Омар-хамелеон: почему его яркий наряд — это приговор, а не подарок природы

6:53
Наука

У побережья Массачусетса рыбаки испытали настоящий шок, когда в их ловушку попала самка омара необычайной окраски — ярко-оранжевая, с черными и жёлтыми пятнами. На солнце она выглядела как живой калейдоскоп.

омар в крапинку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
омар в крапинку

Редкую находку назвали Джеки - в честь Джека О'Лантера, символа осенних праздников. Учёные из Центра морских наук Северо-Восточного университета в Наханте, куда омар вскоре попал, подсчитали: шанс встретить подобное создание — один на тридцать миллионов.

Как охота на "цветных" омаров стала наукой

С древности омары считались деликатесом, но долгое время их ловили не ради красоты, а ради мяса. Лишь в XX веке, с развитием морской биологии, учёные начали обращать внимание на редкие случаи необычной пигментации.

В 1957 году биологи из Новой Шотландии впервые описали синего омара, а спустя десятилетия коллекционеры и рестораторы стали охотиться за экземплярами с уникальными цветами — голубыми, жёлтыми, розовыми и даже альбиносами.

Такие случаи позволили исследователям понять больше о генетике окраски у ракообразных и о том, как эволюция балансирует между красотой и выживанием.

Наука цвета: химия, спрятанная в панцире

Цвет панциря омара определяется сложной смесью пигментов и белков.
Главную роль играют два вещества:

  • астаксантин - каротиноид, придающий красновато-оранжевый оттенок;

  • крустацианин - белок, связывающий молекулы астаксантина и превращающий их цвет в синий.

У обычных омаров эти соединения образуют равновесие, создавая привычный буровато-зелёный окрас, который идеально маскирует животное на каменистом дне.

Но у Джеки этот баланс нарушен: астаксантин присутствует в избытке, а крустацианин распределён неравномерно. В результате рождается "веснушчатый калико" — редчайший рисунок, сочетающий оранжевые, чёрные и жёлтые пятна, словно мазки художника-импрессиониста.

Почему природа делает исключения

Подобные мутации встречаются крайне редко. Биологи называют их полиморфизмом окраски - спонтанным изменением генов, отвечающих за синтез пигментов. Такие мутации могут быть результатом случайных ошибок при копировании ДНК или последствием изменений температуры и среды.

Однако для самого омара такая яркость — скорее проклятие, чем подарок: на фоне серого морского дна он становится заметной добычей для трески и угрей. Возможно, именно поэтому "веснушчатые" особи встречаются так редко — природный отбор оставляет лишь тех, кто умеет сливаться с тенью.

Как редкие омары помогают исследовать океан

Пойманная Джеки не попала на прилавок. Ловец Майк Тафтс из Глостера передал её в научный центр, где она теперь живёт в отдельном резервуаре.
Рядом — другой знаменитый житель лаборатории, голубой омар по имени Нептун, встречающийся раз на два миллиона. У него избыток белка крустацианина, отчего панцирь стал ярко-кобальтовым.

Учёные используют таких редких особей для изучения молекулярных механизмов пигментации. Эти исследования имеют и прикладное значение: пигменты омаров уже используются в биотехнологиях и пищевой промышленности. Астаксантин, например, — мощный антиоксидант, применяемый в косметике и даже в спортивном питании.

Редкость как зеркало эволюции

Редкие омары вроде Джеки и Нептуна напоминают о важнейшем принципе биологии — мутация порождает разнообразие. Без таких случайностей эволюция не имела бы материала для отбора.
Но в природе редкость часто означает уязвимость. Яркие особи не только становятся лёгкой добычей, но и нередко становятся объектами человеческой жадности — коллекционеры и дорогие рестораны готовы платить сотни долларов за "диковинного" лобстера.

Поэтому учёные всё чаще выступают за то, чтобы подобных животных передавали в научные центры и океанариумы. Это не только гуманно, но и позволяет сохранить генетическое разнообразие вида.

Практические наблюдения: как "работает" окраска

  1. Маскировка. Коричневые и зелёные оттенки помогают омарам сливаться с дном.

  2. Мутации. Нарушения в производстве белков крустацианина или астаксантина создают "аномальные" цвета.

  3. Температура и питание. Окраска может слегка меняться в зависимости от среды и диеты — пигменты поступают с водорослями и планктоном.

  4. Тепловой эффект. При варке белок крустацианин разрушается, высвобождая астаксантин — поэтому все омары становятся красными.

Исследователи из Манчестерского университета доказали это в 2015 году: нагревание меняет структуру белка, и скрытый красный пигмент проявляется — своеобразная "наука кулинарии".

Этика и охрана морской жизни

Современная морская биология поднимает вопрос: чувствуют ли омары боль?
Профессор Линн Снеддон из Гётеборгского университета утверждает, что ракообразные обладают сложной нервной системой и способны испытывать страдание. Именно поэтому во многих странах обсуждается запрет на варку омаров заживо.

Для учёных редкие экземпляры вроде Джеки — не диковинка, а напоминание: океан хранит миллионы неизвестных существ, и каждое из них заслуживает уважения.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Почему некоторые омары бывают синими, оранжевыми или белыми?
Это результат генетических мутаций, влияющих на баланс пигментов. Голубой цвет вызывает избыток белка крустацианина, а белый — отсутствие пигментов из-за лейцизма.

Почему омары краснеют при варке?
Тепло разрушает белок крустацианин, высвобождая красный астаксантин — отсюда характерный цвет.

Насколько редки такие случаи?
Синие омары встречаются один на два миллиона, калико — один на тридцать миллионов, а альбиносы — лишь один на сто миллионов.

Можно ли таких омаров содержать дома?
Да, но только в специально оборудованных морских аквариумах с постоянной температурой и солёностью.

Сколько живут омары?
При благоприятных условиях и без хищников — до ста лет. Их панцирь обновляется, и животное продолжает расти всю жизнь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
