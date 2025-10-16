Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коварство под листвой: что нужно знать о самом ядовитом дереве планеты
Макияж как испытание: что происходит с кожей под тональным кремом
Сладкое без греха: всего 4 ингредиента и 60 минут — ваш шоколадный ПП-торт готов
В два раза дороже: что ждёт владельцев ОСАГО в проблемных регионах
Невидимая сила в космосе: найден объект тёмной материи, который в миллион раз больше Солнца
Не знаю, что со мной творится: Натан признался в состоянии, которое пугает даже его
Слишком мало — болеем, слишком много — тоже: цинк не прощает ошибок в дозировке
Мячикомания у собак: новое исследование доказало, что зависимость бывает не только у людей
Постель превращается в спортзал: упражнения, которые оживляют даже слабое тело

Когда день внезапно стал ночью: как солнечное затмение изменило поведение птиц

7:13
Наука

8 апреля 2024 года миллионы людей по всей Северной Америке стали свидетелями редкого зрелища — полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрыла Солнце, погрузив огромную часть США в темноту почти на четыре минуты. Для человека это был повод для восторга и философских размышлений. Для природы — стресс-тест космического масштаба.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

Во время этого "великого американского затмения" исследователи заметили нечто удивительное: некоторые птицы начали петь, словно наступило утро. Казалось, что даже самые устойчивые биологические ритмы сбились от неожиданного вторжения ночи среди бела дня.

Именно этот феномен стал предметом исследования, проведённого учёными из Университета Индианы и Университета Уэслиана Огайо, чьи результаты опубликованы в журнале Science.

Исторический контекст: когда природа реагирует на тень

Солнечные затмения с древности считались мистическими событиями. Хроники Китая, Египта и Месопотамии описывают, как животные вели себя странно во время внезапного наступления темноты: птицы замолкали, коровы возвращались в хлев, а собаки выли.

Но только в XX веке наука начала системно изучать, как именно живые организмы реагируют на затмения. Первые наблюдения орнитологов показали, что у многих видов нарушается суточная активность: дневные птицы ведут себя как ночные, а ночные — наоборот.

До последнего времени эти данные были разрозненными. Каждое затмение — уникально, и наблюдать его сложно. Однако в 2024 году исследователи впервые смогли объединить масштаб гражданской науки, искусственный интеллект и полевые наблюдения.

Беспрецедентный эксперимент: 1500 наблюдателей и 100 000 голосов

Чтобы собрать статистически значимые данные, учёные запустили мобильное приложение SolarBird. Более 1500 пользователей в США и Канаде стали "полевыми орнитологами", фиксируя поведение птиц в момент затмения.

Всего было собрано почти 10 000 наблюдений, охватывающих путь затмения длиной около 5000 км — от Техаса до Мэна. Параллельно исследователи установили автономные аудиорекордеры, которые записали около 100 000 птичьих песен до, во время и после затмения.

Все эти данные обработала система BirdNet - нейросеть, обученная распознавать голоса более 3000 видов птиц. Она позволила выделить, какие именно виды изменили своё поведение и как.

Что показали результаты: "ложный рассвет" и сбой биологических часов

Из 52 зафиксированных видов 29 показали заметные изменения в активности.

  • За несколько минут до полной тени 11 видов начали петь громче, будто готовясь ко сну.

  • Во время четырёхминутной темноты 12 видов резко замолчали или, наоборот, начали активнее двигаться.

  • Но самое удивительное случилось после того, как Солнце вновь появилось: 19 видов запели так, словно наступило утро.

Учёные назвали этот феномен "хором ложного рассвета".
Например, малиновки (Turdus migratorius) пели в шесть раз чаще обычного, а полосатые совы (Strix varia), наоборот, издавали ночные звуки в дневное время.

Исследователи пришли к выводу: внезапная смена освещения на несколько минут способна "сбросить" циркадные ритмы некоторых видов — биологические часы, регулирующие сон, активность и вокальное поведение.

Аналитика: что это значит для науки о поведении животных

Результаты эксперимента подтверждают, что свет — один из ключевых факторов в поведении животных. Он влияет не только на навигацию или поиск пищи, но и на гормональную регуляцию.

По словам Лиз Агилар, одного из авторов исследования, даже четырёхминутная "ночь" была достаточной, чтобы активировать у птиц программы поведения, свойственные рассвету: "Это показывает, насколько тонко настроена их внутренняя система ориентации во времени".

Для экологии это открытие имеет серьёзные последствия. Если столь кратковременное изменение света способно сбить биологические часы, то постоянное световое загрязнение городов может вызывать хронические нарушения сна, репродуктивных циклов и миграции у диких птиц.

Практическое значение: что мы можем сделать

  1. Снижать световое загрязнение.
    Учёные советуют устанавливать уличные фонари с направленным светом и использовать тёплые спектры, менее раздражающие биоритмы птиц.

  2. Использовать "умное освещение".
    В городах Европы уже внедряются системы, которые автоматически уменьшают яркость ночью, сохраняя энергию и экосистему.

  3. Развивать гражданскую науку.
    Эксперимент SolarBird показал, что простые пользователи могут внести реальный вклад в науку. Чем больше данных, тем точнее модели поведения животных.

  4. Изучать адаптацию видов.
    Некоторые птицы уже научились жить в "вечном свете" мегаполисов. Понимание этих адаптаций поможет сохранить уязвимые популяции.

Историческая перспектива: от затмения к экологии будущего

Солнечное затмение 2024 года стало не просто зрелищем, а естественным лабораторным опытом, наглядно показавшим, как тесно жизнь на Земле связана с циклом света и тьмы.
Тысячелетия назад люди воспринимали затмения как знаки богов; сегодня мы понимаем их как инструменты для изучения биоритмов и восприятия времени живыми организмами.

Эти наблюдения помогают не только орнитологам, но и экологам, работающим над сохранением биоразнообразия в эпоху урбанизации. Ведь искусственный свет для животных — это своего рода постоянное "затмение наоборот": бесконечный день, к которому эволюция не готовила.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Почему птицы вообще реагируют на свет?
Птицы ориентируются по солнечным и звёздным циклам. Изменение освещённости напрямую влияет на выработку мелатонина и гормонов, регулирующих поведение.

Были ли подобные наблюдения раньше?
Да, но никогда в таком масштабе. Ещё во время затмения 2017 года орнитологи фиксировали схожие реакции, но без системного анализа данных.

Все ли виды реагировали одинаково?
Нет. Некоторые, например, хищные птицы, почти не изменили поведения, а певчие и ночные виды — наоборот, реагировали сильнее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Опасный десерт под видом пользы: какую фруктовую нарезку нельзя есть после обеда
Залил не то топливо — и выиграл суд: случай, который изменил всё для российских водителей
Когда день внезапно стал ночью: как солнечное затмение изменило поведение птиц
Дворянские усадьбы оживают: Тамбовщина предлагает уникальный культурный отдых
Тайна перестала быть тайной: Гарифуллина назвала день, когда сказала да Воробьёву
Смотришь — арбуз, ешь — огурец: вот что за загадочная лиана покоряет дачников
Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с сыновьями: что рассказала о жизни без Дмитрия
Хватит платить налоги просто так: Госуслуги научат возвращать до 260 000 рублей
Гладкость без жертвы: роль термозащиты в сохранении здоровья волос
Бургундская сказка на вашей кухне: как удивить семью нежным мясом за копейки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.