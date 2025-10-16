Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стальной гигант вернулся: в России стартовали продажи самой живучей Toyota в мире
Коварство под листвой: что нужно знать о самом ядовитом дереве планеты
Макияж как испытание: что происходит с кожей под тональным кремом
Сладкое без греха: всего 4 ингредиента и 60 минут — ваш шоколадный ПП-торт готов
В два раза дороже: что ждёт владельцев ОСАГО в проблемных регионах
Слишком мало — болеем, слишком много — тоже: цинк не прощает ошибок в дозировке
Не знаю, что со мной творится: Натан признался в состоянии, которое пугает даже его
Мячикомания у собак: новое исследование доказало, что зависимость бывает не только у людей
Постель превращается в спортзал: упражнения, которые оживляют даже слабое тело

Невидимая сила в космосе: найден объект тёмной материи, который в миллион раз больше Солнца

7:14
Наука

Тёмная материя — одна из самых интригующих загадок современной физики. Она не светится, не отражает и не поглощает свет привычным образом, но, по расчётам, составляет более 80 % всей массы Вселенной.

Темная материя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Темная материя

Мы не можем увидеть её напрямую — лишь почувствовать по гравитационным следам, которые она оставляет на звёздах и галактиках.

Недавнее открытие группы астрофизиков из Института астрофизики Общества Макса Планка (Гархинг, Германия) и их коллег из США стало сенсацией: они обнаружили массивный тёмный объект, находящийся на расстоянии 10 млрд световых лет. Его масса в миллион раз превышает массу Солнца, но он полностью лишён собственного излучения. Статья об этом вышла в журнале Nature Astronomy - и сразу заставила пересмотреть привычные модели строения космоса.

Исторический контекст: от догадки — к доказательству

Идея "невидимой материи" родилась почти век назад. В 1930-е годы швейцарский астроном Фриц Цвикки, наблюдая скопления галактик в Созвездии Волоса Вероники, заметил: видимой массы явно не хватает, чтобы удержать звёзды на орбитах. Так родился термин dark matter.

Позже астроном Вера Рубин подтвердила его предположение, исследуя скорость вращения спиральных галактик: края двигались слишком быстро. С тех пор поиски тёмной материи стали одной из главных задач космологии. Но если крупные скопления этой субстанции давно известны по косвенным признакам, то мелкие её фрагменты - вроде обнаруженного сейчас — остаются почти неуловимыми.

Как видят невидимое: сила гравитационного линзирования

Поскольку тёмная материя не взаимодействует со светом, единственный способ "увидеть" её - за счёт гравитационного линзирования. Когда массивный объект находится между Землёй и далёкой галактикой, его гравитация искривляет путь света, создавая на небе своеобразную "линзу".

Эти эффекты похожи на оптические иллюзии: звёзды вытягиваются в дуги, а галактики становятся искажёнными. Чем сильнее изгиб, тем больше масса скрытого объекта. Именно это "небесное зеркало" и помогло исследователям обнаружить загадочное скопление.

Как объясняет ведущий автор исследования Девон Пауэлл, "мы используем далёкие галактики как фон, чтобы поймать гравитационные следы того, чего сами не можем увидеть".

Эксперимент планетарного масштаба

Чтобы зафиксировать столь тонкие искажения, учёные объединили сеть радиотелескопов по всему миру — от Грин-Бэнка в Западной Вирджинии до VLBA на Гавайях. Совместная обработка данных создала "виртуальный телескоп размером с Землю".

На первых изображениях высокого разрешения исследователи заметили тонкое сужение гравитационной дуги - это и стало "подписью" тёмного объекта. "Только дополнительный сгусток массы между нами и далёкой радиогалактикой мог вызвать такое отклонение", — поясняет Джон Маккин из Гронингенского университета.

Любопытно, что, несмотря на огромную массу, этот объект стал наименее массивным из всех, когда-либо найденных методом линзирования - всего в 100 раз меньше массы Солнца. Для тёмной материи это эквивалент песчинки на космическом пляже.

Аналитика: шаг к разгадке невидимой Вселенной

Зачем нам знать о подобных "невидимых" объектах?
Потому что каждый из них — часть головоломки, от которой зависит понимание происхождения галактик. Модели Большого взрыва предсказывают, что тёмная материя должна образовывать сетчатую структуру, где плотные узлы притягивают обычное вещество и становятся центрами звездообразования.

Если найденный объект подтвердит эту гипотезу, значит, космос заполнен миллиардами подобных сгустков — строительных блоков Вселенной.

Некоторые теоретики даже предполагают, что тёмная материя могла возникнуть до Большого взрыва, — остаток неизвестного квантового состояния, пережившего начало времён. Пока это остаётся гипотезой, но каждое новое наблюдение приближает нас к ответу.

Технологический аспект: когда компьютеры смотрят в космос

Анализировать сигналы от столь отдалённых объектов невозможно без искусственного интеллекта. Команда Пауэлла использовала нейросети и суперкомпьютеры, чтобы отделить реальные гравитационные искажения от шумов и радиопомех.

Такие алгоритмы позволили выявить едва заметные отклонения в миллиардах пикселей — то, что человеческий глаз никогда бы не заметил. Фактически, открытие стало победой не только астрономии, но и вычислительной науки: цифровое зрение помогло увидеть тьму.

Практические следствия: зачем нам знать, из чего состоит невидимое

  1. Понимание структуры галактик. Тёмная материя — "каркас", на котором держатся звёзды и планеты. Без неё галактики просто рассыпались бы.

  2. Прорывы в физике частиц. Изучая распределение невидимого вещества, учёные приближаются к ответу, какие частицы его составляют — нейтрино, аксионы или нечто ещё.

  3. Космическое картографирование. Методы гравитационного линзирования могут помочь составить трёхмерную "карту невидимой массы" Вселенной.

  4. Новые технологии обработки данных. Астрономические алгоритмы уже применяются в медицине и геофизике — например, для анализа МРТ-изображений и подповерхностных структур Земли.

Историческая параллель: как когда-то открывали атом

Открытие невидимого вещества в космосе — во многом аналог открытия атомов и электронов в XIX веке. Люди не видели их напрямую, но видели последствия — спектры, следы, отклонения. Сегодня космология находится примерно в той же точке: мы чувствуем присутствие тёмной материи, хотя она по-прежнему скрыта от взгляда.

Каждое новое наблюдение — как первая искра в темноте, постепенно вырисовывающая контуры невидимой Вселенной.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли увидеть тёмную материю в телескоп?
Нет. Она не излучает и не отражает свет. Мы наблюдаем лишь гравитационные эффекты, например, искажения света от далёких галактик.

Чем тёмная материя отличается от чёрной дыры?
Чёрная дыра имеет компактное ядро и мощное гравитационное поле, но её можно обнаружить по рентгеновскому излучению. Тёмная материя распределена равномерно и абсолютно "молчит".

Может ли тёмная материя состоять из неизвестных частиц?
Да, наиболее вероятно. Физики ищут кандидатов — аксионы, стерильные нейтрино и др. Их пока не обнаружено экспериментально.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Опасный десерт под видом пользы: какую фруктовую нарезку нельзя есть после обеда
Залил не то топливо — и выиграл суд: случай, который изменил всё для российских водителей
Когда день внезапно стал ночью: как солнечное затмение изменило поведение птиц
Дворянские усадьбы оживают: Тамбовщина предлагает уникальный культурный отдых
Тайна перестала быть тайной: Гарифуллина назвала день, когда сказала да Воробьёву
Смотришь — арбуз, ешь — огурец: вот что за загадочная лиана покоряет дачников
Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с сыновьями: что рассказала о жизни без Дмитрия
Хватит платить налоги просто так: Госуслуги научат возвращать до 260 000 рублей
Гладкость без жертвы: роль термозащиты в сохранении здоровья волос
Бургундская сказка на вашей кухне: как удивить семью нежным мясом за копейки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.