нагрузки.

Чтобы исключить все возможные искажения, исследователи использовали мясо одной свиньи, а лаборатория мясных продуктов Иллинойсского университета изготовила котлеты с точно рассчитанным содержанием жира.

"На это у нас ушёл год, потому что было очень сложно добиться правильного соотношения жиров", — отметил профессор Николас Бёрд.

Учёные тщательно проверили состав каждой котлеты — белки, жиры, аминокислоты и калорийность, после чего заморозили образцы для проведения эксперимента.

Как проходило исследование

В испытании участвовали 16 молодых, физически активных добровольцев. Чтобы отследить скорость усвоения белка, каждому из них перед началом тренировок ввели изотопно-меченые аминокислоты. Это позволило наблюдать, как быстро молекулы белка встраиваются в мышечные ткани.

Эксперимент проходил в три этапа:

Фаза подготовки: измерение исходного уровня синтеза мышечного белка с помощью биопсии. Фаза нагрузки: тренировка в зале — жим и разгибание ног, сопровождаемые инфузией аминокислот. Фаза питания: участники съедали одно из трёх блюд — бургер из жирной свинины, бургер из постной свинины или углеводный напиток.

Через пять часов исследователи брали повторную биопсию, чтобы оценить, как питание повлияло на процесс восстановления. Через несколько дней процедура повторялась, но участники меняли тип питания, чтобы исключить индивидуальные различия.

Что показали результаты

Результаты оказались неожиданными даже для авторов. После употребления свинины уровень аминокислот в крови резко увеличился по сравнению с контрольной группой, получавшей углеводный напиток. Однако наибольший прирост аминокислот наблюдался у тех, кто ел бургер из постной свинины.

"Когда вы видите, что концентрация аминокислот в крови повышается после еды, вы понимаете, что это связано именно с пищей, которую вы только что съели", — пояснил Бёрд.

Более того, скорость синтеза мышечного белка после тренировки была выше у группы, употреблявшей нежирную свинину. Участники, съевшие жирный бургер, показали результаты, почти не отличающиеся от тех, кто пил углеводный напиток.

"По какой-то причине свинина с высоким содержанием жира действительно снижала реакцию", — добавил Бёрд.

Как жир влияет на мышцы

Учёные предполагают, что высокое содержание жира может замедлять пищеварение и усвоение аминокислот, из-за чего мышцы получают строительный материал позже и в меньшем объёме. Кроме того, жир может влиять на гормональный ответ организма, изменяя метаболизм белков.

Это противоречит ранним экспериментам, где цельные продукты с естественным содержанием жира (например, яйца или лосось) усиливали рост мышц по сравнению с их обезжиренными аналогами. В случае со свининой всё оказалось иначе — дополнительный жир не помог, а наоборот, притормозил эффект.

Почему важен тип белка, а не только его количество

Предыдущие исследования той же лаборатории показали, что качество белка играет не меньшую роль, чем его объём. В одном из опытов употребление целых яиц стимулировало синтез мышечного белка лучше, чем эквивалентное количество белка из яичных белков. В другом — лосось оказался эффективнее обработанной смеси с тем же набором питательных веществ.

Таким образом, цельные, минимально обработанные продукты — мясо, рыба, яйца — способствуют лучшему росту мышц после тренировки. Однако не каждый вид жира одинаков: в свинине он, по-видимому, снижает эффективность усвоения белка.

Как питание взаимодействует с физической нагрузкой

Бёрд подчёркивает, что главным стимулом для роста мышц остаются физические упражнения, а питание усиливает уже запущенные процессы.

"Большая часть мышечной реакции приходится на тренировку, а еда помогает выжать максимум из оставшегося потенциала", — отметил Бёрд.

Исследование также показало, что различия между продуктами могут зависеть от способа обработки. При измельчении и смешивании мяса структура белков меняется, что влияет на скорость их усвоения.

А что если вы тренируетесь регулярно?

Для тех, кто занимается силовыми видами спорта, выводы очевидны: качество белка и тип продукта имеют значение. Постная свинина, как показало исследование, может быть столь же эффективна, как куриная грудка или рыба.

При этом важно помнить, что сбалансированное питание должно включать не только белки, но и сложные углеводы, витамины и полезные жиры (например, из орехов или авокадо).

FAQ

Почему жирная свинина показала худший результат?

Избыточный жир замедляет усвоение белков и снижает скорость поступления аминокислот в мышцы.

Можно ли заменить свинину другими источниками белка?

Да, подойдут курица, говядина, рыба и яйца — главное, чтобы продукт был цельным и минимально обработанным.

Когда лучше есть после тренировки?

В течение первого часа — в этот период мышцы активнее усваивают аминокислоты.

Подходит ли свинина для набора мышечной массы?

Да, особенно нежирные части. Главное — правильная термообработка и умеренные порции.

3 интересных факта

Весь белок для эксперимента был получен от одной свиньи — ради точности состава.

Испытуемые выполняли тренировки, подключённые к инфузионным насосам, чтобы отслеживать обмен аминокислот.

Фонд Pork Checkoff финансировал проект, но не вмешивался в его ход и результаты.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

