Глубины у Адрасана хранят не сокровища, а следы человеческой рутины — и в этом их магия

8:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Неподалёку от мыса Адрасан (Анталья, Турция) дайверы нашли античное грузовое судно на глубине примерно 35-45 м. В трюме — сотни керамических тарелок, подносов и мисок, сложенных аккуратными стопками. Такой "тихий" груз без драгоценностей оказывается куда ценнее сундуков с монетами: он позволяет буквально по бытовым предметам восстановить торговые связи и вкусы Восточного Средиземноморья рубежа эллинистической и раннеримской эпох.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Античное судно у мыса Адрасан

Что нашли и почему это важно

Исследователи датируют находку I веком до н. э. — I веком н. э. по технологическим признакам и ассортименту: преобладают формы восточной сигиллаты A (Eastern Sigillata A) — тонкостенная столовая керамика с красной глазурью. Многие изделия сохранили исходный цвет, блеск и даже следы инструмента на гончарном станке. Для археологии это редкая удача: обычно море стирает микродетали, по которым определяют мастерскую и время.

Керамика, как бухгалтерская книга древнего купца, фиксирует маршруты. Однотипность номенклатуры говорит о поставке стандартизированных изделий массового спроса, а не о жертвенных наборах или дипломатических дарах. Судя по номенклатуре, судно шло вдоль южного побережья Малой Азии короткими переходами и могло быть связано с мастерскими в районе Антиохии.

Как посуда "пережила" две тысячи лет

Перед отгрузкой многие стопки покрывали тонким слоем сырой глины. На суше это снижало трение и сколы, на морском дне — создало защитную "корку". Стопки, присыпанные песком, сформировали зоны со слабым течением и меньшей биообрастанием: так уцелели глянец, потёки глазури и штампики. Парадоксально, но логистика самой перевозки в итоге стала лучшей консервацией.

Что рассказывают формы и клейма

Для специалистов важны мелочи: высота ножки, профиль обода, толщина ангоба, ритм токарных линий. По сочетанию этих признаков керамику "привязывают" к каталогам форм и сериям, датируемым десятилетиями, а не веками. Если в партии доминирует один артикул, его легче сопоставить с конкретной мастерской и обновить "карту" торговли: от Антиохии — через Киликию и Памфилию — к портам Ликии.

Куда попадут находки

Предметы проходят фиксацию в реставрационных лабораториях: фото, измерения, образцы глин и ангобов. Далее — музейные экспозиции. Часть коллекции планируют показывать в Бодрумском музее подводной археологии; в регионе обсуждают новый Средиземноморский музей подводной археологии в районе Идырос (Кемер). Концепция — демонстрация грузов "как в трюме", чтобы посетитель увидел, как паковали и защищали товар.

"Сравнение": чем "Адрасанский груз" отличается от типичных находок

Критерий Обычные античные кораблекрушения Адрасанское судно Номенклатура Смешанная: амфоры, столовая/кухонная керамика, утварь Почти моногруз: столовая восточная сигиллата A Сохранность декора Чаще стерта: абразия, биообрастание Сохранены блеск, потёки, следы инструмента Выводы о торговле Общие направления и ниши Точная привязка к мастерским и вкусу рынка Ценность для датировок Широкие интервалы Датировка до десятилетий по формулам

Советы шаг за шагом

Осмотреть упаковку груза: стопки, прокладки, защитные слои — они объясняют следы на поверхности. Снять мерки ключевых элементов (обод, ножка, толщина стенки) и сопоставить с каталогами форм. Зафиксировать технологические признаки: ангоб, токарные линии, штампы, отпечатки кисти. Взять минимально инвазивные образцы глины/ангоба для петрографии и химического профиля. Свести данные с маршрутами: сверить формы с известными центрами (Антиохия и др.) и портовыми цепочками Ликии-Памфилии. Интерпретировать "экономику": стандартизация = массовый спрос; оценить объём поставки и целевой рынок (столовая посуда для городов побережья).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поднимать "красивое", игнорируя контекст.

Последствие: потеря данных о пакетировании и логистике.

Альтернатива: фиксировать укладку, поднимать блоками со стратиграфией.

Ошибка: агрессивная чистка глазури абразивами.

Последствие: исчезновение токарных линий и потёков — минус датировка и атрибуция.

Альтернатива: мягкая механическая очистка + химическая с тестами на незаметных участках.

Ошибка: хранить во "фоне" солёной воды.

Последствие: кристаллизация солей, растрескивание.

Альтернатива: десалинация с контролем электропроводности и постепенной сменой сред.

А что если…

На борту были не только тарелки, но и амфоры с маслом или вином? Это подтвердило бы, что корабль обслуживал сразу несколько рынков и выполнял функции "мобильного магазина" вдоль побережья.

Таблица "Плюсы и минусы" подъёма груза против консервации in situ

Подход Плюсы Минусы Подъём в музей Доступность для публики, лабораторные анализы, образовательный потенциал Риск при извлечении, дорогое хранение, потеря "контекстной магии" In situ Сохранение контекста, меньшая стоимость содержания Ограниченный доступ, риски для объекта (шторма, браконьерство)

FAQ

На какой глубине найдено судно?

Около 45 м (примерно 148 футов) — рабочая глубина для технического дайвинга и подводной археологии.

Чем датировали груз?

Формами и технологией восточной сигиллаты A, сопоставлением с каталогами и сериями I вв. до н. э. — I вв. н. э.

Почему сохранность такая хорошая?

Стопки, песок и глиняная "корка" создали микросреду со слабым течением и меньшим биообрастанием.

Можно ли посмотреть находки?

Часть экспозиции планируют в Бодруме; регион развивает новый музей в Кемере (Идырос).

Откуда мог идти корабль?

По керамике логична связь с мастерскими района Антиохии и каботаж вдоль южного побережья Анатолии.

Мифы и правда

Миф: ценные находки — это только золото и статуи.

Правда: массовая столовая керамика надёжнее "рассказывает" о торговле, ценах и привычках.

Миф: морская вода быстро уничтожает керамику.

Правда: при песчаном покрове и низком течении керамика сохраняет глянец и технологические следы.

Миф: по тарелке нельзя понять маршрут.

Правда: стандартизированные формы и ангоб "привязывают" груз к мастерским и портам.

Три интересных факта

Красивая "красная" поверхность — это не просто краска, а тонкий ангоб, который спекался и давал устойчивый блеск. Вложенные стопки экономили объём трюма и снижали риск смещения груза при качке — античный "паллета-пак". По микротрещинам глазури можно отличить обжиг в восстановительной или окислительной атмосфере — ещё один ключ к мастерской.

Исторический контекст

На рубеже эллинистического и римского мира Восточное Средиземноморье жило массовой торговлей утилитарной керамикой. Восточная сигиллата A — один из "брендов" того времени: понятные формы, стабильное качество, узнаваемая отделка. Порты Ликии, Памфилии и Киликии тянулись цепочкой удобных стоянок; каботажные суда закрывали спрос городов побережья и внутренних рынков.