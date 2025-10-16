Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 5 ингредиентов, и вы на райском побережье: готовим дома самый сочный лаймовый пирог
Бюджетный рецепт, который заменил диетологов: всего два ингредиента — и минус лишние килограммы
Водолаз наткнулся на скелет гиганта у берегов Австралии: тайна глубин оказалась не такой, как думали
Долгая жизнь любимой пары: искусство ухода за обувью
Детский организм не выдерживает взрослых темпов: внутри растёт болезнь, о которой не говорят
Сошла с ума на острове — новый фильм Сэма Рэйми удивит даже преданных поклонников ужастиков
Один посев — на годы вперёд: неприхотливый цветок, который делает сад сказочным без усилий
Песчаный демон с глазами, стреляющими кровью: существо длиной с ладонь стало ночным кошмаром
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом

Кризис III века: как хорватский колодец стал могилой для римских легионеров

7:12
Наука

Археологи вновь напомнили, что древняя история Европы до сих пор хранит свои мрачные тайны. Недавнее исследование, проливает свет на загадку, скрытую в старом колодце на востоке Хорватии. В нём были обнаружены скелеты семи мужчин, предположительно римских солдат, погибших во времена ожесточённых гражданских войн III века нашей эры.

скелеты легионеров в колодце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
скелеты легионеров в колодце

Колодец, ставший братской могилой

Находка была сделана ещё в 2011 году в городе Осиек, где археологи проводили раскопки перед строительством университетского кампуса. В процессе работ они наткнулись на глубокий колодец, в который, как выяснилось, были сброшены человеческие тела. Положение останков говорило о спешке и отсутствии ритуала — скелеты лежали вразброс, некоторые даже головой вниз.

Исследователи отметили, что подобное обращение с телами противоречит обычаям римской эпохи, когда даже враги часто получали формальное захоронение. Поэтому археологи предположили, что найденные люди погибли во время внезапного конфликта или мятежа.

Кто эти люди

Биоархеологический анализ показал, что все останки принадлежат взрослым мужчинам: четверо были молодыми, трое — среднего возраста. Это типичный возрастной профиль для военных. На костях нашли многочисленные следы травм: тупой удар по лбу, переломы рёбер, раны от холодного оружия. Такие повреждения, по словам исследователей, характерны для ближнего боя.

Кроме того, у всех мужчин были признаки инфекций нижних дыхательных путей, что может указывать на антисанитарные условия или осаду. Судя по характеру ран, они, вероятно, погибли в ходе вооружённого столкновения, а их тела после боя просто сбросили в колодец.

Когда всё произошло

Датировка останков и найденных артефактов позволила сузить временные рамки. Четыре скелета относятся ко второй половине III века, а в колодце также обнаружена римская монета, отчеканенная в 251 году н. э. Эти данные позволили археологам связать находку с конкретным историческим событием — битвой при Мурсе, произошедшей около 260 года.

Место находки совпадает с территорией древнего города Мурса (современный Осиек) — стратегического пункта на Дунае. В те годы здесь развернулись кровопролитные бои между сторонниками узурпатора Ингенууса и законного императора Галлиена.

Битва при Мурсе: война между своими

Битва при Мурсе стала одним из эпизодов политической нестабильности Римской империи в середине III века. Командующий Дунайскими легионами Ингенуус провозгласил себя императором, что вызвало гражданскую войну. Войска Галлиена двинулись на подавление мятежа, и в ходе боёв в районе Мурсы погибло множество воинов.

Согласно историческим источникам, тела погибших нередко оставались непогребёнными — из-за масштабов сражения и спешки армии. Именно в этом контексте учёные видят объяснение для обнаруженных в колодце останков.

"Исследование убедительно доказывает военный характер захоронения", — считает биоархеолог Кэтрин Марклейн.

Она подчёркивает, что результаты находки важны не только для реконструкции конкретного боя, но и для понимания социальных последствий нестабильности в Римской империи, когда легионы всё чаще поднимали оружие друг против друга.

Генетическая картина: армия империи как зеркало многообразия

Учёные провели анализ ДНК всех семи скелетов и обнаружили удивительно высокую степень генетического разнообразия. Это полностью совпадает с историческими сведениями о римских армиях, которые формировались из солдат разных провинций — от Галлии и Иллирии до Восточного Средиземноморья.

Такое разнообразие подчеркивает, насколько космополитичной была Римская империя, где в одном подразделении могли служить люди с разными языками, традициями и внешностью.

Как проходило исследование

Для анализа использовались методы радиоуглеродного датирования и полногеномного секвенирования. Археологи определяли возраст костей по содержанию изотопов углерода и стронция, а ДНК позволила установить родственные связи и происхождение.

Кроме того, по состоянию зубов и костей удалось оценить уровень физической нагрузки и питания. Большинство мужчин имели развитую мускулатуру, что подтверждает их принадлежность к военному сословию.

Почему находка важна

Этот случай — редкий пример массового захоронения времён Римской империи, где данные археологии, генетики и истории совпали. Исследование показывает, как политические кризисы середины III века, когда империя переживала постоянные мятежи и эпидемии, отражались на судьбах отдельных людей.

Кроме того, изучение таких останков помогает понять, как распространялись болезни в армейских гарнизонах, где тысячи воинов жили в тесных казармах без санитарных норм.

Планы исследователей

Учёные уже готовят к публикации данные о втором массовом захоронении, найденном в другом колодце древней Мурсы. Есть основания полагать, что оно относится к тому же периоду и содержит останки солдат из противоборствующих лагерей.

Эти материалы помогут уточнить масштабы сражения, а также методы обращения с телами павших в условиях войны.

А что если это не солдаты?

Некоторые исследователи не исключают, что погибшие могли быть жителями города, вовлечёнными в конфликт. Однако наличие воинских травм и возрастной состав всё же склоняют к версии военного захоронения. Возможно, это были телохранители Ингенууса, павшие при обороне города.

FAQ

Почему скелеты сбросили в колодец?
Вероятно, тела спешно избавлялись после боя — колодцы часто использовались как импровизированные могилы.

Как установили время захоронения?
По радиоуглеродным данным и найденной монете 251 года.

Что такое битва при Мурсе?
Это сражение между армией узурпатора Ингенууса и войсками императора Галлиена в III веке.

Можно ли определить, кто победил?
Историки считают, что Ингенуус потерпел поражение, после чего покончил с собой.

3 интересных факта

  1. В Хорватии найдено более десятка римских колодцев, в которых позже обнаружили человеческие останки.
  2. Город Мурса считался одной из важнейших дунайских баз Рима.
  3. По данным археогенетиков, один из найденных воинов имел происхождение с Ближнего Востока — редкий случай для легионов этого региона.

Уточнения

Легионер — воин римского легиона, а впоследствии — других одноимённых формирований.

Кризис Римской империи III века — период в истории Древнего Рима, хронологические рамки которого обычно определяют в годы между гибелью Александра Севера в ходе мятежа солдат 19 марта 235 года и убийством императора Карина после битвы при Марге в июле 285 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Последние материалы
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом
Из косточки в дерево: вот как маленькое семечко превращается в гордость сада
Права остались дома, а инспектор уже машет жезлом: можно ли выкрутиться без штрафа
Нежная лазанья без мяса: раскрываем секрет соуса, который заменит традиционный вкус
Эту формулу нашли в архивах ВВС: средство, после которого глаза видят в темноте
Свет, камера, эмоции: искусство идеального свадебного макияжа
Механизм памяти перевернут: как сон помогает нам обобщать наш опыт
Арабские туристы выбирают Россию: эксперт раскрыл неожиданные предпочтения
Пособие по уходу за ребёнком подрастёт: названы расчёты на 2026 год
Погребняк восхитила маркетинговая идея: как в магазинах Тюмени привлекают беременных покупательниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.