Кризис III века: как хорватский колодец стал могилой для римских легионеров

Археологи вновь напомнили, что древняя история Европы до сих пор хранит свои мрачные тайны. Недавнее исследование, проливает свет на загадку, скрытую в старом колодце на востоке Хорватии. В нём были обнаружены скелеты семи мужчин, предположительно римских солдат, погибших во времена ожесточённых гражданских войн III века нашей эры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) скелеты легионеров в колодце

Колодец, ставший братской могилой

Находка была сделана ещё в 2011 году в городе Осиек, где археологи проводили раскопки перед строительством университетского кампуса. В процессе работ они наткнулись на глубокий колодец, в который, как выяснилось, были сброшены человеческие тела. Положение останков говорило о спешке и отсутствии ритуала — скелеты лежали вразброс, некоторые даже головой вниз.

Исследователи отметили, что подобное обращение с телами противоречит обычаям римской эпохи, когда даже враги часто получали формальное захоронение. Поэтому археологи предположили, что найденные люди погибли во время внезапного конфликта или мятежа.

Кто эти люди

Биоархеологический анализ показал, что все останки принадлежат взрослым мужчинам: четверо были молодыми, трое — среднего возраста. Это типичный возрастной профиль для военных. На костях нашли многочисленные следы травм: тупой удар по лбу, переломы рёбер, раны от холодного оружия. Такие повреждения, по словам исследователей, характерны для ближнего боя.

Кроме того, у всех мужчин были признаки инфекций нижних дыхательных путей, что может указывать на антисанитарные условия или осаду. Судя по характеру ран, они, вероятно, погибли в ходе вооружённого столкновения, а их тела после боя просто сбросили в колодец.

Когда всё произошло

Датировка останков и найденных артефактов позволила сузить временные рамки. Четыре скелета относятся ко второй половине III века, а в колодце также обнаружена римская монета, отчеканенная в 251 году н. э. Эти данные позволили археологам связать находку с конкретным историческим событием — битвой при Мурсе, произошедшей около 260 года.

Место находки совпадает с территорией древнего города Мурса (современный Осиек) — стратегического пункта на Дунае. В те годы здесь развернулись кровопролитные бои между сторонниками узурпатора Ингенууса и законного императора Галлиена.

Битва при Мурсе: война между своими

Битва при Мурсе стала одним из эпизодов политической нестабильности Римской империи в середине III века. Командующий Дунайскими легионами Ингенуус провозгласил себя императором, что вызвало гражданскую войну. Войска Галлиена двинулись на подавление мятежа, и в ходе боёв в районе Мурсы погибло множество воинов.

Согласно историческим источникам, тела погибших нередко оставались непогребёнными — из-за масштабов сражения и спешки армии. Именно в этом контексте учёные видят объяснение для обнаруженных в колодце останков.

"Исследование убедительно доказывает военный характер захоронения", — считает биоархеолог Кэтрин Марклейн.

Она подчёркивает, что результаты находки важны не только для реконструкции конкретного боя, но и для понимания социальных последствий нестабильности в Римской империи, когда легионы всё чаще поднимали оружие друг против друга.

Генетическая картина: армия империи как зеркало многообразия

Учёные провели анализ ДНК всех семи скелетов и обнаружили удивительно высокую степень генетического разнообразия. Это полностью совпадает с историческими сведениями о римских армиях, которые формировались из солдат разных провинций — от Галлии и Иллирии до Восточного Средиземноморья.

Такое разнообразие подчеркивает, насколько космополитичной была Римская империя, где в одном подразделении могли служить люди с разными языками, традициями и внешностью.

Как проходило исследование

Для анализа использовались методы радиоуглеродного датирования и полногеномного секвенирования. Археологи определяли возраст костей по содержанию изотопов углерода и стронция, а ДНК позволила установить родственные связи и происхождение.

Кроме того, по состоянию зубов и костей удалось оценить уровень физической нагрузки и питания. Большинство мужчин имели развитую мускулатуру, что подтверждает их принадлежность к военному сословию.

Почему находка важна

Этот случай — редкий пример массового захоронения времён Римской империи, где данные археологии, генетики и истории совпали. Исследование показывает, как политические кризисы середины III века, когда империя переживала постоянные мятежи и эпидемии, отражались на судьбах отдельных людей.

Кроме того, изучение таких останков помогает понять, как распространялись болезни в армейских гарнизонах, где тысячи воинов жили в тесных казармах без санитарных норм.

Планы исследователей

Учёные уже готовят к публикации данные о втором массовом захоронении, найденном в другом колодце древней Мурсы. Есть основания полагать, что оно относится к тому же периоду и содержит останки солдат из противоборствующих лагерей.

Эти материалы помогут уточнить масштабы сражения, а также методы обращения с телами павших в условиях войны.

А что если это не солдаты?

Некоторые исследователи не исключают, что погибшие могли быть жителями города, вовлечёнными в конфликт. Однако наличие воинских травм и возрастной состав всё же склоняют к версии военного захоронения. Возможно, это были телохранители Ингенууса, павшие при обороне города.

FAQ

Почему скелеты сбросили в колодец?

Вероятно, тела спешно избавлялись после боя — колодцы часто использовались как импровизированные могилы.

Как установили время захоронения?

По радиоуглеродным данным и найденной монете 251 года.

Что такое битва при Мурсе?

Это сражение между армией узурпатора Ингенууса и войсками императора Галлиена в III веке.

Можно ли определить, кто победил?

Историки считают, что Ингенуус потерпел поражение, после чего покончил с собой.

3 интересных факта

В Хорватии найдено более десятка римских колодцев, в которых позже обнаружили человеческие останки. Город Мурса считался одной из важнейших дунайских баз Рима. По данным археогенетиков, один из найденных воинов имел происхождение с Ближнего Востока — редкий случай для легионов этого региона.

Уточнения

Легионер — воин римского легиона, а впоследствии — других одноимённых формирований.



Кризис Римской империи III века — период в истории Древнего Рима, хронологические рамки которого обычно определяют в годы между гибелью Александра Севера в ходе мятежа солдат 19 марта 235 года и убийством императора Карина после битвы при Марге в июле 285 года.

