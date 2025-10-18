Прорыв в медицине: российские биоинженеры вырастили живую кожу для лечения тяжёлых ран

Кожа — орган-рекордсмен по регенерации, но при обширных ожогах и сложных ранах её собственных ресурсов не хватает. Российские учёные предлагают иной путь: вместо заимствования лоскута кожи — "внести" в рану живые клетки, заранее выращенные в лаборатории. В стране стартовали клинические исследования уникальных биоинженерных препаратов БЭК, ДЭК и "Комби-БЭК", созданных в ИБР РАН. Это шанс ускорить заживление, уменьшить травматичность лечения и помочь пациентам, для которых привычная аутодермопластика невозможна.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хирург осматривает руку пациентки

Что именно разработали в ИБР РАН

Речь о продуктах тканевой инженерии: живые человеческие клетки (кератиноциты и, при необходимости, дермальные клетки) культивируют вне организма и размещают на биосовместимом носителе. Получается "эквивалент кожи" — временная функциональная "заглушка", которая закрывает дефект, стимулирует собственную регенерацию и позволяет кратно увеличить площадь покрытия по сравнению с исходным биоптатом.

"Препарат БЭК содержит донорские кератиноциты, "Комби-БЭК" — собственные кератиноциты пациента", — сказал директор института, член-корреспондент РАН Андрей Васильев.

Для каких ран что выбрать

"Комби-БЭК" — для глубоких и обширных (критических) повреждений, где утрачены все слои кожи и нужна альтернатива/дополнение к кожной пластике.

БЭК и ДЭК — для ран частичной глубины: неглубокие ожоги, донорские раны, венозные трофические язвы, "пограничные" ожоги. Они ускоряют эпителизацию и уменьшают боль/воспаление, но не заменяют кожную пластику при полной утрате эпидермиса.

Почему это не "замена" аутокожи, а новый инструмент

Аутодермопластика остаётся золотым стандартом при глубоких дефектах, но ограничена площадью донорских участков, рисками инфицирования, длительным восстановлением и болью.

Биопрепараты:

масштабируются (из малого биоптата — сотни квадратных сантиметров покрытия);

снижают потребность в повторных заборах кожи;

работают как "биологическая настройка" раны, сочетаясь с хирургией.

""Комби-БЭК" замещает утраченный кожный покров. То есть предназначен для глубоких ран, требующих кожной пластики", — отметил директор института, член-корреспондент РАН Андрей Васильев.

Из чего "каркас": роль носителя

Носитель — повязка G-DERM на основе гиалуроновой кислоты и коллагена, имитирующая базальную мембрану. Она задаёт микроархитектуру, удерживает клетки на поверхности раны, направляет их миграцию и создаёт среду для формирования биологического "струпа".

"Повязка G-DERM ("Джи-Дерм") представляет собой материал на основе гиалуроновой кислоты и коллагена", — пояснил директор института, член-корреспондент РАН Андрей Васильев.

Аллогенные клетки: зачем "чужие" и как с иммунитетом

Аллогенные (донорские) кератиноциты в БЭК временно колонизируют рану, закрывают её и выделяют молекулярные сигналы, запускающие регенерацию собственных тканей. Их иммуногенность снижена: клетки выполняют задачу в течение недель и затем элиминируются иммунной системой. Плюс логистики — такие препараты производятся серийно и доступны "по требованию", без ожидания выращивания аутоклеток.

"Выращенные вне организма клетки обладают сниженной иммуногенностью и в принципе могут сохраняться на ране несколько недель", — подчеркнул директор института, член-корреспондент РАН Андрей Васильев.

Как это работает пошагово

Отбор небольшого биоптата (для "Комби-БЭК") или использование донорской клеточной линии (для БЭК). Культивирование клеток и их "посадка" на G-DERM. Подготовка раны (дебридмент, контроль инфекции, гемостаз, влажно-тепловой режим). Наложение эквивалента кожи, иммобилизация, атравматичная фиксация. Ведение раны: защита от сдвига, контроль влажности, смена повязок по протоколу. Постепенная эпителизация, ремоделирование, снижение рубцевания.

Сравнение подходов

Критерий Аутодермопластика БЭК/ДЭК "Комби-БЭК" Источник клеток Собственная кожа (лоскут) Донорские клетки Собственные кератиноциты Глубина дефекта Глубокие Частичная Глубокие/обширные Масштабируемость Ограничена площадью донора Высокая Высокая Боль/травма донора Да Нет Минимальный биоптат Иммунные риски Низкие Низкие/контролируемые Низкие Логистика Операционная, повторы Серийное производство Персонализированно, время на культивирование

Клинические исследования и горизонты внедрения

Сейчас идёт клиническое исследование I-II фазы по эффективности/безопасности "Комби-БЭК". Разрешены к испытаниям БЭК и ДЭК. Широкая практика станет возможной после госрегистрации Минздравом и утверждения инструкций по применению в ожоговых и раневых центрах.

"В настоящее время проводится клиническое исследование первой-второй фазы по оценке эффективности и безопасности препарата "Комби-БЭК"", — сообщил директор института, член-корреспондент РАН Андрей Васильев.

В чём оригинальность российской технологии

Многие зарубежные продукты — это листы кератиноцитов (1-8 слоёв), требующие идеальной неподвижности и специального ухода; они легко смещаются. В отечественной конструкции клетки "свободно мигрируют", быстрее прикрепляются к субстрату раны и формируют эпителий, снижая риск смещения и упрощая клиническую рутину.

Кому и когда это особенно нужно

Пациенты с обширными ожогами (дефицит донорской кожи).

Длительно незаживающие трофические язвы (венозные/смешанные).

Донорские раны после заборов кожи.

Сложные посттравматические и послеоперационные дефекты мягких тканей.

Клинические ситуации, где каждая неделя заживления и каждый квадратный сантиметр кожи критичны.

Плюсы и минусы

Плюсы

Масштабируемость покрытия при минимальном биоптате.

Потенциал к сокращению сроков эпителизации и объёма аутопластики.

Серийная готовность (для БЭК/ДЭК) и персонализация (для "Комби-БЭК").

Снижение боли и осложнений на донорских участках.

Минусы/ограничения

Требовательность к подготовке раны и контролю инфекции.

Необходимость стандартизированного ведения и обучения команд.

Временной лаг на культивирование аутоклеток ("Комби-БЭК").

Стоимость высоких технологий (окупаемость — за счёт сокращения госпитализации и операций).

FAQ

Это "новая кожа" навсегда?

Нет. БЭК/ДЭК — биологические эквиваленты, запускающие регенерацию и создающие покрытие; аллогенные клетки временные. "Комби-БЭК" с аутокератиноцитами формирует устойчивый эпидермис.

Можно ли полностью отказаться от аутокожи?

При критических ранах чаще нужен комбинированный подход: хирургическая подготовка + биопрепарат ± кожная пластика. Выбор — по глубине, площади и статусу раны.

Что с риском отторжения?

Иммуногенность снижена, аллогенные клетки работают недели и затем элиминируются. Ключ — асептика, контроль бакнагрузки и правильный протокол ведения.

Сколько "клеточного покрытия" получают из биоптата?

Площадь эквивалента может превосходить исходный фрагмент кожи в сотни раз — это и есть критическое преимущество технологии.

Что дальше: от кожи к другим тканям

Тренд — усложнение конструкций (многослойные, сосудистые, иммуномодулирующие), повышение биосовместимости и предсказуемости поведения "продукт-пациент".

Потенциал — онкохирургия (закрытие дефектов после иссечений), реконструктивная хирургия, дерматология/эстетическая медицина (ускорение регенерации после глубинных процедур).

Стратегическая цель — создание клинических банков эквивалентов кожи (БЭК/ДЭК) для экстренной помощи.

Российские разработки БЭК, ДЭК и "Комби-БЭК" открывают новую эпоху в регенеративной медицине. Они не заменяют хирургию, а усиливают её возможности, позволяя врачам спасать пациентов даже при критических повреждениях кожи. Технология, созданная в отечественных лабораториях, сочетает научную точность, клинический опыт и инженерное мышление — и способна изменить стандарты лечения ожогов и сложных ран. Если испытания завершатся успешно, Россия получит собственную платформу тканевой терапии мирового уровня, а пациенты — шанс на быстрое восстановление без боли и рубцов.