98-летний профессор каждый день делает это — секрет его долгой и активной жизни

На берегах озера Балатон, среди виноградников и прозрачного воздуха, живёт человек, чья жизнь — пример того, как ум и тело могут оставаться в гармонии почти столетие.

Дьюла Обадович, легендарный венгерский математик и педагог, в свои 98 лет по-прежнему бегает каждое утро, пишет книги и обрезает лозу. В прошлом и этом году он стал единственным участником, победившим в категории 95+, пробежав стометровку и вновь доказав, что границы возможного зависят не от паспорта, а от характера.

Исторический контекст: человек, создавший венгерскую школу математики

Родившийся в Бае в 1920-х годах, Обадович принадлежит к поколению учёных, переживших войну и становление современной Европы. Получив диплом учителя математики и физики, он более полувека преподавал в университете и возглавлял кафедру 55 лет — рекорд, достойный книги Гиннесса.

Его учебники стали настольными для целых поколений венгерских школьников, а в 1980 году именно он установил первый компьютер в университете страны и написал первый венгерский учебник по программированию.

В то время, когда многие относились к информатике как к экзотике, профессор уже понимал, что будущее науки — в синтезе математики и технологий. Его методика преподавания — объяснять сложное через понятное — вдохновила не одно поколение учителей.

Научная аналитика: формула жизненной активности

Современная геронтология подтверждает то, что Обадович интуитивно чувствует: умственная активность и физические упражнения продлевают жизнь. Исследования Гарвардского института общественного здоровья показывают, что регулярная умственная нагрузка снижает риск деменции на 30 %, а умеренные кардионагрузки — до 40 %.

Профессор живёт именно по этому принципу: каждое утро — пробежка по берегу Балатона, каждую неделю — работа в винограднике и несколько часов за рукописями. "Мне приходится начинать всё самому, — говорит он, — и во время бега я следую дыханию. Это мой способ медитации".

Эта философия сочетает физическую тренировку с ментальной дисциплиной — тот же принцип, что лежит в основе математического мышления: порядок, внимание и повторение.

Практические пояснения: уроки профессора Обадовича

Движение — форма мышления. Обадович утверждает, что каждый шаг во время пробежки — это как решение задачи: ритм, дыхание, последовательность. Учиться можно всегда. В 98 лет он продолжает писать и редактировать учебники, ведь "мозг, как мышца, работает, пока его нагружаешь". Цель — лекарство от старости. Учёный убеждён, что потеря интереса убивает быстрее болезней: "Если у человека есть цель — он жив". Природа — лучший тренажёр. Балатон, по его словам, заменяет спортзал и лабораторию: чистый воздух, покой и движение в своём темпе.

В основе его режима — древняя идея баланса: активность тела и ума как единая система поддержания жизненной энергии.

Социальное измерение: старение как ресурс

История Дьюлы Обадовича — не просто личный подвиг, а пример для Европы, которая стремительно стареет. В Венгрии, как и во многих странах ЕС, доля людей старше 65 лет уже превышает 20 %. Понимание старости как времени творчества и продолжения, а не завершения — становится ключевой идеей современной геронтологии.

Учёные отмечают, что активные пожилые профессионалы приносят обществу не меньше пользы, чем молодые новаторы: они сохраняют интеллектуальный капитал, передают опыт и служат живым опровержением возрастных стереотипов. Обадович не просто учёный, он — символ эпохи, когда наука становится способом жить.

Психофизиология долголетия

Секрет его жизненной энергии кроется в простых, но научно объяснимых вещах.

Регулярные аэробные нагрузки активируют кровообращение и синтез нейротрофинов — веществ, улучшающих работу мозга.

Ментальная активность стимулирует образование новых нейронных связей даже в пожилом возрасте (нейропластичность).

Позитивная мотивация снижает уровень кортизола и влияет на иммунитет.

То, что профессор называет "волей и упорством", психология описывает как саморегуляцию личности - способность находить смысл в ежедневных действиях. Это и есть его настоящая формула долголетия.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Что важнее — умственный труд или физическая активность?

И то и другое. Когнитивная и двигательная активности взаимно усиливают нейропластичность мозга.

Как сохранить мотивацию в старшем возрасте?

Нужно ставить посильные, но значимые цели — например, написать мемуары, освоить новый язык или пройти дистанцию, как делает Обадович.

Какой рацион помогает долгожителям?

Средиземноморская диета с упором на овощи, оливковое масло, орехи и умеренность — в ней профессор видит "математику питания": гармонию и баланс.